Us Livorno – Figline 3-1. Tris amaranto con Marinari, Rossetti e Calvosa!

Gli uomini di Indiani riscattano le ultime scialbe uscite con una netta vittoria ai danni dei giallo blu. Migliore in campo il terzino sinistro, bene anche gli altri marcatori così come Bellini e Brenna. Russo confusionario, Regoli ad intermittenza

di Lorenzo Evola

Tre gol per tre punti. Gli amaranto tornano al successo dopo i due pareggi contro Sangiovannese e Foligno e festeggiano con il sorriso l’ultima uscita del 2024 di fronte ai propri tifosi. Di Marinari e Rossetti i timbri che portano avanti gli uomini di Indiani nella prima frazione, mentre nella seconda metà di gara è l’eurogol di Calvosa (bolide dai trenta metri all’incrocio dei pali) a vanificare il momentaneo 2-1 di Milli e a fissare il risultato finale. In un match segnato da qualche inconveniente meteorologico – nonché da un improvviso blackout – i labronici rispondono alla vittoria del Grosseto (ancora a -5) e si apprestano a trascorrere le vacanze natalizie da primi della classe. Con la speranza di conservare tale status fino al termine della stagione.

La cronaca

Amaranto che scendono in campo con la voglia di tornare ai tre punti di fronte ai propri tifosi. E, di fatto, dopo neanche un giro d’orologio ecco subito la prima occasione sui piedi di Rossetti, impreciso di poco con il sinistro dal limite dell’area. Al 3’ poi è Francalanci a rischiare un autogol tragicomico con un retropassaggio che sfiora lo specchio della porta, mentre al 6’ clamorosa doppia chance labronica prima con Bellini (sfortunato con il destro che colpisce il palo) e poi con Marinari che viene neutralizzato da un ottimo intervento di Pagnini). Il forcing degli uomini di Indiani prosegue e, dopo un paio di conclusioni di Hamlili e Calvosa respinte ancora dall’estremo difensore ospite, il risultato si sblocca. Calvosa sfonda a sinistra e serve Marinari sul secondo palo, freddo il classe 2005 nel trafiggere Pagnini e portare avanti i suoi. Il Figline accusa il colpo e gli amaranto ne approfittano. L’ennesimo miracolo di Pagnini (stavolta su Regoli) alla mezz’ora non è altro che il preludio al raddoppio di Luci e compagni, che trovano il 2-0 grazie al tocco sotto di Rossetti su sponda aerea di Brenna sugli sviluppi di un corner. La prima frazione tramonta con gli amaranto vicini al tris con Russo e Rossetti, per il Figline veramente poco da segnalare, eccezion fatta per qualche velleitaria iniziativa di Bruni e Zellini.

Nella ripresa – segnata da un improvviso blackout iniziale dell’impianto di illuminazione – il Figline accorcia le distanze con un contropiede condotto da Milli (lanciato da Pagnini addirittura dalla propria area) che arriva in area e supera Tani con un morbido lob. Un gol che risveglia gli ospiti vicini poco più tardi al pareggio con Aprili, il cui destro da fuori sibila la traversa di Tani. A distanza di due minuti ci prova anche Francalanci di testa su corner, per fortuna degli amaranto lo stacco del centrale giallo blu sorvola il montante. Ma proprio nel momento di maggior sofferenza gli uomini di Indiani si riportano avanti di due lunghezze. È Calvosa a togliere le castagne dal fuoco ai suoi compagni grazie ad un missile da 30 metri che si insacca all’angolino dopo aver toccato il palo. Il tris spiana la strada ai labronici che controllano il risultato fino al triplice fischio senza più subire particolari brividi dalle parti di Tani.

Tre punti di importanza capitale per gli amaranto, in virtù del successo (l’ottavo di fila) del Grosseto nel derby in casa del Siena che mantiene invariata la distanza tra le due compagini in classifica. Il modo migliore, tra l’altro, per festeggiare l’ultima uscita del 2024 insieme ai pochi coraggiosi tifosi accorsi al Picchi in una giornata climaticamente poco favorevole.

Le pagelle

Tani 6: Praticamente inoperoso nella prima frazione se non su di un destro da fuori di Ciraudo, non può nulla sul gol di Milli.

Siniega 6: Un po’ ruvido nei confronti dei dirimpettai giallo blu, tuttavia non soffre granchè dalla sua parte

Brenna 6: Riscatta qualche sbavatura difensiva con l’assist per il raddoppio di Rossetti su corner.

Risaliti 6: Rischia solo in un’occasione, quando liscia la sfera su di un contropiede di Zellini, per il resto si conferma solido come al solito.

Marinari 7: Ci prova dopo cinque minuti ma Pagnini gli dice di no, sblocca il match venti minuti più tardi con un comodo tap in su assist di Calvosa. Ancora una volta tra i migliori nelle file degli amaranto (dal 75′ Parente sv)

Bellini 6.5: Sfortunato sul palo colpito con un bel destro di prima intenzione all’alba del match. In mediana è il solito rullo compressore, corona un anno solare a dir poco positivo con una performance delle sue.

Hamlili 6: Ci prova anche lui dalla lunga distanza ma Pagnini sventa anche la sua iniziativa, come i suoi compagni si rivela più efficace nei primi 45’ rispetto alla seconda metà di gara, nella quale cala eccessivamente fino alla sostituzione (dal 75′ Luci sv)

Calvosa 7: Riproposto dal 1’ da Indiani, prima si rende protagonista dell’assist per il vantaggio di Marinari, poi nella ripresa, non pago, si toglie la soddisfazione di siglare il tris con una cannonata dalla trequarti. Mvp a mani basse.

Regoli 5.5: Troppo intermittente. Entra e sparisce dal match senza lasciare particolare tracce della sua presenza se non per qualche conclusione ben respinta da Pagnini (dal 71 Bonassi 5.5: Si divora un gol facile in extremis davanti a Pagnini)

Russo 5.5: Sin dal primo tempo si vede che ha voglia di lasciare il segno, forse anche troppo visto che si intestardisce in qualche occasione palla al piede. Sempre tra i più attivi ma fatica tremendamente in termini di concretezza negli ultimi venti metri. E per questo non arriva alla sufficienza (dal 61’ Dionisi 6: Mezz’ora finale senza particolari squilli)

Rossetti 7: Dopo un avvio segnato da una quantità incalcolabile di falli, trova il gol che mancava da un po’ di tempo. Si sacrifica molto svariando tra trequarti ed attacco, nel finale serve Bonassi che però spreca.

All. Indiani 6.5: Vittoria che serviva come il pane in casa Livorno, sia per tenere a distanza (seppur minima) il Grosseto lanciato a mille, sia per lasciarsi alle spalle qualche risultato non troppo soddisfacente. L’augurio è quello di mantenere gli alti standard del girone d’andata anche nella seconda metà di campionato, perchè i suoi ragazzi hanno tutte le capacità per farlo.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Tani; Siniega, Brenna, Risaliti; Marinari (dal 86′ Ndoye), Hamlili (dal 75′ Luci), Bellini, Calvosa (dal 75′ Parente); Regoli (dal 65′ Bonassi), Russo (dal 61′ Dionisi); Rossetti

Figline (3-5-2): Pagnini; Nobile, Ciraudo, Simonti; Francalanci, Borghi, Torrini (dal 22′ Zellini), Milli, Aprili; Bruni, Ciravegna

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Livorno che torna alla vittoria grazie ai gol di Marinari, Rossetti e Calvosa. Inutile il timbro di Milli per il Figline 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Ultimi minuti al Picchi, si attende il recupero 85' Dentro anche Ndoye per Marinari 82' Rossetti tocca per Bonassi che si presenta di fronte a Pagnini ma viene murato dallo stesso portiere ospite 81' Ritmi che adesso calano al Picchi, il Figline non pare aver la forza per riaddrizzare ancora il match 75' Dentro anche Luci e Parente per Hamlili e Calvosa 72' GOOOL DEL LIVORNOOOO! CHE MINA DI CALVOSA! Sinistro terrificante del laterale amaranto che firma il tris con un bolide dai 30 metri 64' Francalanci vicini al pareggio di testa sugli sviluppi di un corner, soffrono addesso gli uomini di Indiani 61' Dentro Dionisi per Russo 58' Regoli si accentra e calcia ancora Pagnini si distende e devia in out 56' GOL DEL FIGLINE! Lancio dalla propria porta di Pagnini per Milli che si invola di fronte a Tani e lo supera con un tocco morbido. Tutti riaperto al Picchi 54' Hamlili da fuori, para Pagnini 53' Zellini manca il controllo davanti a Tani e vanifica una potenziale grossa occasione per i giallo blu 50' Gioco ripreso al Picchi 49' Partita interrotta al Picchi, si attende il ripristino dell’impianto di illuminazione 49' Improvviso blackout al Picchi, gioco fermo Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Livorno avanti grazie ai timbri di Marinari e Rossetti 45' Saranno due i minuti di recupero 44' Russo calcia da fuori, Pagnini respinge ma sulla ribattuta Rossetti non trova lo specchio di testa 42' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto meritatamente in vantaggio 40' Marinari ci prova dal limite, palla alta oltre il montante 38' GOOOL DEL LIVORNOOO!! HA RADDOPPIATO ROSSETTI!! Sugli sviluppi di un corner Brenna svetta e serve Rossetti che segna con un tocco sotto a pochi passi dalla porta 37' Serpentina di Russo, conclusione deviata in corner 33' Cross di Marinari, Rossetti ci prova di testa ma non inquadra lo specchio 29' Zellini si invola in contropiede ma Siniega fa buona guardia, nulla di fatto per i giallo blu 28' Ancora Livorno! Rossetti spara un missile sul quale fa buona guardia Pagnini, sulla respinta è ancora l’estremo difensore ospite a salvare i suoi con un ottimo intervento su Regoli 24' GGOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO MARINARI! Calvosa sfonda sulla sinistra e serve il classe 2005 che non può sbagliare da due passi. Amaranto in vantaggio 22' Dentro Zellini per Torrini in casa Figline 21' Cidauro si sgancia in avanti e ci prova con il destro, respinge Tani 17' Calvosa carica il sinistro, ancora attento Pagnini 14' Destro da fuori di Hamlili, si rifugia in corner Pagnini 14' Soffia forte il libeccio al Picchi, ritmo di gara che inevitabilmente ne risente 8' Ammonito Risaliti per una trattenuta su Bruni 6' Palo di Bellini! Conclusione di prima intenzione del numero 20, la palla sbatte sul palo e carambola sui piedi di Marinari che calcia a sua volta al volo, respinge Pagnini 3' Alleggerimento folle di Francalanci che sfiora un tragicomico autogol, corner peer gli amaranto 1' Rossetti! Subito vicino al vantaggio gli amaranto con il numero 99 che spara fuori di poco un sinistro da buona posizione Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©