Us Livorno – Ghiviborgo 1-4. Primo ko stagionale per gli amaranto

Unione Sportiva Livorno 1915/Foto Novi

La compagine di Bellazzini espugna il Picchi grazie ai centri di Gori (tripletta) e Nottoli, vano il momentaneo pareggio amaranto di Dionisi. Pomeriggio sfortunato per i labronici tra traverse, occasioni fallite e un rigore piuttosto netto non assegnato dal direttore di gara.

di Lorenzo Evola

Tonfo amaranto al Picchi. Gli uomini di Indiani cadono per la prima volta in stagione per mano del Ghiviborgo di Bellazzini. A decidere la contesa la tripletta di uno scatenato Gori e il timbro di Nottoli, i quali vanificano il momentaneo pareggio di Dionisi. Feroci proteste degli amaranto per un rigore piuttosto netto ai danni di Capparella non fischiato dal direttore di gara nella ripresa. Gli ospiti dilagano nel finale, per i labronici – eccessivamente spreconi sotto porta e sfortunati in occasione delle due traverse colpite da Brenna e Dionisi – sfuma il potenziale allungo a +8 dal Siena. A breve il report e le pagelle del match.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente (dal 46′ Vallini), Brenna, Risaliti (dal 81′ Siniega), Arcuri; Bellini, Currarino (dal 71′ Russo); Marinari (dal 81′ Boroduska), Capparella, Malva (dal 86′ D’Ancona); Dionisi.

Ghiviborgo (4-3-3): Bonifacio; Conti, Gori, Bura, Noccioli; Petruzzi, Barbera, Nottoli; Vari, Simonetta, Giannini.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Indiani, caduti sotto i colpi di Gori (tripletta) e Nottoli che vanificano il pareggio di Dionisi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 86' Dentro anche D’Ancona per Malva 81' Fuori Risaliti e Marinari per Siniega e Boroduska 81' GOL DEL GHIVIBORGO! Amaranto in panne, Gori ne approfitta e firma la tripletta personale dopo un bel guizzo di Simonetta 78' Russo scappa sulla sinistra ma Bonifacio mura la sua conclusione da posizione defilata 75' GOL DEL GHIVIBORGO! Nottoli si invola in contropiede e firma il tris con un sinistro sul secondo palo. Proteste amaranto per un rigore non ravvisato dal direttore di gara ai danni di Capparella 71' Dentro Russo per Currarino 70' Altro errore sotto porta degli amaranto, stavolta è Capparella ad allungarsi troppo la sfera di fronte a Bonifacio 66' Bellini centra per l’inserimento di Currarino, pessimo colpo di testa del 32 amaranto che devia sul fondo 63' GOL DEL GHIVIBORGO! Errore scellerato di Brenna che propizia il gol di Gori, bravo a sfruttare il suo errore e a superare Cardelli. Ospiti di nuovo avanti 61' Bura ci prova da fuori, palla larga 59' Arcuri crossa per Dionisi, palla troppo lunga 57' Fallo di Malva, protesta il Picchi nei confronti del direttore di gara 52' Nottoli da posizione ravvicinata, miracolo di Cardelli 51' Capparella inventa per Malva, il classe 2004 però si dimostra poco cattivo sotto porta 50' Giannini tenta il break, palla alta sopra la traversa 49' Ancora Dionisi! Scatenato il numero 9 amaranto, bravo a fuggire alla retroguardia ospite e a calciare sul secondo palo, si salva Bonifacio 47' Subito pericolosissimi gli amaranto con Dionisi che calcia sulla traversa a tu per tu con Bonifacio 46' Esce Parente per Vallini Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Al vantaggio di Gori risponde il gran gol di Dionisi. Nel finale traversa di Brenna sugli sviluppi di un corner 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Punizione per gli amaranto, Brenna svetta ma colpisce la traversa da buona posizione 41' Dionisi a terra, gioco fermo 37' Dionisi lancia Malva, chiude la retroguardia lucchese 34' Malva apparecchia per Dionisi che calcia incredibilmente alto da due passi! Che chance sprecata dall’ex Ternana 31' Arcuri affonda sulla sinistra, arriva dentro l’area e prova a sorprendere Bonifacio, attento in questo caso il portiere ospite 26' GOOOL DEL LIVORNOOOOO!! HA SEGNATO DIONISIII!!! L’ex Ternana riceve al limite dell’area da Brenna e scarica un missile che si insacca all’incrocio dei pali, imprendibile per Bonifacio 25' Dionisi prova a suonare la carica conquistando un corner 22' GOL DEL GHIVIBORGO! Currarino perde una brutta palla a metà campo, ne approfittano gli ospiti con Gori che ben imbeccato in area trafigge Cardelli con un destro angolato. Ospiti in vantaggio 20' Numero di Malva che si accentra e cerca il secondo palo con un destro a giro, palla che sfiora il palo di Bonifacio 18' Malva spreca un gran suggerimento in campo aperto di Dionisi, nulla di fatto per gli amaranto 16' Brenna stende Gori, punizione per gli ospiti 14' Cross di Parente, incornata di Dionisi, alta 12' Barbera ci prova da fuori, sinistro di poco oltre il montante 10' Clamorosa occasione sciupata da Giannini che spara in curva da due passi! 8' Si affaccia in avanti il Ghiviborgo, sul corner fanno buona guardia gli amaranto che allontanano la minaccia 7' Bellini subisce fallo, punizione per gli amaranto 4' Malva scatta sulla sinistra e prova la diagonale, palla di poco larga 2' Dionisi tocca per Arcuri, il quale a sua volte serve Capparella. Conclusione di prima intenzione del numero 11 amaranto, palla di poco a lato L’arbitro fischia l’inizio!

