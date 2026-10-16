Us Livorno – Grosseto 4-4. Match pazzesco al Picchi!

Al termine di un derby scoppiettante amaranto e maremmani si spartiscono la posta in palio tra rimonte e contro rimonte. Ai labronici non bastano la doppietta di Malagrida e i timbri di Malotti (Mvp) e Mancini

di Lorenzo Evola

Una serata di ordinaria follia. Nell’anticipo della decima giornata all’Ardenza va in scena un derby senza esclusione di colpi tra la truppa di Lucarelli e quella dell’ex Indiani. Nella prima frazione alla doppietta di un brillante Malagrida rispondono le firme dell’altro ex di turno Sabattini e Andreoli in pieno recupero. Emozioni che non si fanno attendere neanche nella ripresa con il botta e risposta di tra Pitti e un immarcabile Malotti nel giro di due minuti, ad un quarto d’ora dalla fine Fantacci pesca l’incrocio con un sinistro da fuori area imprendibile per Martinez. Il Livorno però non si arrende ed evita il ko con il primo squillo del subentrato Mancini al tramonto della seconda frazione.

La cronaca

Per il derby contro i maremmani Lucarelli lancia dal 1’ Gentile e Arrigoni, con Malagrida, Aramu e Malotti alle spalle di Gabbiani. L’avvio di match non è adatto ai deboli di cuore. Dopo appena due giri d’orologio è Malagrida a sbloccare la contesa sfruttando un filtrante ben calibrato di Malotti dalla trequarti per trafiggere Marcu con un destro a fin di palo. Neanche il tempo per festeggiare per i labronici però, che gli ospiti centrano l’immediato pareggio. Al termine di un’ottima azione corale della truppa di Indiani, l’ex Sabattini manda fuori giri mezza difesa amaranto per battere Martinez con una conclusione sul primo palo. Le emozioni del primo quarto, tuttavia, non sono finite. Al 12’ infatti l’asse Malotti – Malagrida colpisce ancora. Il fantasista lancia per l’ex Rimini, bravo a scappare sul filo del fuorigioco per firmare la doppietta personale freddando ancora Marcu in area. I ritmi frenetici sono una costante per tutta la prima frazione, ma dalla mezz’ora in poi sono gli ospiti ad affacciarsi con più continuità nella metà campo avversaria. Prima Gaddini scalda i guanti di Martinez con un bolide dalla sinistra, al 40’ è invece clamorosa la chance sprecata da Pitti che spara in curva da due passi. In pieno recupero dalla stessa zolla non perdona Andreoli, che timbra il 2-2 con una zampata da attaccane navigato.

Nella ripresa il copione non cambia, anzi. Al 51’ i biancorossi si portano di nuovo avanti grazie al gol di rapina di Pitti dopo una carambola in area, rispondono immediatamente gli uomini di Lucarelli con un tarantolato Malotti – ben innescato da Aramu – che elude l’uscita di Marcu anticipandolo con un destro all’altezza del dischetto. Lo stesso Malotti si rende protagonista poco più tardi con un inserimento valevole per il 4-3 ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. Sul finale di frazione il risultato cambia di nuovo. Al 75′ Fantacci disegna un arcobaleno da fuori che muore all’incrocio dei pali, illudendo i maremmani. Con la forza della disperazione gli amaranto infatti sfruttano la chance per il 4-4 a due minuti dal 90′ con neo entrato Mancini, bravo ad approfittare dell’ennesimo svarione difensivo di serata per fissare il pareggio finale.

Le pagelle

Martinez 5.5: Non ha particolari colpe sui gol subiti ma lo score non perdona.

Gentile 5: Schierato dal 1’ al posto sulla destra, soffre terribilmente la verve di Sabattini prima e Gaddini poi. Non a caso entrambi i gol dei maremmani nascono dalla sua zona di competenza. Non rientra dagli spogliatoi (dal 46’ Pittino 5: Entra per blindare la fascia ma fa peggio di chi sostituisce)

Veseli 4.5: La difesa amaranto balla più che mai dall’inizio alla fine, gli attaccanti di Indiani sbucano letteralmente da tutte le parti.

Bachini 4.5: Copia e incolla la pagella di Veseli, non riesce a mantenere unito il reparto.

Rizza 5.5: Il meno peggio del pacchetto arretrato ma non arriva alla sufficienza nonostante qualche interessante spunto dalla metà campo in su.

Arrigoni 6: Non demerita nella prima frazione, poi è costretto al ko per infortunio (dal 46′ Bacciardi 6: Suo l’assist finale per il 4-4 di Mancini).

Haas 5.5: Al piccolo trotto in mediana, fatica a reggere i ritmi elevati di questo venerdì sera.

Malotti 8: Corona un periodo di splendida forma con una serata da incorniciare. Nel primo tempo ispira le due perle di Malagrida con due assist al bacio, nel secondo tempo si mette in proprio con il sigillo del 3-3. Indemoniato, va vicino ad una altro acuto con un tiro cross velenoso. Migliore in campo senza dubbio.

Aramu 6: Si salva con il suggerimento preciso per Malotti ma fin lì la sua non è stata una gran serata. Non pare ancora al top della condizione (dal 77′ Mancini 7: Eroe di giornata con il gol del 4-4 finale).

Malagrida 8: Prestazione da sogno quella dell’ex Rimini, autore di una doppietta nel primo quarto d’ora su doppio assist di Malotti. Fa il bello e il cattivo tempo finchè resta in campo, letteralmente imprendibile per la retroguardia di Indiani (dal 65’ Morachioli 6: Ingresso frizzante, peccato che pecchi di concretezze negli ultimi metri)

Gabbiani 6: Si sbatte come al solito ma non trova il modo per far male in area (dal 86′ Badoro sv)

All. Lucarelli 6: Il solito carattere salva i suoi da una sconfitta forse immeritata, certo è che la fase difensiva messa in scena stasera preoccupa e non poco. Urge ritrovare un po’ quella di compattezza mostrata fino a qualche settimana fa.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Gentile (dal 46′ Pittino), Bachini, Veseli, Rizza; Haas, Arrigoni (dal 46′ Bacciardi); Malotti, Aramu (dal 8, Malagrdia (dal 65′ Morachioli); Gabbiani (dal 86′ Badoro). All. Lucarelli

Grosseto (4-2-3-1): Marcu; Brenna, Pitti, Ampollini, Mannelli; Damiani, Andreoli; Fiorini, Fabri, Sabattini; Gori. All. Indiani

Qui sottto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Picchi. Al termine di un derby scoppiettante amaranto e maremmani si spartiscono la posta in palio tra rimonte e contro rimonte. Ai labronici non bastano la doppietta di Malagrida e i timbri di Malotti (Mvp) e Mancini 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MANCINIII!! Partita senza senso al Picchi, Mancini ristabilisce la parità involandosi in porta e spiazzando Marcu di destro 86' Dentro Badoro per Gabbiani 78' Errore di Martinez, Gaddini per poco non ne approfitta per siglare il 3-5. In confusione adesso gli amaranto 76' GOL DEL GROSSETO! Fantacci riceve dal limite dell’area e disegna un arcobaleno imprendibile per Martinez. Maremmani di nuovo avanti 75' Ammonito anche Rizza, fioccano i cartellini in questo finale 73' Giallo anche per Veseli per un intervento in ritardo a metà campo 71' Tiro cross di uno scatenato Malotti, palla che sfiora il palo di Marcu 70' Steso Malotti, giallo per l’ex Brenna 65' Dentro Morachioli per Malagrida 65' Malotti trova il 4-3 saltando Marcu, il guardalinee segnala però l’offside 61' Match che continua a regalare spettacolo al Picchi, le due compagini rispondono colpo su colpo 54' GOOOL DEL LIVORNOOOO! HA PAREGGIATO SUBITO MALOTTI! Bacciardi spizza di testa per Aramu che innesca Malotti a tu per tu con Marcu, non sbaglia il numero 21 di Lucarelli 51' GOL DEL GROSSETO! Pitti tocca quel tanto che basta per beffare Martinez dopo una carambola in area. Maremmani avanti 46' Dentro Pittino e Bacciardi per Gentile e Arrigoni Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Alla doppieta di Malagrida rispondono i timbri di Sabattini e Andreoli 46' PAREGGIO DEL GROSSETO! Andreoli trova la zampata del 2-2 da due passi in pieno recupero. Male in quest’occasione la retroguardia di Lucarelli 45' Ultimi scampoli di primo tempo, si attende il recupero 42' Giallo per Bachini che interrompe il contropiede grossetano 41' PITTI! Clamorosa chance sprecata dal terzino di Indiani che spara in curva da due passi. Si salvano gli amaranto 37' Problemi per Arrigoni, gioco fermo 35' Giallo per Gabbiani, in ritardo su Damiani 32' Missile di Gaddini, risponde presente Martinez che respinge 30' Cambio nel Grosseto, dentro Gaddini per l’ex Sabattini, costretto al forfait per infortunio 22' Stacco di Fiorini in area, palla che sorvola di poco la traversa 20' Primo quart’ora a dir poco scoppiettante all’Ardenza, ritmi altissimi da entrambe le parti 12' GOOOOLL DEL LIVORNOOOO!! ANCORA MALAGRIDAAA!! Malotti inventa ancora per il numero 11 amaranto che scappa via sul filo del fuorigioco e trafigge ancora Marcu con un diagonale preciso. Che avvio di gara al Picchi! 7' GOL DEL GROSSETO! Sabattini pareggia immediatamente i conti al Picchi al termine di un’azione corale sulla trequarti 2' GOOOOL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO SUBITO MALAGRIDA! Filtrante splendido di Malotti, l’esterno amaranto controlla e spiazza Marcu con un destro preciso all’angolino. Livorno subito avanti Comincia il match al Picchi!

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