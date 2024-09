Us Livorno – Grosseto 5-2. Goleada amaranto al Picchi!

Nel giro di venti minuti gli amaranto ribaltano il vantaggio maremmano firmato Mobilio-Marzierli con i centri di Parente, Rossetti (doppietta per entrambi) e il sigillo di Capparella. I cambi di Indiani cambiano l'inerzia del match. Rossetti mvp, Bellini trascinatore, Parente eroe inaspettato

di Lorenzo Evola

Un pomeriggio di festa per i tifosi amaranto. Gli uomini di Indiani – sotto 0-2 al termine della prima frazione dopo i centri di Mobilio e Marzierli – dilagano in una ripresa da urlo con la doppietta di Parente, quella di Rossetti e il timbro di Capparella. Una vera e propria prova di forza quella di Dionisi e compagni, che lanciano un segnale importante al campionato e conquistano i primi tre punti in uno scontro diretto d’alta classifica. Maremmani di nuovo ko dopo il match di Coppa Italia Serie D. Aldilà del risultato, c’è ancora qualcosa da registrare in casa Livorno (dai gol subiti allea gestione delle quote), ma il successo schiacciante contro i biancorossi certifica le potenzialità, offensive ma non solo, di una squadra che ha tutti i mezzi per centrare l’obiettivo chiamato Serie C.

Dopo una breve, classica, fase di studio, sono gli uomini di Malotti ad alzare i ritmi e a proporsi con maggior convinzione dalle parti di Tani, specialmente in ripartenza. Non passa neanche un quart’ora che, non a caso, gli ospiti stappano il match con Mobilio, lasciato colpevolmente solo in area dalla retroguardia labronica. Su suggerimento di tacco di Senigagliesi (imprendibile nel primo tempo) infatti, il numero sette ha tutto il tempo per trafiggere Tani sul primo palo, complice anche una leggera deviazione. Gli amaranto subiscono il contraccolpo e allora sono i maremmani a rendersi pericolosi ancora con Mobilio, il quale impegna con il destro Tani da ottima posizione. Dionisi e compagni cercano il guizzo ma sbattono costantemente contro la compagine biancorossa. In pieno recupero il Grosseto corona i propri sforzi trovando il raddoppio con Marzierli, bravo a prendere il tempo ad Hamlili e trafiggere Tani di testa su assist di uno scatenato Mobilio sulla destra. Al duplice fischio del direttore di gara, piovono sonori fischi al Picchi.

Nella ripresa pronti via e gli amaranto accorciano subito le distanze. Al secondo affondo Parente riceve da Hamlili e fulmina Raffaelli con un missile all’incrocio dei pali dando via ad una fase di gara interamente a tinte labroniche. Un quarto d’ora più tardi è Rossetti a pareggiare i conti con un sinistro a fin di palo su assist di un indomabile Bellini. Il Grosseto va in tilt e gli uomini di Indiani ne approfittano due minuti più tardi ancora con Rossetti, lesto a insaccare un cross di Capparella sul primo palo e battere ancora Raffaelli. I biancorossi incapaci di arginare l’ondata amaranto, spariscono del tutto dal campo e allora è il turno di Capparella per firmare il sigillo che impreziosisce una prestazione di assoluto livello tra le linee, con un sinistro che non lascia scampo a Raffaelli sul suo palo. C’è gioia ancora per Parente dopo cinque minuti, preciso con una conclusione dal limite dell’area che affonda del tutto i maremmani e fa esplodere di gioia i tifosi accorsi al Picchi. Al triplice fischio il settore ospiti si svuota tristemente, dalla sponda opposta, sotto la Curva Nord è un tripudio per i giocatori amaranto.

Le pagelle:

Tani 6: Forse poteva fare meglio sul vantaggio di Mobilio (ma è da considerare una leggera deviazione), attento sullo stesso Mobilio nella prima frazione. Praticamente mai impegnato nella ripresa.

Parente 7.5: Dopo una prima frazione vissuta in apnea, si trasforma in protagonista inaspettato nella ripresa. Trova subito il gol che accorcia le distanze (di vitale importanza) poi sigla la doppietta personale con un destro da fuori area imparabile per Raffaelli.

Brenna 6: Nella prima frazione si balla parecchio là dietro, fatica insieme a Risaliti nei confronti di Marzierli. La situazione migliora visibilmente nella ripresa, anche grazie alla rimonta amaranto.

Risaliti 6: Come sopra.

D’Ancona 4.5: Primo tempo da incubo per la quota amaranto. Mobilio fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte, non riesce in alcun modo ad arginare gli assalti biancorossi. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Arcuri 6.5: Tutt’altra musica sulla sinistra dal suo ingresso in campo. Partecipa all’assalto nella ripresa, accompagnando l’azione con quantità e qualità)

Bellini 7: Si sveglia lui e cambia il copione del match. Nel primo tempo è in affanno, sale in cattedra nei secondi 45’ e domina in lungo e largo a centrocampo. Firma l’assist per Rossetti, corre a perdifiato fino al 90’. Inesauribile.

Hamlili 7: Alza i giri del motore insieme al compagno di reparto e sbrana il centrocampo avversario. Suo l’assist illuminante per il gol di Parente che dà avvio alla rimonta. Finisce con i crampi, segno dei milioni di chilometri percorsi.

Russo 6: Impalpabile nel primo tempo come buona parte dei suoi compagni. Si accende nella ripresa senza però incidere più di tanto (dal 63’ Regoli 6: Senza infamia e senza lode nella mezz’ora finale).

Capparella 7: Sicuramente tra i più attivi anche nei primi 45’, brillante nel seconda metà di gara, durante la quale confeziona l’assist per il 3-2 di Rossetti e il gol che spegne le residue speranze maremmane (dal 77’ Malva sv).

Marinari 5: Quarantacinque minuti all’insegna dell’imprecisione sulla trequarti. Perde davvero troppi palloni, si fa notare più in fase difensiva che negli ultimi trenta metri. Indiani lo toglie dopo un tempo (dal 46’ Rossetti 8: Entra e ribalta il risultato con una doppietta da attaccante vero. Provvidenziale)

Dionisi 6: Cerca spazio tra le maglie della retroguardia biancorossa senza grosse fortune, agevolato nella ripresa dal brio dei propri compagni, partecipa con maggior convinzione all’assedio amaranto. Non una partita semplice ma strappa comunque una sufficienza (dal 70’ Luci sv).

Indiani 6.5: La goleada del secondo tempo cancella un primo tempo troppo brutto per essere vero. La svolta con i cambi e sfrutta il talento a disposizione dalla trequarti in su per centrare una vittoria di vitale importanza. Se trova la quadra nell’undici titolare, in casa amaranto ci sarà da divertirsi da qui a fine campionato.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Tani; Parente, Brenna, Risaliti, D’Ancona (dal 46′ Arcuri); Hamlili, Bellini; Russo (dal 63′ Regoli), Capparella (dal 77′ Malva), Marinari (dal 46′ Rossetti); Dionisi (dal 70′ Luci)

Us Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Cretella, Possenti, Aprili; Sacchini, Sabelli; Mobilio, Riccobono, Senigagliesi; Marzierli

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Ultimi scampoli di match, Livorno in pieno controllo delle operazioni 81' Grosseto che adesso prova a rialzare la testa dopo lo shock subito in questa ripresa 77' Dentro Malva per Capparella 74' ALTRO GOL DEL LIVORNO! DOPPIETTA DI PARENTE! Fucilata dal limite dell’area di Parente che sigla la doppietta personale centrando l’angolino, imparabile la sua conclusione per Raffaelli 70' Dentro Luci per Dionisi 68' GOOOL DEL LIOVORNOOO! CAPPARELLA! Delirio al Picchi! Capparella riceve in area e fulmina Raffaelli sul proprio palo. Altro gol per gli amaranto, Grosseto alle corde 64' Dentro Regoli per Russo 61' GOOOOL DEL LIVORNOOO! ANCORA ROSSETTI! La ribaltano gli amaranto ancora con Rossetti che anticipa tutti sul cross di Capparella e insacca da pochi passi sul primo palo. La ribaltano gli uomini di Indiani 58' PAREGGIO AMARANTO CON ROSSETTI! Bellini recupera la sfera e si invola in contropiede. Il numero 8 amaranto serve Rossetti che scarica un mancino a fin di palo su quale non può nulla Raffaelli. 54' Ammonito Hamlili per un fallaccio su Riccobono 53' Tiro cross di Capparella, Dionisi non ci arriva sul secondo palo ma la sfera sfiora l’angolino alla destra di Raffaelli 47' GOOOL DEL LIVORNOOO! Hamlili scucchiaia per Parente che scarica un missile sotto l’incrocio dei pali. Accorciano le distanze gli amaranto 46' Dentro Arcuri e Rossetti per D’Ancona e Marinari Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Grosseto avanti grazie ai centri di Mobilio e Marzierli. Amaranto mai pervenuti dalle parti di Raffaelli 48' GOL DEL GROSSETO! Mobilio scappa a Parente e centra dalla destra, Marzierli firma il raddoppio di testa sovrastando Hamlili 45' Saranno quattro i minuti di recupero 45' Cretella crossa dalla sinistra, non ci arriva Possenti sul secondo palo 43' Suggerimento di Capparella, attento in presa alta Raffaelli 41' Atterrato Dionisi al limite dell’area, l’arbitro concede il calcio di punizione agli amaranto 39' Possente guadagna un corner, continuano a premere i maremmani. Amaranto in difficoltà 37' Hamlili ci prova dalla distanza senza troppa convinzione, palla che sfila sul fondo 33' Russo prova a scappare in contropiede, Senigagliesi recupera e guadagna fallo 30' Altro appoggio sbagliato di Marinari, rumoreggia il pubblico del Picchi 30' Calcia Riccobono, palla oltre il montante 28' Ammonito Risaliti, reo di aver steso Marzierli al limite dell’area. Punizione potenzilamente pericolosa per gli ospiti 23' Inserimento di Aprili che anticipa Parente di testa, palla di poco a lato. Soffrono adesso gli amaranto 21' Mobilio riceve e scarica con il mancino, risponde presente Tani 20' Fallo di Risaliti su Marzierli, punizione per il Grosseto 19' Mobilio a terra, gioco fermo 16' Scivolata di Risaliti che interrompe un’iniziativa di Sacchini 13' GOL DEL GROSSETO! Senigagliesi appoggia di tacco per Mobilio che ha tutto il tempo di prendere la mira e trafiggere Tani da ottima posizione con il mancino. Ospiti in vantaggio 12' Cross dalla trequarti di Aprili, Risaliti si rifugia in corner 11' Russo si accentra e calcia da buona posizione, conclusione ribattuta dalla retroguardia maremmana 10' Giro palla sterile delle due compagini in questo avvio 7' Suggerimento di Dionisi per Parente, il guardalinee segnala l’offside 2' Subito ammonito Riccobono per un fallo ai danni di Risaliti L’arbitro fischia l’inizio!

