Us Livorno – Gubbio 3-0. Tris amaranto nell’ultima al Picchi!

Gli uomini di Venturato tornano alla vittoria grazie ai timbri nella prima frazione di Marchesi e Di Carmine. Al tramonto della ripresa Bonassi trova pure il tris. Tre punti che sanciscono, di fatto, la salvezza della truppa labronica

di Lorenzo Evola

Chiusura in bellezza. Gli uomini di Venturato archiviano la pratica Gubbio, tornano al successo dopo oltre un mese e chiudono una volta per tutte il discorso salvezza. All’Ardenza decidono i timbri in pieno recupero di primo tempo – piuttosto soporifero, va detto – di Marchesi (missile da fuori area) e Di Carmine (tocco sotto di rapina da due passi), nella ripresa Bonassi arrotonda il risultato finale con una rasoiata all’angolino poco prima del triplice fischio. Umbri non pervenuti o quasi all’interno di un match avaro di emozioni, eccezion fatta per le marcature amaranto. Nell’ultima recita al Picchi, dunque, fanno festa i ragazzi di patron Esciua, che salutano i propri tifosi nel migliore dei modi.

La cronaca

Per quasi la totalità della prima frazione è la noia a regnare sovrana al Picchi. Ritmi blandi, tanti errori da una parte e dall’altra, interruzioni dovute a check al Fvs – malfunzionante per alcuni minuti – segnano l’andamento dei primi 45’, durante i quali succede davvero poco o nulla. Al 12’ una conclusione di Varone da fuori stimola la risposta di Seghetti, costretto a concedere il corner. Per la prima mezza occasione amaranto tocca aspettare oltre la mezz’ora, con Marchesi che colpisce malissimo da posizione laterale con il destro. La frazione scorre via senza sussulti ma alla segnalazione del corposo recupero (ben 7’) il match all’improvviso si infiamma. La Mantia perde una palla sanguinosa a metà campo, la sfera arriva sui piedi di Di Carmine che appoggia per l’accorrente Marchesi, il quale fa esplodere un destro violento dal limite che muore all’incrocio, imparabile per Bagnolini. Il vantaggio risveglia un Picchi assopito, i labronici proseguono il forcing e trovano pure il raddoppio allo scadere. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Tosto, dopo una serie di deviazioni la palla carambola sui piedi di Di Carmine che non ci pensa due volte a trafiggere Bagnolini da due passi. All’intervallo, insomma, la gara è nelle mani degli amaranto.

Nella ripresa parte meglio il Gubbio che alza il baricentro e schiaccia i labronici nella propria metà campo. Il pressing umbro, però, si esaurisce con un paio di colpi di testa da corner, ben neutralizzati da un attento Seghetti. Gli amaranto sfruttano qualche spazio in contropiede e si affacciano dalle parti di Bagnolini con Biondi il quale ci prova di destro ma spara in curva da buona posizione. Allo scadere però il risultato cambia di nuovo. Di Carmine tocca per Bonassi che controlla, calcia di sinistro e piazza la sfera all’angolino, non ci può arrivare Bagnolini. Fanno festa i giocatori amaranto sotto la Curva Nord. Il match, in sostanza, finisce qui, con gli uomini di Venturato in piena gestione. Al triplice fischio c’è gioia per i tifosi accorsi per l’ultima volta al Picchi. L’obiettivo salvezza, in pratica, è stato raggiunto.

Le pagelle

Seghetti 6: Inoperoso per un tempo intero, attento nella ripresa su un paio di colpi di testa.

Gentile 6: Senza infamia e senza lode sulla destra, si propone con il contagocce ma tutto sommato non soffre granchè in copertura

Noce 6: Ruvido quando serve, non balla di fronte al duo La Mantia – Minta.

Camporese 6: Contiene senza troppi patemi lo spauracchio La Mantia concedendogli le briciole.

Tosto 6: Schierato come terzino a sinistra complice le condizioni precarie di Falasco, commette qualche imprecisione di troppo nella prima parte di gara, cresce con il passare dei minuti prendendo confidenza con il nuovo ruolo. È lui a battere la punizione del 2-0, nella ripresa controlla senza sbandare.

Marchesi 7: Non si vede per buona parte dei primi 45’, pare destinato all’ennesimo match anonimo. E invece, in pieno recupero sblocca la contesa con una fucilata dal limite su assist di Di Carmine. Un gesto che, alla fine dei conti, si rivelerà determinante (dal 69’ Biondi 6: Venti minuti piuttosto vivaci i suoi)

Odjer 5.5: Torna titolare dopo tempo immemore ma il suo primo tempo è costellato di errori in fase di impostazione. Meglio in interdizione ma con lui in campo la manovra non scorre fluida, anzi. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Hamlili 6: Con il suo ingresso si alza il tasso tecnico a centrocampo, bene in gestione del possesso)

Luperini 6: Sicuramente meglio rispetto alle ultime deludenti uscite, fa sentire i muscoli in mediana e si sbatte senza mai tirare indietro la gamba.

Panaioli sv: La sua partita dura solo una manciata di minuti, costretto al ko per un infortunio apparentemente non lieve (dal 4’ Bonassi 7: Entra a freddo a causa del forfait di Panaioli e per un po’ ne risente, alza via via i giri del motore e si rivela prezioso in mezzo al campo. Impreziosisce la sua prova con il sigillo del 3-0)

Malagrida 5.5: Prova a districarsi dalla marcatura svariando molto, ma al di là di qualche di qualche tocco elegante, si nota pochino dai venti metri in su (dal 69’ Vayrynen 5.5: Ingresso incolore nell’ultimo quarto di gara)

Di Carmine 7.5: Fatica come tutti i compagni per buona parte della prima frazione, sale in cattedra nel recupero quando prima veste i panni di assist man servendo Marchesi, poi trova l’ennesima gioia personale con un gol di rapina da due passi.

All. Venturato 6.5: Oggi più che mai ciò che contava di più erano i tre punti e quelli sono arrivati. La squadra risponde presente dopo un periodo complicato, la lotta per il mantenimento della categoria, può dirsi conclusa. Pur con qualche passo falso ha condotto la barca in porto, traguardo non scontato considerato l’avvio tragico di campionato degli amaranto.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Camporese, Tosto; Luperini, Odjer (dal 46′ Hamlili), Marchesi (dal 69′ Biondi); Panaioli (dal 4′ Bonassi); Malagrida (dal 69′ Vayrynen), Di Carmine. All. Venturato

Gubbio (3-5-2): Bagnolini; Bruscagin, Di Bitonto, Signorini; Podda, Rosaia, Varone, Carraro, Tentardini; Minta, La Mantia. All. Di Carlo

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli uomini di Venturato tornano alla vittoria grazie ai timbri nella prima frazione di Marchesi e Di Carmine. Al tramonto della ripresa Bonassi trova pure il tris. Tre punti che sanciscono, di fatto, la salvezza della truppa labronica 90' GOOOLL DEL LIVORNOOO! TRIS FIRMATO BONASSI! Di Carmine tocca per il numero 44 che piazza la sfera all’angolino con il sinistro da fuori area 85' Ultimi minuti al Picchi, gli ospiti non sembrano aver le forze per imbastire una rimonta 82' Biondi ci prova due volte all’interno dell’area ma non trova lo specchio della porta 78' Giallo per Rosaia, intervento scomposto su Biondi 73' Secondo tempo senza particolare squilli fin qui, gli ospiti non trovano varchi nella retroguardia amaranto 69' Dentro anche Vayrynen e Biondi per Malagrida e Marchesi 67' Cross sbagliato di Podda, palla in out 65' Marchesi si invola in contropiede ma sbaglia il tocco per Malagrida, esce Bagnolini 62' Provano a riconquistare campo gli uomini di Venturato, abbassa un po’ il baricentro la compagine umbra 56' A terra La Mantia, gioco fermo 53' Approccia meglio l’avvio di ripresa il Gubbio, amaranto costretti a chiudersi nella propria metà campo 46' Cambio nel Livorno, dentro Hamlili per Odjer Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Succede tutto nel recupero quando prima Marchesi e poi Di Carmine portano avanti gli amaranto 52' RADDOOPPIO LIVORNOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEE!! Punizione di Tosto, la palla dopo un paio di deviazioni carambola sui piedi del bomber amaranto che da due passi non sbaglia 48' GGOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MARCHESI! La Mantia perde palla, Di Carmine fa da sponda per l’ex Lucchese che sfonda la porta con un missile dal limite dell’area. Amaranto in vantaggio 46' Ammonito Podda per una trattenuta su Marchesi 45' Ci saranno sette minuti di recupero 42' Ultimi scampoli di un soporifero primo tempo 40' Batti e ribatti in area, Bonassi viene murato al momento del tiro 39' La Mantia ci prova in girata, blocca Seghetti 37' Cross sballato di Podda, palla sul fondo 33' Marchesi ci prova di prima intenzione su assist di Malagrida, conclusione strozzata dell’ex Lucchese 31' Problemi tecnici al Fvs, match interrotto 29' La Mantia segna su assist di Podda, il guardalinee segnala il fuorigioco dell’esterno umbro 26' Tante interruzioni in questa fase, il match non decolla 25' Nulla di fatto, il direttore di gara non estrae il rosso 23' Check del Fvs per un possibile rosso ai danni di Bruscagin 21' Giallo anche per Bruscagin, irruento su Bonassi 19' Giallo per Di Carmine, in ritardo su Signorini 17' Di Carmine guadagna fallo sulla trequarti, punizione interessante per gli amaranto 14' Malagrida steso in area, l’arbitro lascia correre 12' Palla persa malamente da Tosto, Varone riceve e spara da fuori, Seghetti concede il corner 11' Ritmi blandi in questo avvio, nessuna occasione da entrambe le parti 8' Tiro cross di Gentile, blocca sicuro Bagnolini 4' Subito un cambio per il Livorno, esce Panaioli per Bonassi 2' Fallo di Odjer su La Mantia, primo fischio per il direttore di gara Comincia il match al Picchi!

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