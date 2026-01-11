Us Livorno – Juve Next Gen 1-2. Di Carmine non basta, amaranto ko al Picchi

Prima uscita del 2026 al Picchi da dimenticare per Dionisi e compagni, ko per mano dei sigilli bianconeri di Puckza e Guerra che rendono vano il vantaggio di Di Carmine all'alba del primo tempo. Il rosso a Nwachukwu condanna i labronici, adesso pericolosamente a ridosso della zona playout. Bene l'ex Verona e il debuttante Luperini, Gentile errore da matita blu, i Bonassi non incide

di Lorenzo Evola

Di nuovo in crisi. Gli uomini di Venturato incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Terni e cadono anche all’Ardenza contro i bianconeri di Brambilla. Al vantaggio lampo di Di Carmine su assist di Hamlili, rispondono i timbri di Puczka (errore di Gentile) nella prima frazione e di Guerra a dieci minuti dal termine. Match segnato dall’ingenua espulsione di Nwachukwu per doppio giallo ad inizio secondo tempo. Gli amaranto reggono fin che possono in inferiorità numerica, prima di capitolare nel finale. Si complica adesso il cammino degli amaranto, di nuovo a ridosso della zona rossa della classifica. Serve svoltare pagina in casa Livorno, con l’augurio che, nel frattempo, il mercato possa rinforzare una rosa bisognosa di qualche tassello in grado di colmare le evidenti lacune.

La cronaca

Venturato opta per qualche cambio di formazione inserendo Nwachukwu in difesa e Bonassi in mediana, accanto ad Hamlili e al neo arrivato Luperini. L’avvio di match è interamente a tinte amaranto, vicini al vantaggio dopo due giri d’orologio con Bonassi che colpisce in pieno Scaglia da due passi su assist al bacio di Peralta. Sessanta secondi più tardi è Dionisi a provarci in rovesciata dopo una carambola in area, si dimostra ancora attento Scaglia che si distende e nega il gol all’ex Ternana. L’1-0 comunque non tarda ad arrivare. Al 7’ Hamlili lancia dalle retrovie per Di Carmine che scappa in profondità, controlla la sfera e spara da posizione defilata, trovando l’angolino con un destro imparabile per Scaglia. Sesto gol in campionato per l’ex Hellas che carica tutto l’ambiente livornese. La gioia tuttavia, si rivela effimera perché i bianconeri, alla prima chance pareggiano subito i conti. Turicchia crossa dalla destra sul secondo palo pescando Puczka lasciato colpevolmente solo da Gentile, il numero 7 non ci pensa due volte a trafiggere Seghetti con un fendente mancino all’interno dell’area piccola. Il pareggio smorza un po’ gli entusiasmi in casa amaranto e infonde coraggio ai ragazzi di Brambilla, i quali, minuto dopo minuto, guadagnano metri, impensierendo Seghetti ancora con Puczka (sinstro controllato in due tempi dall’ex Empoli), Guerra (destro insidioso da fuori area) e Owusu, impreciso di testa sugli sviluppi di un corner. I labronici si affidano agli spazi concessi in ripartenza e tornano a bussare allo scadere di frazione alla porta di Scaglia ancora con Di Carmine, poco freddo dopo un batti e ribatti in area.

L’incipit della ripresa è segnato dall’episodio che segnerà del tutto il match. Nwachukwu già ammonito stende Owusu con un intervento piuttosto inutile, costringendo il direttore di gara ad estrarre il rosso. Rosso che cade come una condanna per Dionisi e compagni costretti a chiudersi nella propria metà campo per difendere il pareggio. Il fortino amaranto regge fino all’83’ quando Guerra trova il gol della domenica con un sinistro a giro che si spegne all’incrocio dei pali, imprendibile per Seghetti. Gli amaranto, nonostante i cambi di Venturato non hanno le forze per imbastire una reazione ed escono sconfitti da un Picchi in protesta per le decisioni arbitrali. Un avvio di 2026, insomma, subito in salita per i labronici.

Le pagelle

Seghetti 6: Non può nulla in occasione dei gol subiti, attento per il resto

Gentile 5: Si perde completamente Puczka sul secondo palo e il giovane bianconero non perdona siglando l’1-1.

Noce 5.5: Prova a tenere unita la retroguardia ma gli errori individuali dei suoi colleghi di reparto si rivelano decisivi in negativo. Tra i meno peggio comunque.

Nwachukwu 4: Non infonde sicurezza al reparto, non a caso i pericoli maggiori arrivano dalla sua parte. Aggrava la propria prestazione con l’espulsione per doppio giallo dopo una vistosa trattenuta ai danni di Owusu.

Haveri 5.5: Come al solito bada più a contenere, cerca di limitare il più possibile i vari Anghelè e Turicchia che gravitano nelle sue zone di competenza con discreti risultati. Balla maggiormente nel finale.

Bonassi 5.5: Si divora una ghiotta occasione davanti a Scaglia sparandogli addosso dopo un assist preciso di Peralta. Per il resto si nota poco in entrambe le fasi, prova piuttosto timida la sua (dal 68’ Mawete sv)

Hamlili 6: Preciso nel lancio che spalanca le porte al gol di Di Carmine, detta legge in mediana nel primo quarto di gara salvo poi calare un po’ i ritmi con lo scorrere dei minuti. Al piccolo trotto nella ripresa, vissuta in apnea

Luperini 6: All’esordio in maglia amaranto, offre muscoli e quantità in mezzo al campo, in costante battaglia contro i dirimpettai bianconeri. Finché le gambe reggono, offre un buon contributo alla causa. Sostituito quando non ne ha più, ma il debutto è certamente positivo (dal 68’ Cioffi 5.5: Spreca malamente un ghiotto contropiede su servizio di Di Carmine)

Peralta 6: Manda subito al tiro Bonassi che di divora il vantaggio, svaria su tutta la trequarti e pennella qualche cross insidioso. La sua luce si spegne insieme a quella della squadra, lascia il campo a venti dalla fine (dal 68’ Marchesi 5.5: Finale in chiaroscuro)

Di Carmine 6.5: Pimpante in avvio, stappa il match con un bel diagonale di destro su suggerimento di Hamlili in profondità, ci riprova nel finale di frazione ma Scaglia si oppone in qualche modo. Si sacrifica tanto dopo l’espulsione, manderebbe anche in porta Cioffi che però non sfrutta a dovere. L’ultimo a mollare in casa amaranto.

Dionisi 6: Protagonista con Di Carmine dell’ottimo inizio degli amaranto, va vicino al gol in rovesciata ma Scaglia gli dice di no. Abbassa il raggio d’azione nella seconda metà di frazione, nella ripresa Venturato lo toglie dalla contesa in cerca di maggior equilibrio (dal 59’ Antoni 6: Senza infamia e senza lode nel finale)

All. Venturato 6: Avvio in gran spolvero dei suoi, il pareggio a freddo complica un po’ i piani ma il Livorno si dimostrava vivo anche nel finale di frazione. Il rosso mette però una pietra tombale sull’esito della gara, senza qualche rinforzo non sarà facile nemmeno per lui condurre la barca amaranto lontana dall’incubo playout.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Nwachukwu, Haveri; Luperini (dal 68′ Cioffi), Hamlili, Bonassi (dal 68′ Mawete); Peralta (dal 68′ Marchesi); Dionisi (dal 59′ Antoni), Di Carmine. All. Venturato

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Scaglia; Turicchia (dal 75′ Amaradio), Gomes, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelé (dal 89′ Mazur); Guerra, Okoro (dal 75′ Deme). All. Brambilla

92' Giallo per Hamlili 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Dentro Mazur per Anghelè 87' Ultimi scampoli di partita, gli uomini di Venturato non sembrano aver la forza di imbastire una reazione 83' GOL DELLA JUVE NEXT GEN! Guerra riceve dalla trequarti, prende la mira e piazza la sfera all’incrocio dei pali. Ospiti in vantaggio a poco dalla fine 77' Di Carmine si invola in contropiede e serve Cioffi, l’ex Napoli però manca l’aggancio decisivo 75' Fase un po’ soporifera del match, i bianconeri non sembrano voler affondare. Resiste il fortino amaranto 75' Dentro Deme e Amaradio per Okoro e Turicchia 68' Triplo cambio per gli amaranto, dentro Marchesi, Cioffi e Mawete per Peralta, Luperini e Bonassi 59' Venturato corre ai ripari e inserisce Antoni per Dionisi 56' Si fa dura adesso per gli amaranto, costretti all’inferiorità per buona parte della ripresa 52' ESPULSO NWACHUKWU! Owusu scappa via al numero 5 che lo stende, il direttore di gara estrae il secondo giallo e espelle il difensore amaranto. Livorno in inferiorità numerica Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Al vantaggio di Di Carmine risponde il timbro di Puckza 45' Di Carmine calcia sugli sviluppi di una mischia in area, si salva in qualche modo Scaglia. 44' Ultimi scampoli di primo tempo, gli amaranto provano a sfruttare le ripartenze concesse dai bianconeri 38' Stacco di Owusu che non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Sono gli uomini di Brambilla a fare la partita in questa fase 33' Match vivace al Picchi, i ritmi si mantengono piuttosto alti 28' Guerra ci prova da fuori, respinge Seghetti, Gentile anticipa Puczka pronto a ribattere in rete 26' Giallo anche per Nwachukwu che trattiene Okoro in ripartenza 22' Giallo per Turicchia che stende Dionisi sulla trequarti 17' Anghelè appoggia per Puczka che calcia ancora di sinistro, para in due tempi Scaglia 15' I bianconeri ristabiliscono la parità alla prima vera occasione, tutto da rifare per gli uomini di Venturato 12' GOL DELLA JUVE NEXT GEN! Turicchia crossa dalla sinistra, buco della difesa amaranto sul secondo palo dove Puczka riceve e batte Seghetti con il mancino da pochi passi. Pareggio immediato degli ospiti 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEE! Lancio dalle retrovie di Hamlili, l’ex Hellas scappa via alla retroguardia bianconera, controlla e insacca con un destro a fin di palo. Livorno subito avanti 3' Batti e ribatti in area, la palla arriva a Dionisi che ci prova in rovesciata, si allunga Scaglia che devia in corner 2' Peralta semina il panico in area e tocca per Bonassi che spara addosso a Scaglia. Subito una grande chance per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Picchi!

