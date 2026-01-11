Us Livorno – Juve Next Gen 1-1. Puczka pareggia subito i conti al Picchi

Primo match del 2026 al Picchi per gli amaranto, chiamati al riscatto contro i giovani bianconeri di Brambilla dopo lo stop a Terni. Venturato lancia Nwachukwu in difesa al fianco di Noce, in mediana da segnalare il debutto di Luperini accanto a Hamlili e Bonassi. Peralta appoggia il tandem Dionisi - Di Carmine

di Lorenzo Evola

Archiviato il primo ko della gestione Venturato, per Dionisi e compagni ecco un altro match chiave nella lotta salvezza. La 21esima giornata del girone B di Serie C propone agli amaranto l’esordio casalingo nel 2026 contro i bianconeri, compagine tra le più in forma del campionato (ben 5 risultati utili consecutivi) e reduce dal successo netto ai danni del Carpi (2-0) nell’ultimo turno. Servirà una prestazione di livello per i labronici, chiamati ad allontanarsi da una zona playout che torna a far paura. Capitolo formazione, spazio a Nwachukwu in difesa al fianco di Noce, in mediana da segnalare il debutto di Luperini accanto a Hamlili e Bonassi. Peralta appoggia il tandem Dionisi – Di Carmine.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Nwachukwu, Haveri; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Scaglia; Turicchia, Gomes, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelé; Guerra, Okoro. All. Brambilla

33' Match vivace al Picchi, i ritmi si mantengono piuttosto alti 28' Guerra ci prova da fuori, respinge Seghetti, Gentile anticipa Puczka pronto a ribattere in rete 26' Giallo anche per Nwachukwu che trattiene Okoro in ripartenza 22' Giallo per Turicchia che stende Dionisi sulla trequarti 17' Anghelè appoggia per Puczka che calcia ancora di sinistro, para in due tempi Scaglia 15' I bianconeri ristabiliscono la parità alla prima vera occasione, tutto da rifare per gli uomini di Venturato 12' GOL DELLA JUVE NEXT GEN! Turicchia crossa dalla sinistra, buco della difesa amaranto sul secondo palo dove Puczka riceve e batte Seghetti con il mancino da pochi passi. Pareggio immediato degli ospiti 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEE! Lancio dalle retrovie di Hamlili, l’ex Hellas scappa via alla retroguardia bianconera, controlla e insacca con un destro a fin di palo. Livorno subito avanti 3' Batti e ribatti in area, la palla arriva a Dionisi che ci prova in rovesciata, si allunga Scaglia che devia in corner 2' Peralta semina il panico in area e tocca per Bonassi che spara addosso a Scaglia. Subito una grande chance per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Picchi!

