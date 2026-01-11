Us Livorno – Juve Next Gen 1-1. Puczka pareggia subito i conti al Picchi
Primo match del 2026 al Picchi per gli amaranto, chiamati al riscatto contro i giovani bianconeri di Brambilla dopo lo stop a Terni. Venturato lancia Nwachukwu in difesa al fianco di Noce, in mediana da segnalare il debutto di Luperini accanto a Hamlili e Bonassi. Peralta appoggia il tandem Dionisi - Di Carmine
Archiviato il primo ko della gestione Venturato, per Dionisi e compagni ecco un altro match chiave nella lotta salvezza. La 21esima giornata del girone B di Serie C propone agli amaranto l’esordio casalingo nel 2026 contro i bianconeri, compagine tra le più in forma del campionato (ben 5 risultati utili consecutivi) e reduce dal successo netto ai danni del Carpi (2-0) nell’ultimo turno. Servirà una prestazione di livello per i labronici, chiamati ad allontanarsi da una zona playout che torna a far paura. Capitolo formazione, spazio a Nwachukwu in difesa al fianco di Noce, in mediana da segnalare il debutto di Luperini accanto a Hamlili e Bonassi. Peralta appoggia il tandem Dionisi – Di Carmine.
Le formazioni ufficiali:
Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Nwachukwu, Haveri; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato
Juventus Next Gen (3-4-1-2): Scaglia; Turicchia, Gomes, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelé; Guerra, Okoro. All. Brambilla
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
|
33'
|
Match vivace al Picchi, i ritmi si mantengono piuttosto alti
|
28'
|
Guerra ci prova da fuori, respinge Seghetti, Gentile anticipa Puczka pronto a ribattere in rete
|
26'
|
Giallo anche per Nwachukwu che trattiene Okoro in ripartenza
|
22'
|
Giallo per Turicchia che stende Dionisi sulla trequarti
|
17'
|
Anghelè appoggia per Puczka che calcia ancora di sinistro, para in due tempi Scaglia
|
15'
|
I bianconeri ristabiliscono la parità alla prima vera occasione, tutto da rifare per gli uomini di Venturato
|
12'
|
GOL DELLA JUVE NEXT GEN! Turicchia crossa dalla sinistra, buco della difesa amaranto sul secondo palo dove Puczka riceve e batte Seghetti con il mancino da pochi passi. Pareggio immediato degli ospiti
|
7'
|
GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEE! Lancio dalle retrovie di Hamlili, l’ex Hellas scappa via alla retroguardia bianconera, controlla e insacca con un destro a fin di palo. Livorno subito avanti
|
3'
|
Batti e ribatti in area, la palla arriva a Dionisi che ci prova in rovesciata, si allunga Scaglia che devia in corner
|
2'
|
Peralta semina il panico in area e tocca per Bonassi che spara addosso a Scaglia. Subito una grande chance per gli amaranto
|
L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Picchi!
