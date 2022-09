Us Livorno, le trasferte amaranto in diretta su Granducato Tv

Le partite, a partire da quella di domenica 4 settembre (ore 15), saranno trasmesse sul canale 15 del digitale terrestre e in streaming su https://www.telegranducato.it/live-tv/

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver rinnovato l’accordo di collaborazione con l’emittente Granducato Tv, canale televisivo trasmesso da Telegranducato di Toscana, come media partner per la stagione 2022/23.

L’emittente Granducato Tv, proprio nelle ultime ore, ha acquisito i diritti per trasmettere le dirette audio-video di tutte le partite esterne dell’Unione Sportiva Livorno 1915, a cominciare da Flaminia Civita Castellana-Us Livorno di domenica 4 settembre (ore 15). Le partite saranno trasmesse sul canale 15 del digitale terrestre e in streaming su https://www.telegranducato.it/live-tv/.

“Ringraziamo Granducato Tv – ha detto Paolo Toccafondi, presidente dell’Unione Sportiva Livorno 1915 – per aver investito su un servizio che permetterà a migliaia di tifosi amaranto di seguire la squadra anche in trasferta. Grazie allo streaming, come già accaduto nella scorsa stagione, potranno vedere le nostre partite anche tutti quei livornesi che vivono all’estero e ci fanno sentire sempre il loro supporto”.

