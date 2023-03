Us Livorno 1915, in panchina torna Collacchioni

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, nella mattinata odierna, mister Vincenzo Esposito ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra. Le dimissioni sono state accolte dalla società. Il presidente Paolo Toccafondi, a nome di tutta l’Unione Sportiva Livorno 1915, ringrazia Esposito per il lavoro svolto da novembre a oggi e per la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione sportiva, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali. “Ancora una volta – ha detto il presidente Toccafondi – “Ciccio” si è confermato una persona di alta caratura morale: le partite si vincono e si perdono, ma l’uomo rimane”.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 13 marzo la comunicazione del nuovo allenatore, che in realtà è una vecchia conoscenza amaranto: “L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver richiamato alla guida della prima squadra il tecnico Lorenzo Collacchioni, 42 anni. Collacchioni dirigerà il primo allenamento nella mattinata di martedì 14 marzo, al centro sportivo Mario Magnozzi, alle Sorgenti”.

