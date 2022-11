Us Livorno-Ostia Mare 3-1. Tris amaranto con Bruzzo, Torromino e Lucarelli

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Gli amaranto tornano alla vittoria grazie ai centri di Torromino, Lucarelli e Bruzzo, che vanificano il gol del momentaneo 1-1 di De Cenco. Uomini di Collacchioni che restano a meno sei dalla capolista Pianese

di Lorenzo Evola

Serviva una vittoria per lasciarsi alle spalle il periodo complicato delle ultime settimane. E la vittoria è arrivata. Contro l’Ostia Mare è un successo netto per gli amaranto, in gol con Bruzzo, Torromino e Lucarelli. Inutile il gol del momentaneo 1-1 di De Cenco. Prestazione non troppo convincente per gli uomini di Collacchioni, almeno per un’ora di gioco, arrembanti e decisamente più propositivi solo con gli ingressi di Lo Faso, Lucarelli e, soprattutto, Torromino nella ripresa.

Amaranto che trovano il vantaggio dopo neanche dieci minuti grazie a un bell’inserimento di Bruzzo, che sfrutta il suggerimento di tacco di Vantaggiato e batte Borrelli con un morbido tocco sotto. Come spesso succede però, una volta avanti gli uomini di Collacchioni non riescono a creare altre chiare occasioni nitide per mettere in ghiaccio il match e, di conseguenza, sono gli ospiti ad affacciarsi via via dalle parti di Fogli, ispirati dai piedi di un Milani in gran spolvero. Proprio su un suggerimento del numero 7 biancoviola è De Cenco a trovare il pareggio, poi annullato per fuorigioco. Ma allo scadere di primo tempo è lo stesso centravanti a battere Fogli in uscita con un tocco di testa in area piccola.

Dopo un avvio di ripresa ancora balbettante, Collacchioni decide di dare una scossa ai suoi inserendo Lo Faso, Lucarelli e Torromino. Una mossa che si rivelerà vincente. Con il passare dei minuti gli amaranto tornano a proporsi in area laziale, trascinati dalla freschezza dei subentrati. Sarà Torromino a sbloccare il match, prima con destro da fuori area imparabile per Borrelli e poi servendo splendidamente Lucarelli che sigla il suo secondo centro stagionale con un mancino da posizione defilata. Un finale a dir poco concitato, tra contropiedi mal sfruttati dai labronici, l’espulsione di Gian Marco Neri per doppio giallo e qualche lampo degli ospiti alla ricerca di un gol che avrebbe riaperto la gara. Ma il risultato non cambia fino al triplice fischio, per la gioia degli oltre tremila tifosi giunti al Picchi.

Le Pagelle

Fogli 5.5: Ancora una volta in ritardo sul gol di De Cenco, poco sollecitato per il resto dei novanta minuti

Fancelli 6: Soffre un po’ la verve di un ispirato Milani, ma non balla più di tanto là dietro.

Russo 6: Concorso di colpa con Giuliani in occasione del pareggio di De Cenco. Per il resto solita partita gladiatoria al centro della retroguardia.

Giuliani 6: Al rientro dal lungo stop, responsabile con Russo sul gol ospite. Non commette altre sbavature fino al triplice fischio.

Zanolla 6: Primo tempo di sofferenza, con la minaccia Milani a gravitare dalle sue parti. Meglio nella ripresa, con qualche affondo pericoloso che non trova fortuna. (dal 73’ Bruno 6: Contiene bene sulla destra nel concitato finale di gara).

Cretella 6: Il passo non è dei tempi migliori, sbaglia anche qualche scelta in fase di possesso, ma non molla un centimetro in mediana.

Neri 5.5: Tanta legna in mezzo al campo, dove recupera svariati palloni (non sempre gestiti al meglio per la verità). Foga eccessiva nel finale, pagata con l’espulsione per doppio giallo.

Bruzzo 6.5: Porta in vantaggio i suoi con un bell’inserimento, supporta l’azione offensiva labronica con costanza nel primo tempo. Cala un po’ con il passare dei minuti. (dal 53’ Lucarelli 7: Chiude il match con una rasoiata che si spegne all’angolino e sfiora la doppietta nei minuti di recupero).

Rossi 6: Un po’ fumoso nella prima frazione, alza i giri del motore nei secondi 45’, partecipando all’assalto amaranto con Torromino e Lo Faso. (dal 83’ Luci sv).

Neri F. 5.5: Si sbatte, lotta ma non crea particolari pericoli dalle parti di Borrelli. Sostituito da un Collacchioni in cerca di vivacità là davanti. (dal 53’ Torromino 7.5: Entra e la risolve con gol, assist e quella verve che mancava come il pane alla truppa amaranto. Ritrovato).

Vantaggiato 5.5: Tocca con il tacco il pallone che Bruzzo trasformerà in oro. Per il resto poco da segnalare per il toro di Brindisi. (dal 53’ Lo Faso 6: La media tra il 7 per il brio che porta alla squadra e il 5 per la mancata concretezza nel finale di gara).

Collacchioni 6: Oggi contava uscire dal Picchi con i tre punti. Obbiettivo raggiunto, ma per oltre un’ora di gioco si è rivisto il solito Livorno lento nel giro palla e abulico in attacco. La risolve con i cambi nella ripresa, dopo un undici titolare ricco di novità. Il peggio pare alle spalle, ma d’ora in poi la parola d’ordine sarà “continuità”.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Giuliani; Zanolla (dal 73′ Bruno), Cretella, G. Neri, Bruzzo (dal 53′ Lucarelli); Rossi (dal 83′ Luci), Neri ( dal 53’Torromino); Vantaggiato (dal 53′ Lo Faso)

Ostia Mare (3-4-2-1): Borrelli; Milani, Talamonti, Santovito; Gelonese, De Crescenzo, Amendola, Mazzei; Santarpia, Succi; De Cenco.

Termina il match al Picchi. Amaranto che tornano alla vittoria dopo un periodo complicato. A segno Bruzzo, Torromino e Lucarelli, inutile il gol del momentaneo 1-1 di De Cenco 91' Traversa di Lucarelli dopo un batti e ribatti in area 90' Saranno sei i minuti di recupero 89' Espulso G. Neri! Doppio giallo per il centrocampista labronico 86' LUCARELLIIII!! HA SEGNATO LUCARELLI!! Torromino lancia Lucarelli in profondità, stop e conclusione precisa dell’esterno figlio d’arte. 84' Ammonito G. Neri, reo di aver trattenuto Milani 83' Dentro Luci per Rossi 82' Gelonese prova la girata, palla fuori di poco 80' Altra occasione per il Livorno, con Lo Faso che serve Lucarelli in corsa ma è bravo Borrelli ad anticipare l’esterno labronico 77' Clamorosa occasione fallita da Lo Faso che ben servito da Torromino calcia in cielo da pochi passi 73' GOOOLLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO TORROMINO!! Lo Faso serve Torromino che riceve e piazza il destro all’angolino. Amaranto di nuovo in vantaggio 67' Gran botta dalla distanza di Lo Faso, la palla csi stempia sulla traversa 66' Occasione per Lo Faso che entra in area ma si dimentica di calciare in porta, allontana in qualche modo la retroguardia laziale 62' Fallo di Lo Faso sulla trequarti, punizione interessante per gli ospiti 58' Milani riceve in area e tenta un destro respinto da Fogli 57' Zanolla mette dentro un rasoterra sul quale però non arriva nessuno 54' Lo Faso centra dalla destra trovando Zanolla. Il colpo di testa del numero 19 termina però a lato 53' Triplo cambio per Collacchioni, dentro Lo Faso, Torromino e Lucarelli per Vantaggiato, Neri e Bruzzo 52' Cretella in contropiede non riesce a servire Neri in area 48' Fallo di Neri, punizione per L’Ostia Mare Comincia la ripresa! Termina 1-1 il primo tempo al Picchi. Al vantaggio di Bruzzo risponde De Cenco che batte di testa Fogli in uscita 46' GOL DELL’OSTIA MARE! HA SEGNATO DE CENCO! Lancio dalle retrovie, De Cenco spizza di testa e anticipa Fogli in ritardo sull’uscita alta. Pareggio ospite alle scadere della prima frazione 45' Rossi da buona posizione prova la botta, palla respinta dalla retroguardia ospite 43' Ritmi lenti in questo finale di primo tempo, amaranto mai pericolosi dopo il vantaggio 36' Ancora Milani dalla sinistra, sul cross De Cenco non riesce a ribadire in rete da pochi passi. Il centravanti ospite era tuttavia in offside 34' Amendola tenta un tiro cross che per poco non beffa Fogli sul secondo palo 31' Ammonito Bruzzo dopo un intervento in ritardo su Mazzei 30' Neri prova l’affondo, chiuso in calcio d’angolo 28' Azione prolungata per gli amaranto che si conclude però con un nulla di fatto 25' Milani stoppa di petto e calcia, palla alta sopra la traversa 21' Milani mette dentro per De Cenco che insacca anticipando Fogli. L’attaccante biancoviola era però in fuorigioco 19' Sponda di Bruzzo per Vantaggiato che non riesce però a concludere in porta 18' Milani tenta il cross sul secondo palo, palla troppo lunga 16' Neri subisce fallo a centrocampo, punizione per gli amaranto 14' A terra Neri dopo uno scontro al limite dell’area 11' Amaranto in vantaggio alla prima occasione da gol in questo primo tempo 9' GOOOOOLLLL DELLL LIVORNOOOOO!! HA SEGNATO BRUZZO!! Vantaggiato con il tacco allunga per Bruzzo che si fa spazio in area e batte Borrelli in uscita 4' Affondo di Milani, ancora angolo per gli ospiti 2' Prima sortita offensiva per gli ospiti, amaranto che si rifugiano in corner L’arbitro fischia l’inizio!

