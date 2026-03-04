Us Livorno – Perugia 1-2. Brutto ko al Picchi per gli amaranto

Gli uomini di Tedesco si impongono all'Ardenza con i sigilli di Montevago e Bartolomei, il rigore di Dionisi nel finale arriva troppo tardi e non cambia le sorti del match. Tra le file dei labronici non si salva nessuno, male in particolare Haveri, Vayrynen e Marchesi

di Lorenzo Evola

Un tonfo inaspettato. Gli uomini di Venturato incappano nella seconda sconfitta nelle ultime tre al Picchi al termine di una prestazione davvero troppo brutta per essere vera. I biancorossi escono con i tre punti in tasca dall’Ardenza grazie ai timbri nella ripresa di Montevago (male Camporese nell’occasione) e Bartolomei, a nulla serve il rigore di finale di Dionisi che accorcia le distanze quando ormai non c’è più tempo per organizzare una rimonta. Netto passo indietro per i labronici, mai in partita nell’arco dei 90′, surclassati su piano fisico da un Perugia più brillante e determinato ad uscire dalla crisi di risultati. Il margine dalla zona playout resta comunque rassicurante, tuttavia resta un po’ di rammarico in bocca considerato che, con un successo, questa sera gli amaranto avrebbero chiuso definitivamente il discorso salvezza. Un solo punto in due partite si staglia come un piccolo campanello d’allarme in casa Livorno. Occorre subito invertire la rotta per vivere un finale di stagione all’insegna della serenità.

La cronaca

Venturato opta per qualche cambio nell’undici iniziale e getta nella mischia dal 1’ Tosto, Marchesi, Panaioli e Vayrynen, quest’ultimo chiamato a far le veci a capitan Dionisi. L’avvio degli amaranto, tuttavia, è piuttosto contratto e allora sono gli ospiti a tenere le redini del gioco. Il primo squillo degli umbri arriva intorno al 10’ quando Montevago anticipa la marcatura di Camporese per incornare in area, lo stacco di testa del centravanti biancorosso sfiora il palo di Seghetti. Il pressing della band di Tedesco prosegue, con Tumbarello che, dopo un batti e ribatti in area, tenta una conclusione di prima alta non di molto oltre il montante. Lato Livorno, l’inedita coppia Malagrida – Vayrynen viene innescata con il contagocce, ma in generale è l’intera formazione di Venturato a non convincere nell’arco dei primi 45’. Spenti, abulici sfilacciati, Hamlili e compagni la loro peggior versione dall’avvento dell’ex Cittadella in panchina. Al tramonto della prima frazione ecco l’occasione più ghiotta per il Perugia. Manzari scappa via sulla destra e serve un cioccolatino per Montevago, il quale, a porta vuota calcia incredibilmente tra le braccia di Seghetti sulla linea. Scampato pericolo per i labronici, ben contenti di tornare negli spogliatoi sullo 0-0. Ma è solo il preludio al disastro.

Nella ripresa, infatti, chi si aspettava un approccio diverso tra le file degli amaranto rimarrà deluso. Il copione al Picchi non cambia, gli ospiti ricominciano a premere e stavolta trovano il meritato vantaggio. Il protagonista è sempre Montevago, che riceve spalle alla porta in area, elude la blanda marcatura di Camporese e trafigge Seghetti con un destro preciso a fin di palo. Il gol subito piega ulteriormente le gambe dei labronici, che si aggrappano a qualche giocata isolata di Malagrida, impreciso in un paio di occasioni. I biancorossi gestiscono senza patemi le poche, velleitarie, iniziative degli uomini di Venturato e centrano pure il raddoppio a dieci giri d’orologio da termine. Bartolomei fa tutto da solo sulla sinistra, slalomeggia in mezzo alla disattenta difesa di casa e piazza la sfera all’angolino, imprendibile per Seghetti. Il match di fatto si chiude qui. Solo in extremis gli amaranto accorciano le distanze con il rigore conquistato da Biondi e trasformato da Dionisi nell’1-2 finale. Un gol che vale solo per i tabellini, al triplice fischio sono gli umbri a far festa al Picchi.

Le pagelle

Seghetti 6: Nel primo tempo si dimostra attento sui tentativi umbri, sull’errore clamoroso di Montevago ringrazia il centravanti umbro che gli calci addosso da due passi. Incolpevole sul gol subito.

Ghezzi 5: Non si propone mai dalla metà campo in su, ma pure in copertura lascia tanto tanto spazio a Canotto e compagni.

Camporese 5: Soffre la vivacità di Montevago che sfiora il vantaggio in un paio di circostanze. Ad inizio ripresa si fa scappar via l’attaccante biancorosso che stavolta non perdona.

Tosto 5: Non infonde di certo sicurezza al reparto, anzi. Nel finale si addormenta sul raddoppio siglato da Bartolomei. Male anche lui insomma.

Haveri 4.5: Falasco non recupera e allora tocca di nuovo a lui presidiare la corsia mancina. Prova infarcita di errori per il classe 2001, in tilt nella ripresa quando sbaglia letteralmente ogni pallone che tocca

Marchesi 4.5: Ennesima prestazione insufficiente per il numero 95, negativo in entrambe le fasi, avulso dal gioco. Continua nel suo periodo no (dal 66’ Bonassi 5.5: Ingresso timido il suo)

Hamlili 5: Fa una fatica tremenda in fase di possesso e non a caso tutta la manovra amaranto ne risente. Al piccolo trotto nella ripresa, le energie lo abbandonano via via.

Luperini 5: Uno degli indiziati a rifiatare in casa amaranto considerati gli impegni ravvicinati, Venturato lo rilancia invece ancora dal 1’. La mossa non si rivelerà fortunata, il numero 7 labronico appare spompato e a corto di fiato. Non regge il passo dei centrocampisti biancorossi (dal 80’ Biondi 6: Ha il merito di guadagnarsi il rigore nel finale)

Panaioli 5: Galleggia sulla trequarti in cerca di fortune ma i risultati sono pressoché nulli. Scompare totalmente dal match con il passare dei minuti, fino alla sostituzione (dal 66’ Peralta 5.5: Mezz’ora finale senza spunti)

Malagrida 5: Prova a divincolarsi dalla marcatura dei dirimpettai biancorossi, finisce però per vagare senza metà per 90’, Ci prova con qualche lampo estemporaneo ma non trova lo specchio nei secondi 45’. Fumoso.

Vayrynen 4.5: Schierato dal 1’ al posto di Dionisi, nel primo tempo semplicemente non ne vede una, un po’ per demeriti suoi e un po’ per l’andamento generale dei suoi compagni nei primi 45’. Un fantasma anche ad inizio ripresa, Venturato lo toglie poco oltre l’ora di gioco (dal 66’ Dionisi 6: Accorcia le distanze su rigore nel finale ma non basta)

All. Venturato 5: Il peggior Livorno visto fin qui da quando siede sulla panchina amaranto. Oggi al Picchi ai suoi ragazzi non riesce proprio nulla, ha le sue colpe soprattutto in merito all’undici iniziale, fin troppo sperimentale.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Tosto, Camporese, Haveri; Luperini (dal 80′ Biondi), Hamlili, Marchesi (dal 66′ Bonassi); Panaioli (dal 66′ Peralta); Malagrida, Vayrynen (dal 66′ Dionisi). All. Venturato

Perugia (3-4-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Lisi, Bartolomei, Tumbarello, Dell’Orco; Manzari; Montevago, Canotto. All. Tedesco

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Ko degli amaranto, fanno festa gli umbri che si impongono con i timbri di Montevago e Bartolomei che rendono vano il rigore di Dionisi nel finale 94' GOL DEL LIVORNOO!! Dionisi non sbaglia dal dischetto, amaranto che accorciano le distanze nel finale 90' RIGORE PER IL LIVORNO! Biondi viene atterrato da Stramaccioni, il direttore di gara indica il dischetto 88' Verre! Spreca tutto l’ex Pescara che calcia addosso a Seghetti con il sinistro a botta sicura 80' Dentro Biondi per Luperini 80' RADDOPPIO DEL PERUGIA! Bartolomei affonda sulla sinistra e trova il secondo palo con il mancino, non ci può arrivare Seghetti 79' Missile di Montevago da fuori area, Seghetti concede il corner 75' Giallo per Manzari che trattiene Hamlili a centrocampo 71' Colpo di testa di Malagrida, la sfera vola sopra la traversa 66' Dentro Peralta, Dionisi e Bonassi per Panaioli, Vayrynen e Marchesi 64' Malagrida! Destro secco da fuori dell’ex Rimini, palla di poco alta 57' Umbri meritatamente avanti, provano adesso a reagire gli amaranto 51' GOL DEL PERUGIA! Montevago riceve in area, si gira, elude la marcatura di Camporese e trafigge Seghetti con un destro a fin di palo. Ospiti in vantaggio 47' Giallo per Vayrynen dopo uno scontro a metà campo 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo in parità al Picchi 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' MONTEVAGO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Il numero 9 calcia malissimo a porta vuota su assist di Manzari. Chance clamorosa per il Perugia 40' Acrobazia di Tozzuolo, conclusione che termina di poco oltre la traversa 35' Cross di Marchesi che trova Luperini, la girata al volo del numero 7 amaranto si spegne sul fondo 32' Manzari ci prova da fuori, blocca Seghetti 30' Giallo per Panaioli, duro su Tumbarello a metà campo 28' Imbucata di Luperini per Vayrynen, non ci arriva il finlandese 22' Faticano a risalire il campo gli amaranto, il Perugia mantiene alto il baricentro 20' Batti e ribatti in area, Tumbarello ci prova da fuori, palla oltre il montante 17' Fallo di Hamlili, punizione per i biancorossi dalla trequarti 13' Vayrynen tenta il suggerimento per Malagrida, tocco troppo profondo 10' Montevago! Stacco di testa del centravanti umbro, la palla sfiora il palo di Seghetti. Primo squillo degli ospiti 8' Ritmi blandi in questo avvio, il Perugia gestisce il possesso 3' Errore di Panaioli, vanificata l’azione amaranto sulla trequarti Il direttore di gara fischia l’inizio. Comincia il match al Picchi!

