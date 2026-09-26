Us Livorno – Pianese 3-2. Tris amaranto al Picchi!

Gli uomini di Lucarelli sfatano il tabù e si impongono sui bianconeri di Zanchetta al termine di un match dalle mille emozioni. I due sigilli di Gabbiani e il timbro finale di Bacciardi rendono vana la doppietta di Ianesi e regalano la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico

di Lorenzo Evola

Oltre la statistica. Aramu e compagni, pur con un po’ di sofferenza nel finale, si sbarazzano della bestia nera Pianese e proseguono la loro marcia trionfale all’Ardenza (4 vittorie su 4), confermandosi tra i piani alti della classifica. I labronici si portano avanti grazie alla doppietta di uno scatenato Gabbiani (migliore in campo) nella prima frazione, prima di subire il 2-1 firmato Ianesi intorno all’ora di gioco che risveglia gli ospiti. Bacciardi trova il tris su assist di Malagrida poco prima del recupero, acceso da una splendida punizione ancora di Ianesi che accorcia di nuovo le distanze. Nell’assalto bianconero in zona Cesarini il fortino amaranto regge, stroncando ogni speranza di rimonta dei senesi e regalando un’altra gioia ai circa 3000 accorsi al Picchi.

La cronaca

Contro i bianconeri Lucarelli opta per qualche cambio lanciando dal 1’ Haas, Rizza e Aramu alle spalle della punta Gabbiani. In mezzo Bonassi affianca Arrigoni, Regazzetti ritrova una maglia titolare sulla destra. L’avvio degli amaranto è travolgente. Dopo soli cinque giri d’orologio è Arrigoni a sfiorare il vantaggio con un destro rasoterra che muore a centimetri dal palo di Astaldi. Non servirà attendere molto, comunque, per l’1-0 labronico. Al 7’ Aramu calcia un corner al bacio sul primo palo, Gabbiani svetta più in alto di tutti e trafigge Astaldi con un colpo di testa da attaccante di razza. Prima gioia in maglia amaranto per il classe 2006, protagonista nel complesso di un match da alto livello. Gli amaranto continuano a spingere per metà della prima frazione ma devono ringraziare Martinez intorno al 10’, quando al termine di un batti e ribatti furibondo in area il portiere argentino salva capre e cavoli opponendosi a due conclusioni ravvicinate dei bianconeri. Aramu e compagni non si intimoriscono dopo lo scampato pericolo e continuano a produrre occasioni, favoriti da un inedito cambio modulo (3-5-2 al posto del canonico 4-2-3-1) che pare esaltare le qualità dei singoli. Al 32’ altro squillo dell’ex Venezia e Genoa che flirta con il raddoppio, il suo bolide da fuori area termina a pochi centimetri dallo specchio della porta. Gli ospiti provano ad alzare un po’ il baricentro ma il fortino amaranto regge senza particolari patemi. In pieno recupero ecco il raddoppio. Haas riscatta 45’ anonimi con un filtrante perfetto per Gabbiani, il quale scappa via alla marcatura del duo Chesti – Ercolani e batte ancora Astaldi in uscita con un pallonetto morbido che si spegne in fondo alla rete. Il Livorno insomma torna negli spogliatoi meritatamente avanti.

Nella ripresa gli ospiti, come prevedibile, si riversano nella metà campo amaranto, riaprendo il match allo scoccare dell’ora di gioco con Ianesi, freddo nel ribattere in rete una respinta non proprio ineccepibile di Martinez sul tiro di Bellini. Lucarelli prova a mischiare le carte in tavola inserendo le forze fresche di Mancini, Malagrida e Bacciardi. La Pianese aumenta ulteriormente il forcing, senza tuttavia spaventare più di tanto Bachini e i suoi colleghi di reparto, dall’altra parte invece è Bonassi ad andare a millimetri dal 3-1, con un destro in area su servizio di Regazzetti respinto sulla riga dalla difesa bianconera. 3-1 che arriverà poco più tardi, confezionato dall’asse Malagrida – Bacciardi: il primo apparecchia per il centrocampista che spara un sinistro dal limite nell’angolino, non può nulla Astaldi. Quando tutto pare segnato per un finale di gara quanto meno sereno in casa Livorno, ci pensa ancora Ianesi in pieno recupero ad accorciare di nuovo le distanze con un calcio di punizione dai venti metri forte e preciso, Martinez si allunga ma non ci può arrivare.

Le pagelle

Martinez 6: Intorno al quart’ora compie due miracoli ravvicinati dopo un batti e ribatti in area, potrebbe fare di più sul tentativo di Bellini in occasione del 2-1, c’è da dire la conclusione del numero 11 era piuttosto violenta.

Veseli 5.5: Traballa quando viene puntato nell’uno contro uno, il più insicuro del terzetto arretrato.

Bachini 6: Solido al centro della retroguardia, concede veramente poco a Bellini e compagni.

Falasco 6: Arretrato nei tre davanti a Martinez, disputa un egregia partita in contenimento.

Regazzetti 6: Come Rizza dall’altro lato del campo approccia bene il match ma scende di tono a lungo andare, con qualche errore in impostazione a macchiarne la prestazione.

Arrigoni 6.5: Gestisce con ordine il possesso palla, specie nei primi 45′. Un netto passo avanti rispetto alle ultime uscite, sta ritrovando la condizione ottimale e si vede.

Bonassi 6: Tanta intensità là in mezzo, non tira mai indietro la gamba, subendo una discreta quantità di falli. Vicino al gol nel finale, esce stremato. Si guadagna la sufficienza (dal 82’ Calabrò sv).

Haas 6: Per gran parte dei primi 45’ pare un corpo estraneo all’interno della manovra amaranto, spesso anticipato e fuori giri rispetto ai compagni. Al tramonto della prima metà di gara si redime servendo un cioccolatino a Gabbiani che ne approfitta per siglare il 2-0. Nella ripresa è visibilmente a corto di ossigeno, Lucarelli se ne accorge e lo toglie dalla contesa (dal 67’ Bacciardi 7: Suo il timbro che chiude definitivamente i conti al Picchi).

Rizza 6.5: Lanciato largo come quinto a sinistra, offre un contributo prezioso fino all’ora di gioco, calando gradualmente con il passare dei minuti. Resta comunque nel vivo del gioco, non soffrendo granchè in fase difensiva (dal 82’ Pittino sv).

Aramu 7: Veste i panni dell’assist man servendo Gabbiani da corner con un mancino ben calibrato, svaria molto durante tutta la prima frazione e va pure vicino alla gloria personale con un missile da fuori che fa la barba al palo di Astaldi. In ripresa dal punto di vista fisico e forse è questa la notizia più lieta (dal 72’ Malagrida 6.5: Fa in tempo ad apparecchiare per il 3-1 di Bacciardi. Bell’ingresso).

Gabbiani 8: Sblocca il match dopo cinque minuti con un’incornata da bomber vero, entra in tutte le occasioni migliori della formazione labronica, lottando su ogni pallone. Si toglie anche lo sfizio di firmare la doppietta personale con uno splendido pallonetto che non lascia scampo ad Astaldi sul finale di frazione. Migliore in campo, senza dubbio (dal 72′ Mancini sv).

All. Lucarelli 6.5: Altra vittoria al Picchi, stavolta contro la bestia nera per eccellenza degli ultimi anni. Coraggioso nel proporre un 3-5-2 a specchio, il primo tempo dei suoi ragazzi è forse il migliore visto fin qui. Qualche rischio nel finale non cancella una prestazione di alto livello, segnata dalla solita garra che contraddistingue ormai la formazione amaranto. La classifica comincia a farsi interessante anche se non vorrà sentirselo dire.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bonassi; Aramu (dal 72′ Malagrida), Haas (dal 66′ Bacciardi), Rizza; Gabbiani (dal 72′ Mancini). All. Lucarelli.

Pianese (3-4-2-1) Astaldi; Masetti, Chesti, Ercolani; Di Cosmo, Proietto, Bertini, Martey; Tirelli, Ianesi; Bellini. All. Zanchetta.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli uomini di Lucarelli sfatano il tabù e si impongono sui bianconeri di Zanchetta al termine di un match dalle mille emozioni. I due sigilli di Gabbiani e il timbro finale di Bacciardi rendono vana la doppietta di Ianesi e regalano la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico 93' GOL DELLA PIANESE! Splendida punizione del fantasista, non può nulla Martinez. Finale incandescente al Picchi 91' Giallo per Veseli che trattiene Ianesi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! TRIS FIRMATO BACCIARDII!! Malagrida lanciato in campo aperto converge verso il centro e tocca per il centrocampista, chirurgico con il mancino all’angolino, imprendibile per Astaldi 82' BONASSI! Regazzetti centra dalla destra per il numero 44, il suo destro viene respinto sulla linea dalla difesa senese. Ghiotta chance per gli amaranto 80' Destro velleitario di Mancini, blocca Astaldi 77' Giallo per Bacciardi 74' Bonassi tocca per Malagrida, destro in curva 72' Spazio anche per Mancini e Malagrida per Gabbiani e Aramu 70' Sale il forcing dei bianconeri, arretrano i labronici 66' Dentro Bacciardi per Haas 65' Pianese che adesso prende coraggio, sono chiamati a reagire gli amaranto 65' Giallo per Gabbiani per proteste 59' GOL DELLA PIANESE! Bellini spara da buona posizione, Martinez respinge centralmente sui piedi di Ianesi che accorcia le distanze sulla respinta 53' Calcia Aramu, palla oltre il montante 51' Atterrato Aramu al limite dell’area, punizione interessante per gli uomini di Lucarelli Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Livorno avanti con la doppietta di Gabbiani 47' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! ANCORA GABBIANI!! Lancio in profondità di Haas per Gabbiani, freddo nel superare Astaldi con un morbido pallonetto. Raddoppio degli uomini di Lucarelli 45' Saranno tre i minuti di recupero 45' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto, si attende il recupero 40' Errore in disimpegno di Regazzetti, ne approfitta la Pianese che arriva al tiro con Bellini, blocca senza patemi Martinez 39' Gli ospiti alzano il baricentro ma sbattono sul muro amarant0 32' Bolide dalla distanza di Aramu, sinistro che sfiora l’incrocio 29' Fase di stallo del match, rifiatano Aramu e compagni dopo il dispendioso avvio 26' Gabbiani tocca per Regazzetti, cross deviato in calcio d’angolo 23' Cooling break, gioco fermo 20' Falasco sfonda sinistra e crossa in area, non ci arriva Bonassi 19' Ammonito Bertini per un brutto fallo su Aramu 17' Gabbiani sbaglia l’appoggio decisivo per Regazzetti, si salva la difesa di Zanchetta che libera 15' Prova a scuotersi la Pianese dopo un avvio dominante degli uomini di Lucarelli 13' MARTINEZ! Doppio miracolo del portiere amaranto che si oppone a due conclusioni ravvicinate sugli sviluppi di una mischia furibonda in area 9' Continuano a premere gli uomini di Lucarelli, cross di Aramu dalla sinistra, si rifugia in angolo la retroguardia ospite 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO GABBIANIII!! Cross perfetto di Aramu, il numero 9 amaranto svetta sul primo palo e trafigge Astaldi con un’incornata imparabile. Livorno in vantaggio 5' Arrigoni ci prova da limite dell’area, destro che sfiora il palo di Astaldi. Primo squillo dei labronici 4' Cambio modulo per gli amaranto, Lucarelli si dispone con un inedito 3-5-2 Comincia il match al Picchi!

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