Us Livorno-Pianese. Esciua suona la carica: “Riempiamo lo stadio”

Il presidente amaranto: "Abbiamo bisogno della nostra gente, ci piacerebbe rivedere lo stadio tutto amaranto, come una volta, e questa è l’occasione giusta per vivere una partita di cartello insieme"

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita Us Livorno-Pianese, valida come nona giornata di ritorno del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 10 marzo alle 14.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Per l’occasione, l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha introdotto una serie di agevolazioni e tariffe speciali. Il biglietto intero è stato scontato in tutti i settori, a partire dalla Curva Nord dove ha un costo di 10 euro più prevendita. Le donne possono accedere in qualsiasi settore al prezzo di 8 euro più prevendita, mentre gli Under 12 ad appena 5 euro più prevendita.

“Abbiamo bisogno della nostra gente – le parole del presidente Joel Esciua – ci piacerebbe rivedere lo stadio tutto amaranto, come una volta, e questa è l’occasione giusta per vivere una partita di cartello insieme. Voglio sottolineare soprattutto la promozione per le donne a 8 euro, nata per celebrare l’8 marzo. E poi quella per i bambini e le bambine tra i 6 e i 12 anni: il biglietto a 5 euro entrerà nel nostro listino prezzi da ora fino al termine del campionato, dunque per le ultime 5 partite, per un totale di 25 euro che è un numero a cui siamo particolarmente legati nel ricordo di Piermario Morosini”.

PREZZI

Curva Nord – 10 euro più prevendita (ridotto 8, donna 8, Under12 5)

Gradinata – 15 euro più prevendita (ridotto 14, donna 8, Under12 5)

Tribuna laterale – 25 euro più prevendita (ridotto 20, donna 8, Under12 5)

Tribuna centrale – 30 euro più prevendita (ridotto 24, donna 8, Under12 5)

Tribuna vip – 50 euro più prevendita

Settore ospiti – 10 euro più prevendita

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e agli Under 18 (nati nel 2005 e successivi). Il biglietto Under 12 è riservato ai nati nel 2012 e successivi. I biglietti per disabili 100% e forze dell’ordine sono disponibili, fino a esaurimento, al Punto Amaranto fino al giorno antecedente la gara.

PUNTI VENDITA

Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 – aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19)

Bar…celona (via Piemonte 40, Livorno)

Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani 6, Livorno)

Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone 2, Livorno)

La Saponeria (via Giannutri 37, Portoferraio)

Livorno Store (via Cogorano 6, Livorno)

Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini 81, Livorno)

Tabaccheria Balocchi (piazza Gramsci 2, Piombino)

Tabaccheria Busti (via Salvestri 76, Livorno)

Tabaccheria Mantellassi (via Grande 25, Livorno)

Tabaccheria Picciurro (corso Amedeo 80, Livorno)

Tabaccheria Vicari (via Roma 133, Livorno)

Punti vendita VivaTicket di tutta Italia

Online sul portale biglietteria

INFO

Per l’acquisto del biglietto, è necessario presentare un documento di riconoscimento: ogni cliente può acquistare fino a 4 biglietti, presentando il documento di riconoscimento proprio e degli altri. Il giorno della partita saranno aperte, dalle 10.30 alle 15.15, le biglietterie stadio di via Allende (tre postazioni) e di piazzale Montello (lato Curva Nord, tre postazioni): si raccomanda comunque l’acquisto dei tagliandi nei giorni antecedenti la gara. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©