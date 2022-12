Us Livorno-Poggibonsi 2-1. Lo Faso firma la vittoria amaranto allo scadere

FOTO NOVI

Amaranto che tornano ai tre punti grazie al gol in zona Cesarini dell'ex Palermo. Prima gioia anche per Lucatti, inutile il gol di Mazzolli per gli ospiti. Buono l'esordio per El Bakthaoui

di Lorenzo Evola

Arrivano i tre punti ma quanta fatica per gli amaranto di Esposito. Lucatti e Lo Faso (allo scadere) regalano una vittoria che mancava da quasi un mese in casa Livorno, in superiorità numerica per oltre 70 minuti a causa dell’espulsione di Bonechi ma in grado di spuntarla solo nel finale grazie al gol dell’ex Palermo su errore della retroguardia ospite. Classifica che si fa più dolce per i labronici, anche oggi, però, autori di una prova a due volti e all’insegna della discontinuità.

È un match che parte in discesa quello contro gli uomini di Calderini. Dopo neanche venti minuti, infatti, è Bonechi a farsi cacciare dal direttore di gara per due trattenute plateali ai danni di Lucatti, lasciando dunque i suoi in inferiorità numerica. Amaranto che sfruttano l’uomo in più e colpiscono con lo stesso Lucatti ben servito da Zanolla a pochi passi dalla porta. È lo stesso centravanti classe ’92 a sfiorare il raddoppio, così come i compagni di reparto Frati ed El Bakthaoui ma il punteggio non cambia fino all’intervallo.

Ripresa troppo rinunciataria però dei labronici, mai pericolosi dalle parti di Pacini e in difficoltà, nonostante l’uomo in più, di riprendere in mano il pallino del gioco. A venti dalla fine è allora il Poggibonsi a riaprire i giochi, con un contropiede ben finalizzato da Mazzolli che batte un incolpevole Fogli a pochi metri dalla porta mentre poco dopo Regoli spaventa gli amaranto con una punizione da oltre 30 metri che si spegne sul palo. Quando tutto sembra apparecchiato per l’1-1, ecco il regalo di Morosi che serve involontariamente Lo Faso, il quale batte Pacini dopo una serie di finte in area di rigore. Non c’è più tempo per la risposta ospite. In un Picchi deserto gli uomini di Esposito tornano alla vittoria, ma i passi in avanti a livello di gioco e prestazione continuano a farsi desiderare.

Le pagelle:

Fogli 6: Chiamato raramente in causa nel corso del match, incolpevole sul gol subito.

Fancelli 6: Poca spinta ma tanta attenzione in fase difensiva per il giovane laterale amaranto.

Russo 6: Contiene bene Riccobono e Regoli, comanda con sicurezza il reparto difensivo.

Giampà 6: Bene in coppia con Russo, di testa sono tutte sue.

Zanolla 6.5: Un po’ impreciso in avvio, si riscatta con l’assist preciso per Lucatti. (dal 52’ Mazzucca 5.5: Poco da segnalare nella mezz’ora in cui è in campo, esce per problemi fisici) (dal 82’ G.Neri sv).

Bruzzo 6: Tanta quantità là in mezzo, ma in fase di possesso di nota davvero poco (dal 49’ Giuliani 6: Senza infamia e senza lode sulla sinistra, potrebbe proporsi con più decisione ma preferisce contenere)

Luci 6: Buona la partita del capitano, positivo soprattutto in fase di rottura. Cala, non poco, nella seconda frazione come tutta la squadra (dal 84’ Cretella sv)

Belli 5.5: Tanti errori per il numero 23, che si sbatte senza però portare granché alla causa amaranto.

Frati 6.5: Frizzante nel primo tempo, nel quale duetta bene con Lucatti e El Bakthaoui e impegna Pacini di testa. Cala anche lui nei secondi 45’ fino alla sostituzione. (dal 64’ Lo Faso 6.5: Si nota poco fino al 90’ quando sfrutta l’errore di Morosi per involarsi verso la porta e battere l’estremo difensore giallorosso. Gol provvidenziale per una squadra che aveva estremamente bisogno dei tre punti).

El Bakthaoui 6: Gran primo tempo per il nuovo arrivato, tra spunti, dribbling e conclusioni. Sparisce però nella ripresa.

Lucatti 7: Costringe Bonechi al doppio giallo dopo neanche venti minuti, poco dopo è bravo a farsi trovare al posto giusto sull’assist di Zanolla. Mai servito nel secondo tempo ma un giocatore così mancava come il pane in casa Livorno.

Esposito 6: Gran primo tempo della truppa amaranto – anche grazie alla superiorità numerica va detto – alla quale fa seguito però una ripresa troppo rinunciataria dei suoi ragazzi, incapaci di chiudere la pratica ed evitare un finale al cardiopalma. Si salva grazie al gol di Lo Faso allo scadere ma i problemi di questa squadra non sembrano trovare una soluzione.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Giampà, Zanolla (dal 52′ Mazzucca)(dal 82′ Neri); Belli, Luci (dal 84′ Cretella), Bruzzo (dal 49′ Giuliani); Frati (dal 64′ Lo Faso), El Bakthaoui; Lucatti.

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Rocchetti, Bonechi, Borri, Tognetti; Mazzolli, Muscas, Camilli; Riccobono, Barbera; Regoli.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Vittoria in extremis per gli amaranto grazie al gol di Lo Faso che sfrutta l’errore di Morosi e regala i tre punti ai suoi. Primo centro per Lucatti, per gli ospiti inutile il gol di Mazzolli 93' GOOOLLL DEL LIVORNO!! HA SEGNATO LO FASO!! Clamoroso errore della retroguardia ospite, Lo Faso si invola e batte Pacini per il vantaggio amaranto 91' Saranno 5 i minuti di recupero 90' Ammonito anche Tognetti 88' Colpo di testa di Cretella, palla alta di un paio di metri 87' Tanti scontri in questo finale, amaranto alla ricerca del gol che vorrebbe dire 3 punti 84' Spazio per Cretella al posto di Luci 82' Dentro anche Neri per Mazzucca 80' Sinistro al volo di Muscas, palla alta 77' Ammonito Regoli 75' Dentro Bellini per Borri 74' Fallo di Giampà, altra punizione a favore degli ospiti 70' Clamoroso palo colpito da Regoli da 40 metri 69' GOL DEL POGGIBONSI! Contropiede ospite, Mazzolli riceve in area e fulmina Fogli. 1-1 al Picchi 67' Giallo anche per Morosi, trattenuta evidente su El Bakthaoui 66' Ammonito anche Fancelli in questa ripresa 64' Dentro Lo Faso per Frati 62' Numero di Gistri, punzione per il Poggibonsi 60' Tiro cross di Giuliani, palla che sfiora l’incrocio dei pali 59' Fuori Camilli e dentro Gistri tra le file degli ospiti 58' Frati tenta la botta da fuori, palla in curva 55' Cross di Rocchetti, fa buona guardia Fogli 52' Dentro anche il nuovo Mazzucca al posto di Zanolla 49' Primo cambio per gli amaranto, dentro Giuliani per Bruzzo 48' Bella chiusura di Russo al limite dell’area 46' Ammonito Luci dopo un fallo su Camilli Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Lucatti porta in vantaggio gli amaranto alla mezz’ora siglando il suo primo gol da pochi passi. Poggibonsi in dieci uomini per l’espulsione di Bonechi intorno al ventesimo minuto. 45' Bel cross ancora di El Bakthaoui, Frati svetta di testa ma trova la gran risposta di Pacini. Sull’angolo batti e ribatti in area piccola, ma niente da fare per gli amaranto 44' El Bakthaoui tenta il cross, palla in corner 41' Ammonito Bruzzo 40' Ammonito anche Pacini 39' Belli vince il rimpallo e conclude in porta. Bella risposta di Pacini 38' Destro a giro di El Bakthaoui, palla che esce di poco dallo specchio della porta 36' A terra Zanolla, problemi per lui 33' Cross di Belli, anticipato Lucatti in extremis 32' Frati punta l’uomo e calcia da posizione defilata, palla fuori di poco 29' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO LUCATTI!! Bel filtrante di Luci per Zanolla che serve Lucatti a pochi passi dalla porta. Primo centro in amaranto per il classe ’92 28' Belli sbaglia l’appoggio per Frati ben posizionato al limite dell’area 25' Rovesciata di Frati, la palla arriva a Lucatti in posizione però di offside 22' Ripartenza amaranto, El Bakthaoui non riesce a servire Belli 20' Punizione di Luci, palla troppo lunga 18' Espulso Bonechi! Doppio giallo per il numero 5 ospite, fatale un’altra trattenuta su Lucatti 16' Bel cross di Frati, nessuno riesce però a concludere a rete 15' Ammonito anche Zanolla per una trattenuta a centrocampo 13' Sulla punizione battuta da El Bakthaoui è Russo a svettare a centro area. Il colpo di testa termina però tra le braccia di Pacini 11' Giallo per Bonechi che ferma Lucatti lanciato a rete 9' Fallo di Lucatti, punizione per gli ospiti 7' Botta dal limite dell’area di Riccobono, il quale colpisce il palo alla destra di Fogli 5' Ci prova anche Frati, tiro che termina abbondantemente a lato 4' Luci tenta la botta dalla distanza, palla alta sopra la traversa 2' Primo fallo subito da Lucatti, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi: