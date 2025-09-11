US Livorno, presentata la prima squadra: “Inizia un nuovo ciclo, puntiamo sui nostri giovani”

Alla gelateria Ma Ribe in Banditella, il presidente Vullo celebra il vivaio amaranto e annuncia un nuovo socio. Coach Angella: «Gruppo giovane e ambizioso, con fame e voglia di crescere». Oltre 150 bambini agli Open Day del Minibasket

Si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali della gelateria Ma Ribe in Banditella, la presentazione ufficiale della prima squadra dell’Unione Sportiva Livorno per la stagione 2025/2026. Alla presenza di atleti, staff, dirigenti e appassionati, il presidente Paolo Vullo ha aperto l’incontro tracciando un bilancio del percorso societario e tecnico, sottolineando con orgoglio che l’80% dei giocatori che hanno preso parte al campionato di Serie C nella passata stagione provengono direttamente dal vivaio della società. «Questo è il frutto di dieci anni di lavoro, un risultato che parla da solo – ha dichiarato – e oggi inizia un nuovo ciclo che punta ancora di più sulla crescita interna». Il presidente ha poi ricordato i principali successi della scorsa stagione, tra cui spiccano il secondo posto nazionale della squadra Under 19, l’accesso alle semifinali di girone della Serie C, le qualificazioni all’interzona dell’Under 15 maschile e femminile, e lo straordinario percorso degli Esordienti 2013, che hanno vinto il titolo toscano da imbattuti. «Numeri che confermano il valore del lavoro fatto dai nostri allenatori e dai nostri ragazzi. Ma lo sport ha bisogno di risorse – ha aggiunto – e siamo felici di annunciare l’ingresso di un nuovo socio, Marco Bernini. Speriamo che altri seguano, perché la sostenibilità passa anche dalla condivisione di responsabilità». Il vicepresidente Eugenio Carella ha voluto ringraziare pubblicamente i giocatori, non solo per l’impegno sportivo, ma anche per il comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. «Ovunque siamo andati abbiamo ricevuto complimenti per l’etica dei nostri atleti, e questo per noi conta tanto quanto i risultati». Applausi anche ad alcune figure storiche della nostra società: Francesco Vullo, Riccardo Tedeschi (direttore tecnico), Andrea Falleni e David Baggiani». Coach Luca Angella, confermato alla guida tecnica, ha poi preso la parola sottolineando l’unicità del gruppo che si appresta a guidare: una squadra giovane, ambiziosa, con grandi margini di crescita. «Avere tra le mani un gruppo del genere – spiega – è una sfida bellissima. Seguire ragazzi con voglia di migliorarsi ogni giorno è stimolante, anche per me come allenatore. Quando c’è fame, spirito di sacrificio e ambizione personale, allora cresce anche la squadra». Il roster della prima squadra, che quest’anno tornerà a disputare il girone toscano, è costruito attorno a una solida base di atleti cresciuti in casa: Pantosti (cap), Tedeschi, Serra, Baggiani, Bernini Giu., Leonardini, Carracoi, Simonetti, Costaglione, Ramacciotti, Mori, Bruno, Bernini Gia., Raffaelli, Luschi, Bellavista, Panichi, Valvieri, Francalanci. Angella ha speso parole di stima per tutto il proprio staff tecnico, a cominciare da Nico Nannicini, giovane allenatore ormai punto di riferimento, e il nuovo arrivo Edoardo Persico, ex giocatore dal grande carisma. Il coach ringraziato anche Valerio Brachini, vice della scorsa positivissima stagione e i preparatori Marco Paoli e Andrea Falleni, fondamentali per la crescita fisica del gruppo. «Quest’anno – conclude – abbiamo impostato il lavoro con grande attenzione alla crescita fisica, perché nel basket di oggi la condizione atletica è decisiva per competere ai massimi livelli».La prima squadra debutterà sabato 13 settembre, al PalaCosmelli in Coppa Toscana contro Bottegone Basket. Seguirà, il 17 e 18 settembre, il Trofeo “Città di Livorno”, sempre al Cosmelli, con Don Bosco, San Vincenzo e Rosignano. La stagione è lunga e ricca di sfide, ma la società ha le idee chiare: investire sui giovani, consolidare l’identità e puntare a vincere. Non solo per ambizione sportiva, ma perché l’obiettivo, qui a Livorno, è costruire qualcosa che resti nel tempo. E che parta, sempre, dalla crescita delle persone. Nei giorni scorsi, inoltre, hanno avuto luogo anche gli Open Day del Minibasket, , dedicati alle annate dal 2016 al 2021, suddivisi in due giornate, con un flusso di partecipanti davvero notevole, con numeri che hanno sfiorato le 150 presenze. Una grande soddisfazione per un settore giovanile, quello dei Leoni Amaranto, che si conferma tra i più quotati e rinomati di tutta la Toscana.

