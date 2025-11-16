Us Livorno – Ravenna 1-1. Buon punto per gli amaranto

FOTO NOVI/US LIVORNO 1915

Pareggio all'esordio per Venturato sulla panchina labronica. Amaranto avanti grazie al colpo di testa di Gentile nel primo tempo, i romagnoli rispondono con il rigore di Spini a dieci minuti dal triplice fischio. Noce mvp, Panaioli sciagurato. Dionisi e Di Carmine all'insegna del sacrificio, Biondi sprecone

di Lorenzo Evola

Segnali di risveglio. Gli amaranto interrompono la serie di sconfitte consecutive conquistando un pareggio prezioso al Picchi contro la solida realtà romagnola di Marchionni. Dionisi e compagni trovano il vantaggio nel primo tempo con Gentile – dopo un gol annullato dal FVS a Tenkorang – ma vengono ripresi nella seconda frazione dal penalty di Spini concesso in seguito ad un’altra revisione al monitor che stavolta non sorride ai labronici. Nel finale enorme chance sprecata da Biondi che spara alto di testa da due passi. Prestazione decisamente più convincente, comunque, rispetto alle ultime dimenticabili uscite per un Livorno che ha dimostrato di potersela giocare alla pari anche a dispetto di compagini più attrezzate. Venturato può sorridere, l’avvio è più che incoraggiante.

La cronaca

Per il debutto sulla panchina amaranto, Venturato opta per un 4-3-1-2 con Haveri e Gentile sulle corsie, Marchesi – Hamlili – Biondi in mediana e il tandem Dionisi – Di Carmine supportato da Peralta. In avvio di match sono gli ospiti a dettare legge nella metà campo avversaria pur senza creare vere e proprie chance da segnalare. Merito anche di un Livorno, va detto, schierato con più ordine rispetto alle ultime uscite. Il match si stappa poco prima del 20esimo, quando i romagnoli trovano il vantaggio con Tenkorang che ribatte in rete una carambola tra Seghetti e Zagre. Veementi però le proteste degli amaranto, che chiedono un fallo precedente su Di Carmine non ravvisato dal direttore di gara. Direttore di gara che, però, viene richiamato al check del FVS e dopo una lunga attesa, fortunatamente per Dionisi e compagni annulla tutto per il fallo sopracitato. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui. Sugli sviluppi del calcio di punizione concesso, infatti, sono gli uomini di Venturato a siglare l’1-0 con Gentile, bravo a svettare più alto di tutti e portare avanti i suoi. Un gol che riaccende tutto il Picchi da un lungo torpore e non a caso, anche la squadra pare giovarne. Poco più tardi Marchesi sfonda a sinistra e crossa per Peralta che flirta con il raddoppio, poi ci prova Biondi ma Anacoura è attento. Il Ravenna si riaffaccia dalle parti di Seghetti solo nel finale con Tenkorang, anticipato proprio dall’ex Empoli al momento del dunque.

Nella ripresa i romagnoli alzano i giri del motore e cominciano a guadagnare campo, Venturato opta per qualche cambio e serra le file inibendo le trame della band di Marchionni. Nel quarto d’ora finale però, la gara si infiamma di nuovo. Gli ospiti prima centrano la traversa con il neo entrato Okaka, poco più tardi Panaioli regala ingenuamente un rigore che Spini trasforma nell’1-1 spiazzando Seghetti. Ravenna che acquista fiducia e sale all’assalto, gli uomini di Venturato si difendono con le buone e le cattive e avrebbero pure l’occasione per riportarsi avanti in extremis. Sul cross dalla sinistra di Haveri, Biondi colpisce a botta sicura ma spara altissimo di testa da due passi. Poco più tardi ecco il triplice fischio e i conseguenti appalusi del Picchi, soddisfatto di un Livorno, comunque, finalmente all’altezza.

Le pagelle

Seghetti 6: Sul gol annullato a Tenkorang esce in leggero ritardo, bel timing invece al tramonto della prima frazione sullo scambio Tenkorang – Zagre. Attento nella ripresa, non intuisce il rigore di Spini.

Gentile 6.5: Si prende un giallo pesante dopo dieci minuti, ma appare più centrato rispetto alle ultime opache prestazioni. Ha il merito di stappare il match con un colpo di testa che non lascia scampo a Anacoura. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Mawete 5.5: Ogni volta che tocca il pallone il Picchi mugugna, non è sereno e si vede lontano un chilometro)

Noce 6.5: Solido, concentrato, a tratti invalicabile al centro della retroguardia. Qualche patema in più nel finale con lo spauracchio Okaka ma la performance di spessore resta.

Monaco 6: Rischia grosso nel finale di primo tempo quando atterra Spini in area, per sua fortuna il FVS non induce l’arbitro a cambiare idea. Per il resto non commette particolari sbavature ma anche lui non rientra dagli spogliatoi nella ripresa, complice anche qualche acciacco (dal 46’ Baldi 6: Non sbanda nella ripresa)

Haveri 6: Riproposto sulla corsia mancina, bada più a tenere la propria posizione che a spingere nella metà campo avversaria ma non demerita. Nel finale pennella per Biondi che spreca malamente.

Marchesi 5.5: Ritmi sempre blandi in mediana, tuttavia disputa una gara ordinata e senza troppi errori. Nella ripresa però le energie vengono meno e allora Venturato decide di toglierlo dalla contesa a venti dalla fine (dal 70’ Panaioli 5: Entra e commette il fallo del che Spini trasforma nell’1-1. Sciagurato)

Hamlili 6: Perno del centrocampo labronico, trova maggiori geometrie con il nuovo modulo. Cala un po’ alla distanza ma non perde la bussola anche quando il fiato è corto.

Peralta 6: Schierato alle spalle del duo d’attacco, va ad intermittenza ma si conferma sempre pericoloso sui piazzati. Va vicino al raddoppio di testa su assist di Marchesi (dal 58’ Bonassi 5.5: Tanta lotta ama anche tanta confusione nella mezz’ora finale)

Biondi 5.5: Un po’ mezz’ala un po’ trequartista, non eccelle in ambo le fasi ma non si tira indietro quando serve rincorrere. Sprecone nel finale quando non centra la porta di testa da distanza ravvicinata.

Di Carmine 6: Decisamente più coinvolto nella manovra amaranto, protagonista in positivo sull’1-0 quando conquista il fallo da cui sorge il gol di Gentile. Gran lavoro in termini di sacrificio, le polveri restano bagnate ma oggi si merita la sufficienza

Dionisi 6: Si batte come un leone dall’inizio alla fine nonostante le 38 primavere. Non riceve palloni giocabili negli ultimi venti metri e allora non disdegna qualche rincorsa all’indietro. Esce sfinito nel finale (dal 85’ Cioffi sv).

All. Venturato 6: In pochi giorni è riuscito quanto meno a dare un po’ d’ordine alla squadra che non sfigura di fronte ad una delle favorite per la promozione in B. Un punto che fa ben sperare, insomma, per il futuro di un Livorno che con la sua esperienza in panchina ha i mezzi per uscire dai bassifondi della classifica.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile (dal 46′ Mawete), Noce, Monaco (dal 46′ Baldi), Haveri; Biondi, Hamlili, Marchesi (dal 70′ Panaioli); Peralta (dal 58′ Bonassi); Dionisi (dal 86′ Cioffi), Di Carmine. All. Venturato

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Bianconi; Donati, Tenkorang, Lonardi, Rossetti, Rrapaj; Spini, Zagre. All. Marchionni

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Al vantaggio di Gentile risponde il penalty di Spini 91' BIONDI! Cross al bacio di Haveri, il numero 14 spara alto di testa da due passi 90' Ravenna che tenta il tutto per tutto, si chiud0no gli amaranto 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' Giallo anche per Hamlili 85' Dentro anche Cioffi per Dionisi 80' GOL DEL RAVENNA! Spini non sbaglia dagli unidici metri, Seghetti spiazzato 79' RIGORE PER IL RAVENNA! Panaioli commette fallo in area, il direttore di gara conferma la sua decisione e concede il penalty 77' Check del FVS per un potenziale rigore per il Ravenna 75' Traversa di Okaka! Destro a botta sicura da due passi, palla che si stampa sul montante 70' Dentro anche Panaioli per Marchesi 68' Giallo anche per Dionisi, troppo veementi le proteste dell’ex Ternana 67' Destro sbilenco di Di Carmine da posizione defilata 66' Giallo per Bonassi per una trattenuta 65' bella chiusura di Noce su Di Marco lanciato in area 60' Spazio a Okaka per Zagre 58' Dentro Bonassi per Peralta 55' Sinistro di Lonardi, palla che esce di poco dallo specchio. Sta crescendo la formazione ospite 50' Giallo per Lonardi che ferma Peralta in contropiede 46' Dentro Mawete e Baldi per Gentile e Monaco Al via la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al timbro di Gentile dopo il vantaggio annullato al Ravenna dopo il check al FVS 49' Zagre arriva sul fondo e tocca per Tenkorang, provvidenziale l’uscita di Seghetti che blocca la conclusione 48' L’arbitro dice che non c’è nulla, prosegue il match al Picchi 47' Check del FVS per un possibile rigore per il Ravenna 45' Ci saranno quattro minuti di recupero 45' Ultimi scampoli di primo tempo, si attende il recupero al Picchi 41' Destro di Donati, palla in curva 39' Fallo di Dionisi su Donati, punizione per i romagnoli 34' Steso Di Carmine, punizione dai venti metri per i labronici 30' Lancio completamente sballato di Hamlili, palla sul fondo 26' Marchesi mette in mezzo per Peralta che non colpisce bene, ci sarà comunque corner per gli amaranto che adesso sembrano in fiducia 24' GOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO GENTILE! Incredibile al Picchi. Sugli sviluppi della punizione fischiata in seguito all’intervento del FVS, Gentile trova il vantaggio con un colpo di testa da pochi passi. Amaranto in vantaggio 19' ANNULLATO IL GOL DEL RAVENNA! Tenkorang porta in vantaggio gli ospiti ma il direttore di gara, dopo un lungo check al FVS, annulla tutto per un fallo in precedenza non ravvisato su Di Carmine 16' Scontro multiplo sulla trequarti, gioco fermo 15' Tiro cross incomprensibile di Peralta, palla sul fondo 13' Ammonito anche Bianconi, in ritardo su Peralta 12' Giallo per Gentile, duro a metà campo su Spini 9' Sinistro da fuori Rrapaj, blocca Seghetti 7' Atterrato Peralta, punizione per gli amaranto 3' Destro da fuori di Gentile, tiro deviato 1' Subito corner per gli ospiti, Di Carmine spazza in corner Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©