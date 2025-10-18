Us Livorno-Sambenedettese 2-1. Cioffi e Dionisi regalano i tre punti agli amaranto!

Succede tutto nella ripresa al Picchi. Cioffi e Dionisi (su rigore) portano avanti gli amaranto, nel finale Toure accorcia le distanze ma il castello amaranto regge agli assalti marchigiani. Match di certo non entusiasmante per gli uomini di Formisano, ma oggi più che mai servivano i tre punti. L'ex Napoli mvp, male Biondi e Hamlili. Seghetti incerto

Con qualche brivido finale ma torna a gioire il Picchi. Gli uomini di Formisano tornano alla vittoria dopo un mese grazie ai timbri di Cioffi e Dionisi (su rigore concesso dopo il check al FVS), che rendono vano il gol nel finale di Toure. Prestazione incolore in una prima metà di gara soporifera per i labronici, qualche passo in avanti nella ripresa ma c’è ancora tanto lavoro da fare per Formisano e il suo staff. Tre punti che, comunque, piovono come una manna dal cielo in casa Livorno e permettono a tutto l’ambiente di vivere una settimana quanto meno più serena, in vista del posticipo di lunedì prossimo in quel di Perugia.

La cronaca

Formisano propone la difesa a quattro con Mawete e Antoni sulle fasce e la coppia Noce -Monaco al centro. Da segnalare l’esordio di Peralta sulla trequarti alle spalle di Dionisi con Cioffi e Biondi. L’approccio degli amaranto non sarebbe neanche da buttare, con Dionisi, Cioffi e Peralta pericolosi nei primi 5’ dalle parti di Orsini e una maggiore verve corale in fase di possesso. L’inerzia dei labronici, tuttavia, si spegne presto, i ritmi si abbassano e di occasioni vere e proprie non se ne vedono per almeno mezz’ora. La manovra della truppa di Formisano si conferma lenta, sterile, inefficace e non è un caso che la retroguardia marchigiana non debba soffrire più di tanto per tutta la seconda metà della prima frazione, eccezion fatta per qualche velleitaria iniziativa di Biondi. In un finale soporifero è Marranzino a far scorrere un brivido ai tifosi amaranto, con un missile di sinistro da fuori area che sfiora il palo di un Seghetti immobile.

Succede tutto nella ripresa. Dopo neanche 2 giri d’orologio è Biondi a fallire il tocco vincente da due passi su suggerimento di Cioffi, lo stesso numero 70 però, allo scoccare dell’ora di gioco approfitta di un lancio di Peralta (oltre ad un palese errore della difesa marchigiana) per saltare Orsini e siglare il gol del vantaggio. Si caricano gli amaranto che dieci minuti più tardi trovano addirittura il raddoppio con Dionisi, freddo dagli undici metri dopo il check del FVS chiamato per un tocco di mano in area ospite. La Samb a quel punto prova a reagire ma non crea grossi grattacapi agli amaranto, che controllano senza patemi. Nel finale però, su un destro non irreprensibile di Eusepi, Seghetti non controlla e favorisce il tap in di Toure sul secondo palo. Tornano a vedere gli spettri gli uomini di Formisano ma nonostante l’assalto finale il risultato resta invariato. E tutto il Picchi può tirare un sospiro di sollievo.

Le pagelle

Seghetti 5.5: Praticamente inoperoso per gran parte del match, un po’ incerto sul gol di Toure quando poteva forse bloccare la sfera.

Mawete : Si propone poco e nulla in attacco, tuttavia a differenza di altre occasioni non combina danni in difesa.

Noce 6: Tutto sommato ordinato là dietro.

Monaco 6: Coppia solida con Monaco, Eusepi e compagnia bella – tranne che nel finale – non trovano varchi

Antoni 6: Senza infamia e senza lode sulla sinistra, copia e incolla con la pagella di Mawete.

Hamlili 5.5: Tanti, troppi errori in mediana. Specie nella prima frazione gestisce male la maggior parte dei possessi, migliora nella ripresa ma resta al di sotto della sufficienza

Marchesi 5.5: Assente nella prima frazione, non si vede e si rivela troppo molle in quelle poche occasioni in cui viene coinvolto dai compagni. La musica non cambia nella ripresa fino al momento della sostituzione.

Biondi 5.5 : Altra prestazione incolore sulla trequarti. Ci prova da fuori ma senza fortune, nella ripresa spreca da due passi dopo un guizzo di Cioffi.

Peralta 6: Esordio dal 1’ in maglia amaranto, è uno dei più propositivi all’alba del match poi sparisce un po’ dai radar complice una condizione non ancora eccellente. Ha il merito di mandare in porta Cioffi che porterà avanti gli amaranto prima di uscire (dal 66′ Odjer 5.5: Malino nella mezz’ora finale)

Cioffi 6.5: L’avvio è promettente sulla sinistra ma le promesse non vengono mantenute e si eclissa via via con il passare dei minuti. Nella ripresa si riprende la scena portando in vantaggio i suoi con un bel gol su assist di Peralta (dal 77′ Ghezzi sv)

Dionisi 6.5: Ci prova subito dopo neanche un minuto, per il resto non ha modo di colpire perché di palloni buoni dalle sue parti non ne arrivano. Nella ripresa ha modo di lasciare il timbro dal dischetto prima di crollare per i crampi. Riscatta, insomma, qualche uscita poco brillante (dal 77′ Panattoni sv)

All. Formisano 6: Restano i soliti problemi, ma quanto meno oggi si è vista una reazione nella ripresa. Tre punti che valgono oro per lui e tutto l’ambiente, in attesa di altri test probanti. Salva comunque la panchina almeno per un’altra settimana.

Le formazioni ufficiali :

Us Livorno (4-2-3-1): Seghetti; Mawete, Noce, Monaco, Antoni; Hamlili, Marchesi; Biondi, Peralta (dal 66′ Odjer), Cioffi (dal 77′ Ghezzi); Dionisi (dal 77′ Panattoni). All. Formisano

Sambenedettese (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi; Marranzino, Bongelli, Candellori; Konate, Eusepi, Alfieri. All. Palladini.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

94' Samb proiettata in avanti, in sofferenza gli amaranto in questo finale 93' Dentro anche Bonassi e Baldi per Marchesi e Mawete 90' Saranno sei i minuti di recupero 86' GOL DELLA SAMB. Eusepi calcia e trova la risposta di Seghetti, sul tap in arriva Toure che insacca a porta sguarnita. Tutto riaperto al Picchi 77' Dentro Ghezzi e Panattoni per Cioffi e Dionisi 73' RADDOPPIO DEL LIVORNOOO! SEGNA DIONISI! Non sbaglia l’ex Ternana dagli undici metri, spiazzato Orsini 72' RIGORE PER IL LIVORNO! Il direttore di gara indica il dischetto dopo il check al monitor 69' Check all’FVS per un probabile rigore per il Livorno 68' Giallo per Dionisi per proteste 66' Dentro Odjer per Peralta 65' Si stappa il match al Picchi, gol che mancava dall’esordio casalingo con la Ternana 60' GOL DEL LIVORNO! HA SEGNATO CIOFFI! Peralta lancia Cioffi in profondità, la retroguardia marchigiana legge male la traiettoria e apre un’autostrada al numero 70 che salta Orsini e sblocca finalmente il risultato 56' Antoni duro su Konate, l’arbitro lo risparmia dall’ammonizione 54' Eusepi! Il numero 9 si gira e calcia, attento Seghetti che blocca 50' Nervosismo in campo, gioco fermo 48' Biondi! Tocco di Cioffi per il numero 14, Orsini la tocca e sporca la conclusione dell’esterno amaranto. Bella chance per gli uomini di Formisano 46' Giallo per Marchesi Comincia la ripresa al Picchi Termina in parità il primo tempo al Picchi. Poche emozioni da entrambe le parti, da segnalare solo un mancino pericoloso di Marranzino nel finale 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Ennesimo lancio dalle retrovie sballato, amaranto che si confermano incapaci di costruire la più elementare azione offensiva 40' Marranzino! Bolide da fermo da fuori area, la sfera sfiora il palo alla destra di Seghetti 39' Ultimi scampoli di primo tempo, il match non decolla al Picchi 37' Problemi per Seghetti, gioco fermo 34' Sinistro di Konate, blocca Seghetti 32' Colpo di testa di Biondi che termina alto, si dispera il numero 14 28' Ritmi blandi in questa fase, latitano le emozioni al Picchi 26' Giallo per Hamlili che stende Alfieri a metà campo 25' Biondi di sinistro dal limite, Orsini blocca in due tempi 23' Fallo di Antoni su Konate, punizione per la Samb da posizione laterale 22' Cross di Biondi deviato, corner per gli amaranto 18' Giallo per Zini, in ritardo su Hamlili 11' Fallo di Konate su Antoni, fa fatica a trovare spazi la compagine marchigiana 5' Peralta! Il numero 55 recupera palla e calcia di sinistro, palla oltre il montante. Buon inizio per gli amaranto 4' Cioffi scappa in contropiede ma perde il momento giusto per concludere, si rifugia in corner la difesa ospite 2' Dionisi subito al tiro, destro troppo centrale, blocca Orsini Comincia il match al Picchi!

