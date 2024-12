Us Livorno – Sangiovannese 0-0. Gli amaranto non sfondano. Reti bianche al Picchi

Solo un punto per gli amaranto tra le mura amiche del Picchi. Gli uomini di Indiani mancano l'appuntamento con i tre punti e rischiano in più occasioni uno svantaggio sventato solo da un super Cardelli. Mvp il portiere amaranto, deludenti in particolare Borri e Russo

di Lorenzo Evola

Un mezzo passo falso. Gli uomini di Indiani non bissano il successo di settimana scorsa a Flaminia e vengono bloccati al Picchi da un ottima Sangiovannese. Prestazione tutt’altro che positiva quella di Dionisi e compagni, abulici negli ultimi trenta metri e salvati da tre interventi provvidenziali di Cardelli nonché dalla scarsa vena realizzativa dei bianco blu. In virtù dei risultati dagli altri campi, gli amaranto guadagnano un punto dal Seravezza (ko in casa con il Foligno) ma vedono accorciare il gap da quella che adesso si staglia come l’unica vera pretendente nella corsa al vetta della classifica, ovvero quel Grosseto capace di raccogliere la sesta vittoria di fila e adesso a sette lunghezze di distanza dai labronici.

Amaranto che partono forte in avvio spinti dalla verve di Marinari e Dionisi, al ritorno dal 1’ dopo la panchina iniziale a Flaminia. Nonostante un possesso palla nettamente a tinte labroniche, latitano le occasioni dalle parti di Patata, eccezion fatta per una conclusione di Dionisi che viene respinta proprio dal portiere ospite sui piedi di un difensore bianco blu che per poco non devia nella propria porta. Gli ospiti annusato il pericolo, cominciano ad alzare i giri del motore, affacciandosi con più convinzione in contropiede. Il primo squillo è di Romanelli che scappa via a Borri e tenta un pallonetto che si stampa sulla traversa a Cardelli battuto, poco più tardi è invece Bocci che semina panico nella retroguardia di Indiani ma scivola al momento di calciare in porta da buona posizione. Al tramonto della prima frazione, poi l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Rotondo che intercetta un passaggio folle di Hamlili e si invola a tu per tu con Cardelli. Il numero 9 ospite però grazia gli amaranto sparando addosso all’estremo difensore labronico.

Nella ripresa il copione non cambia e anzi, ancora Romanelli avrebbe la chance dello 0-1 ma è sempre Cardelli a dire di no all’attaccante ospite opponendosi con tutto il corpo alla sua conclusione. Il campanello di allarme non scuote gli uomini di Indiani che prova a cambiare le carte in tavola inserendo Frati, Arcuri, Bonassi e Regoli ma il trend non cambia. Eccezion fatta per un paio di conclusione estemporanee di Rossetti (bravo Patata a distendersi in corner) e Frati (sinistro fuori di poco) i minuti scorrono senza grandi emozioni, con gli amaranto in costante ma sterile possesso palla, e i bianco blu pronti a sfruttare gli spazi aperti in contropiede. Solo nel finale piovono delle occasioni negli ultimi venti metri, ma prima Bonassi spara alle stelle all’altezza del dischetto, poi ne Frati ne Rossetti riescono a deviare in porta la sfera sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il triplice fischio, comunque, arriva come un sollievo in casa Livorno, specie dopo un match, come quello odierno, giocato ben al di sotto delle proprie possibilità.

Le pagelle:

Cardelli 7: Tiene a galla gli amaranto con almeno tre ottimi interventi, anche se sono più i demeriti degli attaccanti ospiti che miracoli suoi a dir la verità. Ma tant’è, se gli amaranto escono dal Picchi con un punto in saccoccia gran parte dei meriti sono dell’estremo difensore labronico.

D’Ancona 5.5: Riproposto ancora nei tre dietro, la sua prestazione è rispecchia fedelmente il disordine che regna sovrano nella retroguardia amaranto quest’oggi.

Borri 5: Là dietro si balla che è una meraviglia. Si fa scappar via prima Romanelli che colpisce la traversa e poi Bocci che scivola al momento del dunque. Ma oltre ai singoli episodi, non trasmette mai una minima idea di sicurezza e solidità ad ogni affondo biancoblu.

Risaliti 5.5: Forse il migliore del terzetto arretrato ma considerando la prestazioni dei colleghi di reparto non è un gran vanto. Ha il suo bel d’affare con i vari Romanelli, Bocci e Rotondo che spesso trovano campo aperto anche dalla sua parte.

Marinari 5.5: L’impegno non manca come al solito, ma negli ultimi venti metri è pressoché innocuo. Dirottato sulla sinistra pare quasi disinnescato, anche lui non rientra nella seconda frazione (dal 46’ Arcuri 5.5: Si nota poco nel secondo tempo)

Bellini 6: Come spesso accade uno dei pochi a portare la pagnotta a casa anche nei giorni peggiori. Si danna l’anima fino al triplice fischio ma sembra quasi predicare nel deserto.

Hamlili 5.5: Al di sotto dei propri standard e non caso l’intera manovra labronica ne risente. Rischia grosso quando manda in porta Rotondo con un passaggio horror a centrocampo, per sua fortuna il numero 9 ospite non ne approfitta (dal 61’ Bonassi 5.5: Spara alle stelle la chance migliore della partita)

Parente 6: Meno arrembante del solito sulla sua corsia di competenza, prova qualche affondo ma anche per lui non è giornata e si vede. Riesce quanto meno a limitare gli errori in fase difensiva.

Russo 5: L’avvio di match sembra promettente ma col passare dei minuti si rivela troppo frenetico e confusionario. Una marea di palle perse, un giallo e tante scelte sbagliate sulla trequarti, Indiani giustamente decide di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Frati 5.5: Non dà la scossa che serviva nella ripresa, ci prova da fuori ma non centra lo specchio e anche nel finale si divora il vantaggio a due passi dalla porta)

Rossetti 5.5: Nel primo tempo non riceve palloni giocabili, ha una mezza occasione intorno alla mezz’ora ma la spara malamente in curva con il piede debole. Il copione non cambia nella ripresa, nella quale si rende protagonista nelle solite sportellate ma le polveri restano bagnate.

Dionisi 5.5: Torna titolare dopo la panchina di Flaminia ma non riesce a farsi largo tra le maglie della retroguardia di San Giovanni Valdarno. Va vicino al vantaggio nel primo tempo, Patata gli nega la gioia del gol con un ottimo riflesso. Resterà l’unico highlight di una prestazione grigia e malinconica come il pomeriggio all’Ardenza (dal 77’ Regoli sv)

Indiani 5.5: Deve ringraziare Cardelli e la poca lucidità di una Sangiovannese che non avrebbe di certo demeritato i tre punti. I suoi disputano probabilmente una delle peggiori prestazioni stagionali in entrambe le fasi e d’ora in poi – nonostante il punto guadagnato sul Seravezza – sarà necessario tener d’occhio il Grosseto che pare aver trovato la retta via ed evitare altre performance come quella odierna.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-3): Cardelli; D’Ancona, Borri, Risaliti; Marinari (dal 46′ Arcuri), Bellini, Hamlili (dal 61′ Bonassi), Parente; Russo (dal 46′ Frati), Rossetti, Dionisi (dal 77′ Regoli).

Sangiovannese (3-5-2): Patata; Fumanti, Pertici, Nannipieri; Della Spoletina, Chelli, Pertica, Sabattini, Romanelli; Rotondo, Bocci.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Picchi! Gli amaranto mancano l’appuntamento con la vittoria al Picchi e restano a +6 dal Seravezza. 91' Clamorosa chance per gli amaranto! Frati non riesce ne a trovare la porta ne a servire Rossetti sulla linea da pochi passi 90' Saranno quattro i minuti di recupero 90' Calvosa centra dalla sinistra, Bonassi spara in curva da ottima posizione 86' Sabattini guadagna una rimessa laterale e prova a far salire i suoi 83' Spazio per Calvosa al posto di D’Ancona in questo finale di gara 83' Fumanti ci prova al volo, palla alta sopra la traversa 77' Dentro anche Regoli per Dionisi 75' Rossetti controlla al limite dell’area e scarica un missile di sinistro, respinge Patata 72' Amaranto che provano a riaffacciarsi in attacco con Dionisi ma la sua conclusione strozzata viene bloccata senza patemi da Patata 67' Ammonito D’Ancona per una trattenuta su Pertici 65' Frati riceve al limite dell’area e calcia di sinistro, palla che sfiora la traversa 61' Dentro anche Bonassi per Hamlili 54' D’Ancona serve Bellini che tenta un’incursione in area ma viene chiuso in angolo 51' Ammonito Romanelli, duro su Bellini 50' Dionisi raccoglie un pallone sulla destra si accentra e spara con il destro colpendo solo l’esterno della rete 48' Cardelli! Romanelli si invola in contropiede ma viene chiuso da un ottimo intervento di Cardelli, ancora decisivo 46' Doppio cambio per gli amaranto, dentro Frati e Arcuri per Russo e Marinari Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo. Livorno che sfiora il vantaggio in avvio con Dionisi ma sono degli ospiti le occasioni migliori con Romanelli, Rotondo e Bocci che si divorano il vantaggio 44' Ultimi scampoli di primo tempo al Picchi. Amaranto che stanno faticando più del previsto di fronte ad una Sangiovannese attenta e pericolosissima in contropiede 43' Giallo per Marinari che stende Della Spoletina 42' In sofferenza adesso il Livorno, ma la Sangiovannese non ne approfitta in contropiede 39' Cosa ha sciupato Rotondo! Hamlili regala il pallone a Rotondo che si invola a tu per tu con Cardelli ma calcia addosso all’estremo difensore amaranto 36' Giallo per Fumanti, in ritardo su Russo. Punizione interessante per i labronici 35' Stacco di Dionisi da corner, conclusione sbilenca 33' Bocci scappa via a Borri ma scivola al momento del dunque, altro rischio per gli amaranto 31' Ammonito Russo per un intervento in ritardo a centrocampo 29' Bellini ci prova da fuori, palla oltre il montante 28' Rossetti! Sul cross di Hamlili la sfera carambola sui piedi dell’ex Novara che spara in curva da ottima posizione 26' Romanelli riceve in area superando D’Ancona e tenta un pallonetto che si infrange sulla traversa a Cardelli battuto. Grosso rischio per gli amaranto 22' Azione insistita di Bellini che arriva sul fondo e guadagna l’ennesimo calcio d’angolo di questo avvio di gara 21' Russo tocca per Dionisi che da posizione defilata colpisce Patata, la palla carambola su di un difensore e termina in out. Grande occasione per gli uomini di Indiani 19' Uscita provvidenziale di Cardelli sul lancio in direzione di Pertici 17' Ci prova lo stesso Sabattini, respinge con i pugni Cardelli 16' Atterrato Sabattini, punizione per i bianco blu 14' Prolungato possesso palla degli amaranto, si chiude con ordine la compagine di San Giovanni Valdarno 9' Marinari centra dalla sinistra, chiude in out la retroguardia ospite 7' Lancio troppo lungo di Marinari per Rossetti, sfuma una potenziale occasione per gli amaranto 4' Fallo di Bellini, ripartenza interrotta della Sangiovannese 3' Cross di Parente, rischia la frittata Patata che esce malamente 2' Spunto in avvio di Marinari, primo corner per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

