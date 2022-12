Us Livorno scatenato sul mercato: ecco un nuovo centrocampista

Mazzucca ha indossato anche le maglie di Campodarsego, Delta Porto Tolle e Adriese, mettendo insieme 62 presenze in serie D, campionato in cui ha debuttato nel 2019 a 17 anni

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Gabriele Mazzucca, classe 2002, nella prima parte di questa stagione in serie D (girone C) con il Levico Terme, dove ha collezionato 11 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Mazzucca ha indossato anche le maglie di Campodarsego, Delta Porto Tolle e Adriese, mettendo insieme 62 presenze in serie D, campionato in cui ha debuttato nel 2019 a 17 anni.

Condividi: