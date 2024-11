Us Livorno – Seravezza 0-0. Altro stop amaranto al Picchi

Solo un punto per gli uomini di Indiani, troppo spreconi sotto porta nella prima frazione e sfortunati in occasione della traversa di Frati in un finale segnato anche dall'espulsioni di Siniega e Sanzone. Bellini mvp, positivo Calvosa, l'attacco non punge

di Lorenzo Evola

Amaranto ancora senza i tre punti al Picchi. Finisce a reti bianche il match valido per la dodicesima giornata contro i versiliesi di mister Della Maggiore. Gli uomini di Indiani non riescono a sbloccare il risultato nonostante le numerose occasioni sprecate dai vari Regoli, Russo, Bellini e Siniega (espulso nel finale). Nella ripresa Frati colpisce la traversa, Siniega e Sanzone vengono espulsi ma lo score non cambia. Proteste nel finale per un rigore non fischiato ai danni di Malva. Una classica giornata storta, insomma, al termine della quale Dionisi e compagni guadagnano comunque un punto dalle inseguitrici. Meglio che niente.

Con l’infortunio a dir poco pesante di Capparella, Indiani schiera un inedito 3-4-3 con Russo e Regoli accanto a Dionisi, lanciato ancora dal 1’. Ritmi piuttosto blandi al Picchi, ma sono senz’altro gli amaranto a flirtare maggiormente con il gol. Intorno al ventesimo è addirittura tripla l’occasione sciupata dagli uomini di Indiani. Dionisi serve Regoli che salta Lagomarsini ma calcia addosso allo stesso portiere versiliese, sulla respinta per ben due volte Marinari colpisce sulla linea un difensore ospite da posizione ravvicinata. I labronici alzano i giri del motore e sfiorano ancora il vantaggio prima con Siniega che costringe Lagomarsini al corner e poi Russo, il quale fallisce clamorosamente di testa a pochi passi dalla porta sugli sviluppi di un corner. Al tramonto della prima frazione altra chance a tinte amaranto con Bellini che si contorce per colpire il suggerimento di Russo, ma è ancora Lagomarsini provvidenziale a negare l’1-0. Poco da segnalare dalla trequarti in su per un Seravezza che bada quasi esclusivamente a contenere gli assalti di Dionisi e compagni.

Nella ripresa il match si accende negli ultimi venti minuti. In uno dei rari affondi degli ospiti è Marinari a vestire i panni del difensore puro salvando sulla linea il possibile tap in di Salerno, pochi minuti più tardi invece Frati calcia direttamente su punizione ma colpisce il montante a Lagomarsini battuto. Gli uomini di Indiani continuano a spingere ma a dieci dalla fine un intervento duro di Siniega costringe il direttore di gara ad estrarre il rosso. Con l’inferiorità numerica si fa dura per gli amaranto, i quali però avrebbero anche l’ultima occasione per trovare il gol da tre punti. Malva infatti recupera palla e si invola verso la porta, Salzone lo atterra ma per l’arbitro il contatto è avvenuto fuori area. Espulsione ma nessun rigore per gli amaranto. Tra le proteste furiose di tutto lo stadio, arriva il triplice fischio, che cala il sipario su di un pomeriggio davvero sfortunato per la truppa di Indiani.

Le pagelle:

Cardelli 6: Inoperoso, il Seravezza non calcia mai in porta

D’Ancona 6: Qualche scorribanda sulla destra, non soffre in marcatura

Brenna 6: Il migliore dei tre dietro, spazza via ogni minaccia che passa dalle sue parti

Siniega 5: Sciupa una buona prestazione con il rosso nel fianle che compromette ulteriormente i suoi alla ricerca del vantaggio

Marinari 6: Si divora una doppia occasione nel primo tempo, ma il lavoro sulla destra è encomiabile. Fondamentale nel salvataggio su Salerno nella ripresa (dal 89′ Borri sv)

Bellini 6.5: Il migliore come spesso succede, corre per tre ed è prezioso in alcuni recuperi nei confronti dei dirimpettai versiliesi. Momento di forma clamoroso

Hamlili 6: Detta legge in mediana anche se stavolta appare un po’ più impreciso del solito. Comunque sufficiente.

Calvosa 6: Buona spinta sulla corsia di competenza, sfiora il gol con un bolide da fuori (dal 72′ Islam sv)

Regoli 5: Sciupa un ottimo assit di Dionisi e da lì non si riprende più, sostituito nel finale da Indiani (dal 72′ Frati 6.5: Sfortunato nel finale con la traversa colpita su punizione)

Russo 5: Anche lui poco lucido sotto porta, manda a lato da ottima posizione di testa sugli sviluppi di un corner. Poco da segnalare per il resto, eccezion fatta per un paio di conclusioni in curva (dal 62′ Malva 6: Viene atterrato nel finale ma il direttore concede solo la punizione da fuori area).

Dionisi 5.5: Manda in porta Regoli che spreca, gioca spesso di prima ma le polveri restano bagnate anche per lui (dal 72′ Rossetti 5.5: Un fantasma nel finale)

Indiani 6: La poca lucidità sotto porta dei suoi gli costa i tre punti. Opta per la difesa a tre ma la prestazione non ne risente, oggi è mancato solo il gol

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-3): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Siniega; Marinari, Bellini, Hamlili, Calvosa (dal 72′ Islam); Regoli (dal 72′ Frati), Dionisi (dal 62′ Rossetti), Russo (dal 62′ Malva)

Seravezza (4-3-3): Lagormarsini; Sanzone, Mosti (dal 58′ Accorsini), Paolieri, Turini; Greco, Bedini, Salerno; Lepri, Benedetti, Menghi

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina a reti bianche il match al Picchi. Solo un punto per gli uomini di Indiani, oggi troppo spreconi sotto porta e sfortunati in occasione della traversa di Frati nel finale 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Malva si lancia in porta e viene steso da Sansone, rosso anche per lui 86' Provano comunque a premere gli amaranto in questo finale nonostante l’inferiorità numerica 82' Rosso per Siniega! Intervento duro del difensore ex Grosseto, l’arbitro estrae il cartellino rosso. Amaranto in dieci uomini 81' Giallo anche per Bedini in questo finale 80' Prova ad affacciarsi in avanti il Seravezza, chiude tutto Brenna che spazza 75' Traversa di Frati! Punizione calciata dal neo entrato che con il mancino colpisce il montante a Lagomarsini battuto 74' Atterrato Rossetti, punizione per gli amaranto dai venti metri 72' Dentro anche Frati e Islam per Regoli e Calvosa 70' Calvosa ci prova da fuori, Lagomarsini respinge in tuffo 63' Salvataggio di Marinari sul secondo palo, grande intervento del giovane attaccante amaranto che anticipa Salerno a due passi dalla porta 62' Dentro Rossetti e Malva per Dionisi e Russo 60' A terra D’Ancona, gioco fermo 56' Russo ci prova da posizione defilata, palla altissima sopra il montante 53' Ammonito anche Mosti per una trattenuta su Marinari 49' Ammonito Bellini per un fallo sulla trequarti 48' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Non si sblocca il match, gli amaranto sprecano diverse occasioni con Marinari, Bellini, Russo e Regoli 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Marinari centra dalla destra, ennesimo corner conquistato dal Livorno 41' Giallo per Dionisi che trattiene Greco lanciato in contropiede 38' Semirovesciata di Bellini, gran risposta di Lagomarsini che devia in out 37' Fallo di Hamlil che spegne la ripartenza dei versiliesi. Partita piuttosto spezzettata, tanti i falli fischiati dal direttore di gara 36' Altro affondo di Marinari e altro calcio d’angolo conquistato dagli uomini di Indiani 33' Tiro cross di Calvosa, palla troppo lunga 31' Russo fallisce un comodo colpo di testa in area piccola, altra occasione sprecata dagli amaranto 30' Siniega stacca sul secondo palo, si rifugia in corner Lagomarsini 29' Steso Calvosa, punizione per gli amaranto 27' Benedetti ci prova da fuori, palla abbondantemente larga 26' Hamlili arriva al limite dell’area e serve Regoli che calcia, conclusione deviata, palla in corner 22' Alzano i giri del motore gli uomini di Indiani, abbassa il proprio baricentro il Seravezza 20' D’Ancona si allunga troppo la sfera e vanifica una bella chance in area di rigore 18' Clamorosa tripla occasione per gli amaranto! Regoli si divora il vantaggio a tu per tu con Lagormasini, sulla sfera si avventa Marinari che colpisce due volte il difensore del Seravezza sulla linea 16' Ci prova Dionisi, palla respinta dalla barriere. Lo stesso Dionisi ci riprova sulla ribattuta, palla in curva 14' Russo viene steso al limite dell’area, punizione interessante per gli amaranto 11' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio di match 9' Regoli tenta un cross dalla sinistra, blocca Lagormarsini ma c’era fuorigioco dell’attaccante labronico 8' Ammonito Menghi, falloso su Bellini 3' A terra Turini, gioco fermo 2' Calvosa lancia Russo, il guardalinee segnala l’offside L’arbitro fischia l’inizio!

