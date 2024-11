Us Livorno – Seravezza 0-0. Espulso Siniega, amaranto in dieci

Dopo il successo esterno in casa del Poggibonsi, Luci e compagni tornano in scena di fronte al proprio pubblico per proseguire la fuga in solitaria al vertice della classifica. Ad attendere Luci e compagni, il Seravezza, terza forza del girone a cinque lunghezze di distanza proprio dai labronici

di Lorenzo Evola

Amaranto impegnati al Picchi nella dodicesima giornata del campionato di Serie D contro il Seravezza Pozzi, compagine issatasi al terzo posto dopo il roboante successo (6-1) in casa contro il Terranuova Traiana. Indiani lancia D’Ancona e Calvosa sulle corsie, non si tocca il duo Bellini – Hamlili in mediana. C’è Regoli insieme a Russo e Marinari alle spalle di Dionisi.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-3): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Siniega; Marinari, Bellini, Hamlili, Calvosa (dal 72′ Islam); Regoli (dal 72′ Frati), Dionisi (dal 62′ Rossetti), Russo (dal 62′ Malva)

Seravezza (4-3-3): Lagormarsini; Sanzone, Mosti (dal 58′ Accorsini), Paolieri, Turini; Greco, Bedini, Salerno; Lepri, Benedetti, Menghi

90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Malva si lancia in porta e viene steso da Sansone, rosso anche per lui 86' Provano comunque a premere gli amaranto in questo finale nonostante l’inferiorità numerica 82' Rosso per Siniega! Intervento duro del difensore ex Grosseto, l’arbitro estrae il cartellino rosso. Amaranto in dieci uomini 81' Giallo anche per Bedini in questo finale 80' Prova ad affacciarsi in avanti il Seravezza, chiude tutto Brenna che spazza 75' Traversa di Frati! Punizione calciata dal neo entrato che con il mancino colpisce il montante a Lagomarsini battuto 74' Atterrato Rossetti, punizione per gli amaranto dai venti metri 72' Dentro anche Frati e Islam per Regoli e Calvosa 70' Calvosa ci prova da fuori, Lagomarsini respinge in tuffo 63' Salvataggio di Marinari sul secondo palo, grande intervento del giovane attaccante amaranto che anticipa Salerno a due passi dalla porta 62' Dentro Rossetti e Malva per Dionisi e Russo 60' A terra D’Ancona, gioco fermo 56' Russo ci prova da posizione defilata, palla altissima sopra il montante 53' Ammonito anche Mosti per una trattenuta su Marinari 49' Ammonito Bellini per un fallo sulla trequarti 48' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Non si sblocca il match, gli amaranto sprecano diverse occasioni con Marinari, Bellini, Russo e Regoli 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Marinari centra dalla destra, ennesimo corner conquistato dal Livorno 41' Giallo per Dionisi che trattiene Greco lanciato in contropiede 38' Semirovesciata di Bellini, gran risposta di Lagomarsini che devia in out 37' Fallo di Hamlil che spegne la ripartenza dei versiliesi. Partita piuttosto spezzettata, tanti i falli fischiati dal direttore di gara 36' Altro affondo di Marinari e altro calcio d’angolo conquistato dagli uomini di Indiani 33' Tiro cross di Calvosa, palla troppo lunga 31' Russo fallisce un comodo colpo di testa in area piccola, altra occasione sprecata dagli amaranto 30' Siniega stacca sul secondo palo, si rifugia in corner Lagomarsini 29' Steso Calvosa, punizione per gli amaranto 27' Benedetti ci prova da fuori, palla abbondantemente larga 26' Hamlili arriva al limite dell’area e serve Regoli che calcia, conclusione deviata, palla in corner 22' Alzano i giri del motore gli uomini di Indiani, abbassa il proprio baricentro il Seravezza 20' D’Ancona si allunga troppo la sfera e vanifica una bella chance in area di rigore 18' Clamorosa tripla occasione per gli amaranto! Regoli si divora il vantaggio a tu per tu con Lagormasini, sulla sfera si avventa Marinari che colpisce due volte il difensore del Seravezza sulla linea 16' Ci prova Dionisi, palla respinta dalla barriere. Lo stesso Dionisi ci riprova sulla ribattuta, palla in curva 14' Russo viene steso al limite dell’area, punizione interessante per gli amaranto 11' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio di match 9' Regoli tenta un cross dalla sinistra, blocca Lagormarsini ma c’era fuorigioco dell’attaccante labronico 8' Ammonito Menghi, falloso su Bellini 3' A terra Turini, gioco fermo 2' Calvosa lancia Russo, il guardalinee segnala l’offside L’arbitro fischia l’inizio!

