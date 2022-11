Us Livorno-Tau 2-2. Pareggio beffa al Picchi

Amaranto beffati nel finale dal gol di Carcani, autore di una doppietta. Inutili i gol di Rodriguez e Frati nel primo tempo. Tante le occasioni fallite dagli amaranto, adesso a -11 dalla capolista Pianese

di Lorenzo Evola

Debutto amaro per mister Esposito sulla panchina amaranto. L’Us Livorno non va oltre il 2-2 contro il Tau, nel più classico pareggio beffa. Ai gol di Rodriguez e Frati (su rigore) risponde la doppietta di Carcani. Ma sono tante le occasioni fallite dai labronici, più convincenti sul piano del gioco rispetto alle ultime uscite ma poco concreti negli ultimi metri. Serviva una vittoria per rilanciare il morale e la classifica di una squadra che può e deve ambire a qualcosa di più di un quinto posto. Ma i fischi dei tifosi al termine del match sono la fotografia di un pomeriggio amaro per Luci e compagni.

Amaranto che trovano subito il vantaggio con Rodriguez, lesto a sfruttare un disimpegno errato di Vannucci e segnare a porta vuota. Alla mezz’ora però è lo stesso attaccante cubano – con la complicità di un Karkalis tutt’altro che reattivo – a restituire il favore con un retropassaggio che spalanca le porte a Carcani, bravo a trafiggere Fogli in uscita. È un Livorno che accusa il colpo, ma allo scadere della prima frazione ecco l’episodio a favore dei labronici. Frati, dopo un guizzo, viene atterrato in area, con il direttore di gara che non ha dubbi sull’assegnare il tiro dal dischetto. A presentarsi dagli undici metri è lo stesso Frati, freddo nel siglare il suo terzo gol in campionato spiazzando Di Biagio.

Nella ripresa Esposito opta per il doppio cambio Belli – Torromino e a beneficiarne è tutta la manovra offensiva degli amaranto, propositivi e capaci di creare diverse occasioni da gol con i subentrati. È proprio Torromino però, a fallire una clamorosa chance a tu per tu con l’estremo difensore ospite, dopo l’ottimo suggerimento di Giampà. Il Tau annusa la possibilità di portare a casa un punto certamente prezioso e così accade a cinque minuti dal triplice fischio. Carcani raccoglie all’interno dell’area una conclusione sporca di Borgia e fulmina con il destro un incolpevole Fogli. Il Livorno tenta l’assalto finale e sfiora il 3-2 ancora con Torromino, la cui rovesciata però termina a centimetri dallo specchio della porta.

Le pagelle

Fogli 6: Praticamente inoperoso nei novanta minuti, non può nulla sui gol subiti.

Fancelli 6.5: Bene come di consueto là dietro, regge bene gli assalti del Tau dalla sua

Giampà 6: Bene per buona parte del match, non irreprensibile sul pareggio finale di Carcani.

Karkalis 5: Si addormenta sul retropassaggio di Rodriguez, rischia di ripetere la frittata nel secondo tempo. Eccessivamente nervoso, tra l’altro.

Zanolla 6: Senza infamia e senza lode sulla sinistra, potrebbe fare di più in fase offensiva.

Cretella 6: Non entusiasma durante la prima ora di gioco, meglio quando si sposta sulla trequarti nei minuiti finali.

Luci 7: Gran partita del capitano, sempre in anticipo sui dirimpettai lucchesi fino alla sostituzione. Anima della squadra. (dal 87’ Neri sv).

Bruzzo 6: Bene in avvio come tutta la squadra, cala con il passare dei minuti senza dare granchè alla causa amaranto. (dal 70’ Giuliani sv).

Maresca 5.5: Cerca di divincolarsi tra le linee ma al momento del dunque gli manca sempre qualcosa. (dal 45’ Belli 6.5: Buono l’ingresso in campo della quota amaranto, tra corsa, inserimenti e conclusioni verso la porta di Di Biagio).

Frati 6.5: Un po’ più impreciso del solito, si riscatta nel finale della prima frazione con il rigore, conquistato e segnato, del 2-1. Cala nella ripresa, fino alla sostituzione (dal 64’ Rossi 5.5: Evanescente nella mezz’ora in cui è in campo).

Rodriguez 6: Fa e disfa nel primo tempo. Bravo ad approfittare dell’errore di Vannucci dopo cinque minuti, ma è responsabile (insieme a Karkalis) del pareggio ospite con un retropassaggio che manda in porta Carcani. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Torromino 6: Porta brio e imprevedibilità all’attacco amaranto ma ha sulla coscienza il gol fallito del 3-1).

Esposito 6: Forse meriterebbe di più all’esordio sulla panchina labronica, ma i suoi peccano di concretezza negli ultimi metri e deve dunque accontentarsi di un pareggio amaro. Incoraggiante il secondo tempo dei suoi ragazzi, ma c’è ancora tanto lavoro da fare.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Karkalis, Zanolla; Bruzzo (dal 70′ Giuliani), Luci, Cretella; Maresca (dal 46′ Belli); Frati (dal 64′ Rossi), Rodriguez (dal 46′ Torromino)

Tau Altopascio (4-3-1-2): Di Biagio; Borgia, Mancini, Quilici, Giustarini (70′ Gurini); Vannucci (dal 75′ Cartano), Meucci, Pratesi (dal 54′ Pietrelli); Antoni; Carcani, Brega.

Finisce 2-2 il match al Picchi 94' Rossi mette in mezzo per Torromino che in rovesciata sfiora il gol della vittoria 91' Giallo anche G. Neri 90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Punizione di Torromino deviata in corner 85' GOL DEL TAU! HA SEGNATO ANCORA CARCANI! Il numero 18 riceve all’interno dell’area e fa partire un destro imparabile per Fogli. 81' Giampà lancia Torromino, il quale a tu per tu con Di Biagio calcia clamorosamente a lato 79' Cretella serve Rossi a centro area, ma la conclusione a botta sicura non sorprende Di Biagio 73' Rossi ben servito da Torromino, prova il sinistro, murato però dalla retroguardia ospite 69' Dentro anche Giuliani per Bruzzo 68' Ammonito anche Belli, sempre per una trattenuta su Mancini 66' Ammonito Zanolla dopo una trattenuta a centrocampo 66' Torromino tenta un cross sul quale non arriva nessuno 63' Altro cambio per Esposito, dentro Rossi al posto di Frati 60' Altra conclusione di Belli e altro calcio d’angolo per il Livorno 56' Belli chiama Di Biagio all’intervento. Corner per gli amaranto 55' Luci recupera palla e tenta la botta da fuori area, conclusione alta 54' Ancora Carcani di testa, palla fuori di poco 53' Numero di Carcani sulla trequarti, palla in corner 50' Torromino vede l’inserimento di Cretella. Il colpo di testa dell’ex Grosseto termina di poco a lato 48' Torromino si invola verso la porta e tenta la conclusione, palla fuori 45' Doppio cambio per Esposito, dentro Belli e Torromino al posto di Rodriguez e Maresca Al via la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Livorno avanti grazie alle reti di Rodriguez e Frati (su rigore). Per il Tau è Carcani l’autore del momentaneo 1-1 a metà della prima frazione 45' GOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO FRATI!! Dal dischetto non sbaglia il numero 18 amaranto. Livorno di nuovo in vantaggio 45' CALCIO DI RIGORE PER IL LIVORNO! Frati viene atterrato in area, per l’arbitro non ci sono dubbi nel fischiare il rigore 44' Cross completamente sballato di Zanolla, palla sul fondo 41' Ammonito Luci dopo una trattenuta su Pratesi 40' Calano i ritmi in questo finale di primo tempo, tanti scontri a centrocampo 36' Rodriguez mette in mezzo una palla invitante per Maresca che non riesce a concludere a pochi passi dalla porta 34' Tiro cross di Maresca, palla alta 29' GOLLLL DEL TAU!! HA SEGNATO CARCANI!! Retropassaggio di Rodriguez, Karkalis non legge bene la situazione e favorisce l’inserimento di Carcani che non sbaglia di fronte a Fogli 24' Rovesciata di Meucci che sfiora l’incrocio dei pali. Il guardalinee segnala però off side 22' Ammonito Karkalis reo di aver fermato una ripartenza del Tau 20' Frati ben servito da Rodriguez al limite, non riesce a concludere 16' Maresca atterrato al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire 11' Giustarini sfonda sulla destra, Karkalis si rifugia in corner 9' fallo di Frati, punizione per gli ospiti 7' Buon avvio per gli amaranto, subito in vantaggio e in controllo del gioco 5' GOOLLL DEL LIVORNOOO!!! HA SEGNATO RODRIGUEZ! L’attaccante cubano sfrutta un disimpegno errato della retroguardia ospite e deposita in rete a porta vuota 3' Cretella perde palla e commette fallo a centrocampo L’arbitro fischia l’inizio!

