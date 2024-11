Us Livorno-Terranuova 5-0. “Manita” amaranto al Picchi

Gli amaranto, dopo un mese senza successi casalinghi in campionato, tornano a sorridere davanti al proprio pubblico, dominando l’intero incontro senza ma e senza se con una prestazione autorevole e mai in discussione

Il Livorno conquista una vittoria facile e convincente contro il Terranuova Traiana, battuto 5-0 nella 13ª giornata del girone E di serie D. Gli amaranto, dopo un mese senza successi casalinghi in campionato, tornano a sorridere davanti al proprio pubblico, dominando l’intero incontro senza ma e senza se con una prestazione autorevole e mai in discussione. Le reti che decidono la gara portano le firme di Rossetti, Risaliti, Malva, Parente e Dionisi. Gli amaranto mantengono salda la vetta della classifica a quota 30 punti. Segue il Seravezza Pozzi con 25 e il Foligno a 24 (clicca qui per consultare la classifica completa).

Il tecnico Indiani schiera i suoi con il consueto 3-4-2-1. In attacco, Rossetti è supportato da Malva e Russo, mentre in mediana Hamlili e Bellini si alternano al centro, con Parente e Marinari pronti a sfrecciare sulle fasce. In difesa, completano il reparto D’Ancona, Brenna e Risaliti. La partita parte subito forte con ritmi elevati, con il Livorno pronto a colpire e desideroso di tornare a sorridere davanti al proprio pubblico. Dopo appena tre minuti di gioco è Russo a impegnare il portiere ospite, ma è il 9’ che segna la svolta: Rossetti riceve un ottimo passaggio in profondità da Marinari e con un preciso diagonale porta avanti i suoi.

Il Terranuova Traiana prova a reagire al 12’ con un sinistro di Mannella che, dopo una deviazione, colpisce il palo. Tuttavia, il Livorno è implacabile e trova il raddoppio al 15’ grazie a Risaliti, che approfitta di un errore del portiere avversario in uscita su un corner di Timperanza. Russo sfiora il gol al 19’, sparando alto, ma il tris arriva puntuale al 30’, quando Malva conclude con freddezza un’azione corale, finalizzando una bella combinazione con Rossetti ed è tris: 3 a 0 per gli amaranto!

Nel finale del primo tempo, Rossetti va vicinissimo alla quarta rete con un colpo di tacco, ma il portiere avversario respinge bene.

Nella ripresa, il Livorno controlla senza particolari affanni. Dopo un paio di tentativi di Russo e Rossetti, arriva il 4-0 al 51’ con un potente destro di Parente da fuori area. Da lì in poi, la partita si trasforma in una formalità per gli amaranto, che chiudono la pratica con il gol di Dionisi, subentrato dalla panchina. La partita si conclude con il pubblico del Picchi che può finalmente festeggiare il ritorno alla vittoria.

Il Livorno ha dato prova di forza e determinazione, riflettendo una crescita costante sotto la guida di Paolo Indiani. Un risultato che fa bene alla classifica e al morale.

Il tabellino del match

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna (70′ Borri), Risaliti; Parente, Hamlili, Bellini, Marinari (77′ Frati); Malva (60′ Currarino), Russo; Rossetti (60′ Dionisi). A disposizione: Tani, Luci, Calvosa, Regoli. All. Indiani

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza; Senzamici, Bega (76′ Cappelli), Saitta; Marini, Mannella, Privitera, Massai (86′ Cardo), Tassi (65′ Grieco); Iaiunese (70′ Suplja), Sacconi. A disposizione: Ermini, Neri, Martini, Castaldo, Oitana. All. Becattini

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Reti: 9′ Rossetti, 15′ Risaliti, 30′ Malva, 51′ Parente, 89′ Dionisi

