Us Livorno-Trestina 2-1. Luci e Dionisi regalano i 3 punti agli amaranto

FOTO Unione Sportiva Livorno 1915/Foto Novi

Primo successo in campionato per la band di Indiani, capace nel finale di ribaltare il vantaggio di Ferri Marini grazie ai timbri dei suoi uomini simbolo. Bene per il risultato, decisamente meno per la prestazione, fin troppo deficitaria per oltre un'ora. Mvp i due marcatori, ottimo ingresso di Rossetti, steccano Brenna, D'Ancona, Capparella e Russo

di Lorenzo Evola

La vecchia guardia salva il Livorno. Il capitano prima e l’ex Ternana (su rigore) in extremis rimontano il vantaggio di Ferri Marini nella prima frazione e firmano il primo successo degli amaranto, all’esordio in campionato di fronte ai propri tifosi. Prestazione, tuttavia, a dir poco rivedibile quella dei labronici, autori di uno scialbo primo tempo e rinvigoriti solo dall’ingresso di Rossetti, Luci e Dionisi nel finale. Servirà un netto cambio di marcia a partire dalle prossime uscite, perché la compagine di Indiani ad oggi appare ancora troppo caotica – nonché dipendente dalle lune dei suoi elementi chiave – quanto fragile in fase difensiva. Ma c’è ancora tutto il tempo per trovare la quadra e porsi come protagonisti di una campionato che deve essere portato a casa senza se e senza ma.

Per buona parte della prima frazione è la noia a regnare sovrana all’Ardenza. Gli uomini di Indiani provano subito ad aumentare i giri del motore con il trio offensivo Capparella – Russo – Ndoye schierati alle spalle di Regoli, ma la manovra amaranto stenta a decollare negli ultimi venti metri, per merito anche dell’ottima organizzazione della formazione di Calori. Ndoye tenta qualche isolato spunto sulla destra, Bellini manda alle stelle l’unica potenziale occasione da gol, per il resto tante imprecisioni dalla trequarti in su in casa Livorno. Il Trestina annusa la possibilità di far male e comincia via ad affacciarsi dalla metà campo in su. Al tramonto della prima frazione, si stappa il match. Mencagli serve Giuliani sulla sinistra, l’ex amaranto ha tutto il tempo per servire Ferri Marini a centro area, freddo nel trafiggere Tani con un destro chirurgico che muore all’angolino. I labronici accusano il colpo e rischiano di capitolare dopo neanche due minuti. È ancora Mencagli a vestire i panni del rifinitore e pescare stavolta Arduini, il quale però a tu per tu con Tani si fa ipnotizzare da una grande uscita di Tani. Al duplice fischio, non mancano i primi mugugni al Picchi.

Il copione non cambia granchè nella ripresa. Brenna e compagni faticano a trovare varchi in area avversaria, mentre dal lato opposto gli ospiti non disdegnano qualche sortita offensiva. Non a caso è di Giuliani il primo tiro in porta della seconda frazione, con un Tani ancora attento nello sventare il possibile 0-2 che avrebbe condannato gli amaranto. L’inerzia della contesa cambia solo nei venti (concitati) minuti finali quando Indiani inserisce la cavalleria pesante (Luci, Dionisi e Rossetti) che nel giro di un quarto d’ora ribalta le sorti della gara. A poco meno di dieci dalla fine è infatti capitan Luci a pareggiare i conti con un colpo di testa su assist di Dionisi, mentre a recupero già cominciato lo stesso Dionisi regala il colpo da tre punti su rigore conquistato con malizia da Rossetti. Un rigore che provoca l’esplosione dei tifosi accorsi al Picchi e attenua le probabili critiche che sarebbe scaturite in seguito ad una prestazione deficitaria come quella offerta dai labronici nella giornata odierna. Necessario dunque aggiustare ciò che ancora non funziona, con la consapevolezza che tra tre giorni, nel recupero contro il Follonica Gavorrano, servirà di certo tutto un altro Livorno.

Le pagelle:

Tani 6.5: Può poco sul gol subito, evita l’immediato raddoppio di Arduini con una grande uscita che ipnotizza l’attaccante di Calori

D’Ancona 5: Primo tempo tutto sommato ordinato quello della quota amaranto. Nella ripresa va in totale confusione, costringendo Indiani a toglierlo per evitare guai peggiori (dal 55’ Turini 5.5: Si piazza a sinistra ma si rende protagonista di una mezz’ora incolore)

Risaliti 6: Fa poco meglio del collega di reparto ma non trasmette di certo sicurezza alla retroguardia labronica

Brenna 5.5: In palese difficoltà di fronte alla mole di Mencagli che scappa via da tutte le parti. Più di qualche errore in fase di impostazione, pomeriggio da dimenticare.

Parente 5.5: Nel primo tempo prova anche qualche sortita in avanti, nella ripresa viene graziato dal direttore di gara in seguito ad un fallo da ultimo uomo su Mencagli

Currarino 5.5: Fatica a dettare i tempi della manovra amaranto, ci prova dalla distanza senza grosse fortune (dal 55’ Luci 7: Ancora una volta l’uomo della provvidenza in casa Livorno. Trova il pareggio a poco meno di dieci dalla fine con un improbabile colpo di testa in mezzo ad una selva di maglie)

Bellini 6: Riscatta una prova incolore con un finale all’insegna della generosità. Uno degli ultimi a mollare come spesso gli capita

Capparella 5: Chi l’ha visto? Vaga sulla trequarti alla ricerca della posizione, quasi avulso dal gioco e dai compagni. Sostituito forse anche troppo tardivamente (dal 75’ Frati sv)

Russo 5: Evanescente nel primo tempo, prova a darsi da fare nella seconda frazione ma non trova la giocata vincente sulla sinistra (dal 67’ Dionisi 7: Acclamato dai tifosi al momento dell’ingresso in campo, seppur in condizione precaria dimostra che per un giocatore della sua caratura basta poco per fare la differenza in questa categoria. Serve l’assist per il pareggio di Luci, poi si dimostra glaciale dagli undici metri, regalando i tre punti ai suoi).

Ndoye 5.5: Prova qualche sgasata sulla destra ma non riesce praticamente mai a sfondare. Confusionario con il pallone tra i piedi, Indiani lo toglie all’intervallo per cercar maggior peso là davanti (dal 46’ Rossetti 6.5: Fondamentale nel finale quando guadagna il rigore che Dionisi trasformerà in oro).

Regoli 5.5: Tanto fumo e poco arrosto da riferimento unico, più efficace una volta dirottato sulla trequarti ma non arriva alla sufficienza piena.

Indiani 5.5: Luci e Dionisi lo salvano da una sconfitta che non sarebbe certo risultata immeritata. Brutta prova dei suoi nei primi 45′, il finale convulso e qualche scelte arbitrale discutibile consentono ai suoi di riacciuffare il match, ma il Livorno visto oggi appare alquanto confusionario.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Tani; D’Ancona (dal 55′ Turini), Risaliti, Brenna, Parente; Bellini, Currarino (dal 55′ Luci); Ndoye (dal 46′ Rossetti), Capparella (dal 75′ Frati), Russo (dal 67′ Dionisi); Regoli

Trestina (4-3-3): Fratti; Sensi, Bucci, Serra, Giuliani; Nouri, Lisi, Grea; Mencagli, Ferri Marini, Arduini

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

94' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO DIONISI!!!!! Esecuzione impeccabile quella del numero 9 amaranto. Livorno in vantaggio 92' RIGORE PER IL LIVORNO! Rossetti viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto 90' Saranno addirittura sette i minuti di recupero 87' Ci credono adesso gli amaranto, tutti proiettati in avanti alla ricerca del gol vittoria 83' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO LUCI! Dionisi crossa dalla sinistra, in mezzo ad un groviglio di maglie sbuca Luci che spiazza Fratti con un colpo di testa all’angolino 80' Dionisi ci prova direttamente su punizione, palla di poco a lato 75' Dentro anche Frati per Capparella 69' Capparella colpisce la traversa da ottima posizione ma il guardalinee ravvisa il fuorigioco del fantasista amaranto 66' Arriva il momento di Federico Dionisi in casa Livorno. Fuori Russo per far spazio all’ex Ternana 65' Ferri Marini si accentra e calcia con il sinistro, palla non lontana dallo specchio difeso da Tani 57' Fallo da ultimo uomo di Parente, Giannì non estrae il rosso e grazia il difensore amaranto 55' Dentro anche Luci e Turini per Currarino e D’Ancona 52' Giuliani calcia da posizione laterale, si rifugia in corner Tani 50' Russo scappa via sulla sinistra e centra in area, si salva in qualche modo la retroguardia ospite 46' Primo cambio per Indiani, dentro Rossetti per Ndoye Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo al Picchi. Trestina in vantaggio grazie al centro di Ferri Marini al tramonto della prima frazione 45' Saranno due i minuti di recupero 44' Livorno che continua a soffrire in questo finale di prima frazione, Trestina che insiste alla ricerca dello 0-2 42' Trestina vicina al raddoppio! Arduini viene pescato ottimamente da Mencagli, ma sbatte a tu per tu con Tani che salva gli amaranto 40' GOL DEL TRESTINA! Mencagli serve di tacco l’ex Giuliani, il quale ha tutto il tempo per trovare Ferri Marini a centro area, freddo nel trafiggere Tani con un destro chirurgico 36' Cross tagliato di Capparella, Regoli anticipa tutti ma non inquadra lo specchio della porta 33' Bellini riceve da D’Ancona e scarica il destro. Conclusione sbilenca quella del numero cinque amaranto 31' Mencagli subisce fallo a metà campo, arriva prontamente il fischio di Giannì 28' Lisi recupera la sfera e si invola in contropiede ma arriva scarico al momento del tiro, blocca senza problemi Tani 23' Lancio dalle retrovie del Trestina, Tani esce prontamente e spazza in fallo laterale 15' Suggerimento di Bellini per D’Ancona, il guardalinee segnala però l’offside 13' Spinge con più convinzione adesso il Livorno, Trestina costretto a chiudersi nella propria metà campo 10' Steso Currarino, punizione per gli amaranto dalla trequarti 8' Problemi per Brenna, gioco fermo 4' Ferri Marini crossa dalla destra, traversone deviato in corner 2' Ndoye riceve in area da Regoli ma incespica al momento del dunque L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi:

Riproduzione riservata ©