Us Livorno – Vado 3-2. Rimonta amaranto al Picchi!

Gli uomini di Lucarelli rimontano con il lampo di Bonassi nel finale e centrano la terza vittoria consecutiva in casa. Ai liguri non bastano le firme di Vita e Ferro nella prima frazione, segnata da numerosi svarioni della coppia Pittino - DjiDji

di Lorenzo Evola

La marcia prosegue. Di Carmine e compagni dimenticano il passo falso di Spezia e firmano il terzo successo di fila davanti ai propri tifosi, mantenendo l’imbattibilità casalinga. Il centrocampista numero 44 completa la rimonta a dieci minuti dal triplice fischio dopo una prima frazione chiusa in svantaggio per mano dei sigilli di Vita e Ferro (gravi errori del duo Pittino – DjiDji), che rendono momentaneamente vano il vantaggio di Malagrida all’alba del match. Nella ripresa gli amaranto alzano il pressing nella metà campo biancorossa e pareggiano i conti con Aramu, bravo a ribattere in rete da due passi sugli sviluppi di una mischia furibonda in area. Nel finale il Vado prova l’assalto disperato, ma il fortino labronico resiste, per la gioia dei quasi 3mila accorsi all’Ardenza.

La cronaca

A causa del triplo impegno nell’arco di una settimana, Lucarelli opta per un po’ di turnover schierando dal 1’ DjiDji, Rizza e Pittino in difesa, con Aramu che riconquista una maglia titolare accanto a Mawete e Malagrida sulla trequarti alle spalle di Mancini. L’avvio al Picchi è a dir poco scoppiettante. Dopo neanche due giri d’orologio, Mawete in area colpisce il braccio di un difensore ospite, con il direttore di gara che non ci pensa due volte ad indicare il dischetto. Richiamato al Fvs però l’arbitro torna sui suoi passi revocando il penalty tra le veementi proteste della truppa labronica. La rabbia amaranto trova comunque sfogo poco più tardi, quando Malagrida sblocca il match con un siluro che muore all’incrocio dei pali, imparabile per Sala. Chi pregustava una serata tranquilla in casa Livorno però, rimarrà deluso. Neanche il tempo di festeggiare che, infatti, il Vado acciuffa il pareggio. Allo scoccare del 13’, sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie la coppia DjiDji combina la frittata, ne approfitta Vita che si invola verso la porta di Martinez, il portiere amaranto prova l’uscita disperata ma sbaglia i tempi e travolge il centravanti di Annoni. Dal dischetto si presenta lo stesso Vita che sigla il pareggio ospite. I guai tuttavia non finiscono qui, passano cinque minuti e la compagine savonese firma addirittura il raddoppio. Pittino prosegue nella sua giornata horror, gestisce malissimo un disimpegno e spalanca le porte a Ferro che batte Martinez da posizione defilata con un destro chirurgico a fin di palo. Una mazzata tremenda per Aramu e compagni, fragili e scollegati tra un reparto e l’altro durante tutta la prima frazione. Qualche segnale di ripresa si registra poco prima del duplice fischio ma Sala si dimostra attento sul colpo di testa di Malagrida e, soprattutto sulla splendida punizione di Aramu destinata all’incrocio.

Nella seconda frazione come prevedibile gli amaranto alzano il proprio baricentro schiacciando i liguri nella propria metà campo. Al 50’ ci prova Mawete con un break personale, il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Il tentativo dell’esterno ex Bra sarà solo il preludio al pareggio dei padroni di casa, che arriva intorno all’ora di gioco con Aramu, nel posto giusto al momento giusto al termine di caotico un batti e ribatti in area ospite. Si esalta la band di Lucarelli, che annusa l’odore dolce dei tre punti e si riversa in avanti con un Vado sempre più in difficoltà nel contenere le ondate della formazione labronica. All’80’ è Bonassi a vestire i panni dell’eroe di giornata, trovando il 3-2 finale con un destro al volo potente e preciso che non lascia scampo a Sala. In pieno recupero, il tentativo di reazione dei liguri si infrange su un paio di parate di Martinez. Al Picchi, insomma, sono ancora gli amaranto a far festa.

Le pagelle

Martinez 6: In ritardo sull’uscita con cui travolge Vita, anche se le colpe maggiori sono della coppia di centrali. Non può nulla sul raddoppio di Ferro, bene nel recupero su alcune iniziative di Hamlili e compagni.

Regazzetti 6: Come il resto dei suoi compagni, ad un primo tempo deficitario fa seguito una ripresa di ben altro spessore sulla destra.

Pittino 4.5: Per carità la presenza di DjiDji non infonde sicurezza ma la sua prestazione è davvero da incubo. Si lascia scappar via Vita sull’1-1, più tardi pasticcia con la sfera tra i piedi favorendo il raddoppio di Ferro. Da lì in poi prova a riprendersi, senza grandi risultati, anzi.

DjiDji 4.5: La sua gara dura soltanto mezz’ora, nella quale fa in tempo comunque a regalare il pareggio di Vita con la complicità di Pittino, oltre ad altri svarioni preoccupanti (dal 32’ Bachini 6: Con lui in campo la retroguardia ritrova un minimo di solidità in più, anche se se la vede brutta in qualche contropiede sprecato dai biancorossi)

Rizza 5.5: Lanciato titolare sulla sinistra, alterna buone giocate a qualche passo falso soprattutto in copertura.

Menarini 5: Fatica tremenda a tenere uniti i reparti, impreciso in fase di possesso. Insomma una serata tutt’altro che da ricordare, non rientra dagli spogliatoi (dal 46’ Bonassi 7: Diventa l’eroe di giornata con il gran gol del 3-2 in acrobazia)

Arrigoni 5.5: Leggermente meglio del collega di centrocampo, sale di tono nella seconda metà di gara dopo un primo tempo a dir poco sottotono.

Malagrida 6.5: Trova un gran gol dopo cinque minuti, svaria molto da desta a sinistra. Perde brillantezza con il passare dei minuti, omologandosi al grigiore generale. Anche lui non rientra in campo nella ripresa, abbastanza stranamente (dal 46’ Calabrò 5.5: Ingresso poco convincente, anzi rischia grosso con qualche errore in impostazione velenoso)

Aramu 7: Partenza a rilento come spesso accade, si accende con il passare dei minuti, inventando sulla trequarti e chiamando Sala al miracolo con una punizione al bacio dal limite dell’area. Firma il 2-2 al termine di una carambola infinita in mezzo all’area, prima gioia dal suo ritorno sul pianeta amaranto (dal 72’ Gabbiani sv)

Mawete 6.5: L’impegno di certo non manca, lotta, sgomita, fa sentire i muscoli. Ogni tanto crea confusione ma entra in tutte le azioni pericolose del Livorno. Quando gioca al Picchi pare un altro giocatore, completamente rigenerato.

Mancini 5.5: Fa le veci di Di Carmine là davanti ma nella prima frazione ne vede davvero poche. La musica non cambia all’alba della ripresa, fino al momento della sostituzione (dal 57’ Di Carmine 6: Qualche grattacapo in più alla difesa ospite lo crea, non ha modo di colpire dalle parti di Sala)

All. Lucarelli 6.5: La scelta di puntare sulla coppia Pittino e DjiDji si rivela controproducente e rischia di costar caro alla sua squadra. Bravo a raddrizzare una serata apparentemente storta, questo Livorno dimostra ancora una volta che in quanto ad attributi, non ha nulla da invidiare a nessuno.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Pittino, DjiDji (dal 32′ Bachini), Rizza; Arrigoni, Menarini (dal 46′ Bonassi); Malagrida (dal 46′ Calabrò), Aramu (dal 72′ Gabbiani), Mawete; Mancini (dal 62′ Di Carmine). All. Lucarelli

Vado (3-5-2): Sala; Saltarelli, Malanca, Piana; Ghezzi, De Rinaldis, Ferro, Hamlili, Carlini; Vita, Di Munno. All. Annoni.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli uomini di Lucarelli rimontano i liguri con il lampo di Bonassi nel finale e centrano la terza vittoria consecutiva in casa. 91' Ci prova con l’assedio finale il Vado, amaranto chiusi nella propria metà campo 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' SIMONETTA! Ghiotta chance fallita dal numero 10 ospite che colpisce malissimo di testa da due passi 86' Niente di fatto, l’arbitro non concede il rosso 85' Check del Fvs per una possibile espulsione di un difensore del Vado 82' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO BONASSIIII! Eurogol del centrocampista labronico, bravo a centrare l’angolino con un’acrobazia di prima intenzione al limitr dell’area 76' Di Carmine ci prova con il sinistro, tiro sbilenco 72' Fuori Aramu, dentro Gabbiani 68' Cooling break, gioco fermo al Picchi 61' Si scuotono adesso gli amaranto, Lucarelli inserire anche Di Carmine al posto di Mancini 58' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA PAREGGIATO ARAMUUU! Mischia furibonda in area, il numero 7 amaranto ribatte in rete da due passi 57' Alzano il pressing gli uomini di Lucarelli, Vado schiacciato dietro 52' Bonassi abbatte Sala, gioco fermo 51' Azione personale di Mawete, conclusione sul fondo 46' Dentro Bonassi e Calabrò per Menarini e Malagrida Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Ospiti avanti grazie ai timbri di Vita e Ferro che rendono vano il vantaggio di Malagrida 45' Saranno quattro i minuti di recupero 43' ARAMU! Calcio di punizione bellissimo dell’ex Venezia e Genoa, Sala toglie la sfera dall’incrocio con un miracolo 41' Doppia chance per gli uomini di Lucarelli, prima è Malagrida ad impegnare Sala di testa, sulla respinta il cross di Aramu non trova la deviazione di un compagno sotto porta 36' Giallo per Malagrida, intervento in ritardo a metà campo 32' Non ce la fa DjiDji, dentro Bachini al suo posto 31' Problemi per DjiDji, gioco fermo 29' Uno due pesante quello subito dal Livorno, il Vado gioca con più scioltezza 21' RADDOPPIO DEL VADO! Ferro approfitta di uno svarione di Pittino e trafigge Martinez con un destro a fin di palo. Tutto da rifare per gli amaranto 15' Neanche il tempo di festeggiare per i labronici, i biancorossi approfittano di una dormita dalla coppia DjiDji per ristabilire la parità 13' GOL DEL VADO! Riga pareggia i conti dagli undici metri, non può nulla Martinez 11' RIGORE PER IL VADO! Vita scappa via a Pittino e anticipa Martinez in uscita, il portiere amaranto travolge il numero 11 ligure, il direttore di gara indica il dischetto 8' Avvio di gara scoppiettante al Picchi, uomini di Lucarelli che si portano meritatamente avanti dopo il mancato rigore 7' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MALAGRIDAAAA! Batti e ribatti in area, il numero 11 amaranto raccoglie dal limite e spara all’incrocio dei pali. Livorno in vantaggio 5' REVOCATO IL PENALTY AGLI AMARANTO! Chiamato al Fvs il direttore di gara cambia la propria decisione e annulla il tutto 2' RIGORE PER IL LIVORNOOOO!! Mawete trova una deviazione di un difensore ospite, l’arbitro ravvisa un tocco con il braccio e indica il dischetto. Comincia il match al Picchi!

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