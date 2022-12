Us Livorno, zitti tutti. Alle 15,30 parla Igor

Oggi, lunedì 19 dicembre alle 15,30 nella sala stampa dello Stadio Aramando Picchi di Livorno silenzio... parla Igor. E lo farà davanti alla stampa locale e mettendoci nuovamente la faccia. Diretta sulla nostra pagina FB dalle 15,25

I tifosi amaranto in questi ultimi anni hanno davvero ingoiato di tutto. Dall’azzeramento della società di Spinelli fino alla ripartenza in Eccellenza con tutto l’entusiasmo che un uomo come Toccafondi ha saputo infondere all’ambiente. Adesso però sembra che qualcosa si sia incrinato. E non è solo per un risultato storto. Sembra che qualcosa non scorra più a dovere nell’ingranaggio. Ed è in momenti come questi che serve l’olio giusto per far girare di nuovo il motore. Ci proverà il senatore dei senatori amaranto, Igor Protti nella veste di direttore generale, a dare qualche goccia di lubrificante a questo ingranaggio che, senza troppi giri di discorsi, si è ingrippato. Da Collacchioni a Esposito, da Torromino e Vantaggiato ai nuovi acquisti: al momento è cambiato il manico ma la saggina è rimasta sporca di polvere.

Quindi oggi, lunedì 19 dicembre alle 15,30 nella sala stampa dello Stadio Aramando Picchi di Livorno zitti tutti, parla Igor.

