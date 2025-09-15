Valentino De Vanna convocato ai Mondiali di Pentathlon Moderno a Pechino

Valentino De Vanna, 33 anni, originario della Puglia ma livornese d’adozione da circa dieci anni, è stato ufficialmente convocato per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di Pentathlon Moderno, in programma dal 21 al 26 ottobre a Pechino. Le gare si svolgeranno al Centro Olimpico che nel 2008 ospitò i Giochi Olimpici.

Ex nuotatore, De Vanna è oggi uno dei massimi specialisti nelle OCR (Obstacle Course Race), disciplina nella quale è campione italiano in carica sui 100 metri, il format più breve, tecnico ed esplosivo del settore. Una prova che concentra velocità, forza, agilità, tecnica e concentrazione in pochi, intensissimi secondi.

Il percorso internazionale dell’atleta è iniziato nel 2022 e lo ha già visto conquistare risultati di rilievo oltreconfine, confermando una crescita costante nel panorama OCR. La sua convocazione arriva in un momento storico per il pentathlon moderno: dal 2028, infatti, le prove a ostacoli sostituiranno l’equitazione come quinta disciplina ufficiale ai Giochi Olimpici di Los Angeles.

In questo nuovo contesto, De Vanna è stato selezionato dalla UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) come uno dei maggiori esperti della specialità, chiamato a sfidare atleti di livello mondiale, compresi diversi protagonisti del circuito olimpico.

“È un onore immenso vestire l’azzurro in un evento di questa portata – ha dichiarato – Rappresentare l’Italia in una disciplina in evoluzione, all’interno di un contesto così prestigioso, mi motiva ancora di più a dare il massimo”.

La convocazione premia dedizione, talento e capacità di reinventarsi: partito dal nuoto, De Vanna ha saputo costruire un nuovo percorso sportivo fino ad affermarsi in uno degli sport più completi e affascinanti del panorama internazionale.

