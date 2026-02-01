Valentino De Vanna nel Team Italia ai Dubai Games 2026: anche un atleta livornese alla sfida più estrema

Selezionato per una delle competizioni internazionali più dure al mondo, l’atleta di OCR rappresenterà l’Italia a Dubai tra prove estreme, spirito di squadra e un traguardo che parte da Livorno

Livorno sarà rappresentata su uno dei palcoscenici sportivi più spettacolari e impegnativi al mondo. Valentino De Vanna, classe 1991, atleta di Obstacle Course Race (OCR) e di pentathlon moderno nella disciplina ad ostacoli, è stato selezionato per far parte del Team Italia che prenderà parte ai Dubai Games 2026, in programma dal 12 al 15 febbraio (clicca qui per vedere il video).

Livornese d’adozione ma originario della Puglia, De Vanna è da anni uno dei nomi di riferimento dell’OCR nazionale e internazionale. La manifestazione di Dubai rappresenta una delle competizioni più prestigiose e dure al mondo: gli atleti, divisi in squadre, sono chiamati ad affrontare una serie di prove estreme che mettono alla prova forza, resistenza, coordinazione e soprattutto capacità di collaborazione.

Al momento è stata svelata solo la prima prova, già di per sé spettacolare: la scalata del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, da terra fino alla vetta, con tutti i componenti del team legati da una corda e disposti in fila indiana. Le altre sfide verranno annunciate successivamente dall’organizzazione e, secondo quanto anticipato, saranno ancora più estreme, includendo anche percorsi in stile Ninja Warrior, disciplina nella quale De Vanna gareggia abitualmente.

L’atleta fa parte della Nazionale Italiana OCR da diversi anni e vanta un palmarès di assoluto rilievo: è campione italiano in carica nei 100 metri OCR e Ninja, ha conquistato numerosi titoli a livello europeo e nel 2023 ha ottenuto il primo posto ai Mondiali Ninja negli Stati Uniti, nella prova dei 3 chilometri.

Il Team Italia che affronterà i Dubai Games 2026 sarà composto, oltre che da Valentino De Vanna, anche da:

Jacopo Pelusi (Firenze)

Gianluca Pioggia (Bologna)

Filippo Favaron (Bologna)

Fulvio Favaron (Bologna)

Emilio Pagnotta (Avigliano – PZ)

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, permettendo agli appassionati di seguire da vicino la competizione e tifare per la squadra azzurra.

Nel suo percorso sportivo, De Vanna ha voluto ringraziare chi lo supporta quotidianamente: il fisioterapista Leonardo Gini di Livorno, il massaggiatore Andrea Paiani di Livorno, il preparatore atletico Andrea Bruni di Livorno, oltre agli sponsor Hannibal Crossing e Mizuno, e il proprio lavoro, che gli consente di conciliare allenamenti e attività agonistica.

