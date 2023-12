Vela. Coppa d’Oro Savino Del Bene, i risultati del tradizionale appuntamento del CNL

Nel corso della premiazione sono giunti i doverosi ringraziamenti a tutti quelli che in mare ed in terra si sono spesi per il successo della manifestazione

Il Circolo Nautico Livorno ha salutato il tradizionale appuntamento con la Coppa d’Oro Savino Del Bene. Sabato mattina 2 dicembre nessuno si sarebbe aspettato che la veleggiata prevista per domenica 3 avrebbe potuto svolgersi regolarmente ed invece ben 20 barche hanno partecipato con grande impegno e divertimento di tutti gli equipaggi.

Nella giornata del 19 dicembre alla sede dello YCL si è svolta la relativa premiazione onorata dalla presenza del main sponsor e CEO Emiliano Pistoia e di tutti i suoi collaboratori.

La veleggiata svoltasi in condizioni meteo piuttosto impegnative si è sviluppata su di un percorso che ormai è diventato un classico e che parte dalle acque antistanti l’Accademia Navale per raggiungere una boa ad Antignano e poi una alla Vegliaia.

Classifiche

Nel raggruppamento zero

Buridone di Alberto Grassi prevale su Scarmanata di Claudio Cicinelli ed entrambi hanno ottenuto un ottimo risultato anche in overall classificandosi rispettivamente 5° e 6°.

Nel raggruppamento uno

Allegra di Pierluigi Bertani è primo anche overall aggiudicandosi così la Coppa d’Oro Savino Del Bene prevalendo su Dagobah2 di Maurizio Micheli .

Terzo un generoso Genesis di Angiolino Piu .

Nel raggruppamento due

Primo Razzoli di Bacchi( terzo in overall) seguito da Nefertiti di Mauro Mambrini e da Ultravox Seares di Leonardo Fonti.

Nel raggruppamento tre

Lady Hawke di Edoardo Farinelli con equipaggio di tutto rispetto prevale su Quater +due di Francesco Betti.

Ottimo terzo Miles Quick di Riccardo Trivelli

Carlo Dal Canto oltre a mettere a disposizione la sua barca come Appoggio ha attivamente interagito con Silvio Pellegrini, Andrea del Maestro e Giancarlo Pedani che in modo egregio si sono prodigati per la disposizione delle boe e per le operazioni di partenza e di arrivo. Grazia Gioielli che con Barbara Signorini forma un binomio formidabile e terribilmente prezioso per il Sodalizio hanno fatto la loro parte coadiuvate anche da Roberta Pellegrini e Daniela Cicinelli.

