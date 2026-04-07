Vela foil. Gasperini è argento al Campionato del Mondo classe Waszp

Un risultato di assoluto prestigio per l’atleta livornese, che a soli 21 anni – ancora da compiere – si laurea vice campione del mondo al termine di una competizione durissima, che ha visto sfidarsi circa 150 tra i migliori velisti provenienti da tutto il mondo

Livorno torna protagonista sulla scena velica internazionale grazie al talento di Antonio Gasperini, giovane promessa labronica della vela foil, che ha conquistato uno straordinario secondo posto al Campionato del Mondo della classe Waszp (deriva monoposto one design), disputato nelle acque di Pensacola, negli Stati Uniti, dal 18 al 28 marzo.

Un risultato di assoluto prestigio per l’atleta livornese, che a soli 21 anni – ancora da compiere – si laurea vice campione del mondo al termine di una competizione durissima, che ha visto sfidarsi circa 150 tra i migliori velisti provenienti da tutto il mondo.

La vela foil, tra le più spettacolari e innovative della vela moderna, rappresenta una vera frontiera tecnologica: imbarcazioni capaci di “volare” sull’acqua, richiedendo tecnica, equilibrio e grande sensibilità marinaresca. In questo contesto altamente competitivo, Gasperini ha saputo distinguersi con determinazione e talento.

Nel corso delle 18 regate disputate in cinque giorni, con condizioni di vento variabili dagli 8 ai 16 nodi, il giovane livornese ha ottenuto ben sei vittorie di giornata, risultando l’atleta con il maggior numero di primi posti dell’intero campionato. Un dato che conferma il suo altissimo livello tecnico e la sua capacità di eccellere anche nelle condizioni più impegnative.

La classifica finale lo ha visto chiudere al secondo posto assoluto, alle spalle di un velista statunitense, al termine di una serie estremamente combattuta e giocata sul filo dei punti.

Un risultato che rappresenta anche il coronamento di una promessa. Lo scorso anno, dopo il terzo posto mondiale conquistato in Inghilterra, Gasperini era stato ricevuto dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che gli aveva consegnato il gagliardetto amaranto della città. In quell’occasione, Antonio aveva promesso di riportarlo ancora più in alto sul podio mondiale.

Promessa mantenuta.

Quel gagliardetto è infatti salito di un gradino, simbolo non solo di un traguardo personale ma dell’orgoglio di un’intera città, da sempre legata al mare e alla tradizione velica.

Il percorso sportivo di Gasperini, che attualmente studia in Spagna, affonda le sue radici proprio a Livorno: dai primi bordi al Circolo Velico Antignano all’età di otto anni, passando per il Circolo Nautico Livorno, dove ha iniziato a competere nelle prime regate e nei campionati italiani.

Una crescita costruita giorno dopo giorno, tra passione, sacrificio e il carattere forgiato dal mare labronico, spesso duro e impegnativo, capace però di formare atleti resilienti e determinati.

E proprio la tenacia è stata la chiave di questo successo: dopo le prime giornate di gara, Gasperini occupava la quarta posizione, ma non ha mai smesso di crederci, reagendo con forza e determinazione fino alla conquista del podio.

L’argento mondiale rappresenta oggi non un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso ancora tutto da scrivere, che lascia intravedere prospettive importanti per il futuro della vela italiana. Livorno può essere orgogliosa di Antonio Gasperini, ambasciatore di talento, passione e identità marinara sui campi di regata di tutto il mondo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©