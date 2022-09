Vela, i campioni del mondo livornesi premiati in Comune

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto a Palazzo Comunale Marco Faccenda (Circolo Vela Antignano) e Marcello Miliardi (Circolo Vela Quercianella) campioni del mondo Vaurien, titolo conquistato lo scorso luglio a Vigo, in Spagna

“In questa sala delle Cerimonie, all’interno della casa dei cittadini livornesi, in questi anni sono passati tutti coloro che in varie discipline hanno saputo regalare lustro alla nostra città. Ci mancava qualcosa strettamente legato al mare e, puntualmente, è arrivato un successo anche nel campo della vela che ci riempie di soddisfazione: il titolo mondiale vinto a Vigo è un’altra grande medaglia da mettere nella bacheca della città livornese”.

Così il sindaco Luca Salvetti nel ricevere a Palazzo Comunale Marco Faccenda (Circolo Vela Antignano) e Marcello Miliardi (Circolo Vela Quercianella) campioni del mondo Vaurien, titolo conquistato lo scorso luglio a Vigo, in Spagna.

Ai due protagonisti dell’impresa il primo cittadino ha consegnato una pergamena in segno di ringraziamento a nome della città.

Alla cerimonia erano presenti anche i vicepresidenti Francesca Santerini e Francesco Miliardi rispettivamente del Circolo Vela Quercianella e del Circolo Vela Antignano.

