Vela, Minigiraglia successo sull’isola di Capraia. Vince Naftalina

La Minigiraglia 2024 è stata vinta con grande successo da Naftalina condotta dallo skipper Stefano Carpeggiani primo in classifica overall, sia in tempo assoluto sia in tempo compensato

Eolo aveva soffiato troppo forte il primo week end di maggio, ma la Delegazione della Lega Navale Italiana di Capraia Isola non si è scoraggiata e la Minigiraglia 2024, la tradizionale veleggiata Capraia-Giraglia-Capraia, giunta alla sua XXII edizione, ha rappresentato l’evento di questo fine settimana riconfermandosi un appuntamento imperdibile, festeggiato con grande successo da tutta l’Isola.

La mattina alle 7 del 25 maggio, per sfruttare al meglio le brezze, le 36 imbarcazioni partecipanti in pochi minuti hanno riempito di colori il mare cristallino di fronte al porto di Capraia con gennaker e spinnaker aperti puntando veloci verso la Corsica.

Le barche sono partite con un’andatura al lasco per raggiungere la Giraglia. Doppiata faticosamente l’isola, il dio del vento ha deciso di riposare e nessuno è riuscito a tagliare il traguardo entro le 17, tempo massimo della veleggiata.

Al direttore di gara Jean-Luc Michelot non è rimasto altro che considerare il passaggio alla Giraglia come classifica della competizione.

La Minigiraglia 2024 è stata vinta con grande successo da Naftalina condotta dallo skipper Stefano Carpeggiani primo in classifica overall, sia in tempo assoluto sia in tempo compensato. L’equipaggio (composto da 4 persone) si è aggiudicato il Trofeo Challange Paolo Manca, dedicato all’ideatore e fondatore della veleggiata e la coppa offerta dal Comune di Capraia Isola consegnata dal sindaco Lorenzo Renzi. Naftalina ha raggiunto la Giraglia in un tempo di 3 ore, 6 minuti e 30 secondi.

Il presidente della delegazione Sergio Giunto Canigiani era davvero soddisfatto: “La mia squadra ha realizzato una manifestazione di grande successo che ha entusiasmato tutti i partecipanti sempre più affezionati alla nostra Minigiraglia”.

Nella classe 1 (imbarcazioni da 8,00 a 9,60 m) si aggiudica il primo premio Alastor, nella classe 2 (9,61-10,60 m) Sortilege, nella classe 3 (10,61-11,60 m) Second Life. Il primo della classe 4 (11,61-12,60m) è Allure, della classe 5 (12,61-13,60m) Lucky Star e della 6 (oltre 13,61m) nuovamente Naftalina.

La coppa offerta dalla Presidenza Nazionale della LNI è invece stata assegnata allo skipper più giovane Anna Sanguettola di XXL ed è stata consegnata dal Delegato regionale Ammiraglio Piero Vatteroni che ha portato a tutti i partecipanti i saluti del presidente nazionale ammiraglio Donato Marzano. Anna Sanguettola (figlia dello skipper vincitore della prima edizione del 2003 e che ancora detiene il record assoluto della manifestazione) è la vincitrice anche della coppa Aegyon, destinata alla skipper donna meglio classificata.

Sono stati inoltre premiati dai nostri sponsor, che anche quest’anno hanno dato il loro prezioso contributo, Mollalascotta2 come imbarcazione giunta dal porto più lontano (Lavagna), Gato per il maggiore numero di donne a bordo (ben 4), Roberto Benucci come skipper con maggiore esperienza e la LNI di Livorno per il Circolo con la più alta partecipazione con 4 equipaggi (Micky, Lucky star, Incredibile e Shark).

La sinergia della delegazione con gli operatori dell’isola è stata fondamentale e ha consentito a tutti i primi classificati di ricevere un premio con i prodotti dell’Isola e trasformare la premiazione della competizione in una grande festa per tutti i presenti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di visitare il sito web della Lega Navale Italiana, Delegazione di Capraia Isola www.leganavale.it/capraia-isola.

