Vela. Orgoglio amaranto del Circolo Nautico Livorno con Ultravox Seares

Questa volta è stata la Rolex Middle Sea Race a fare i conti con Ultravox Seares che da barca più piccola dell'evento è arrivata prima degli italiani in gara e rispettivamente 3ª della sua categoria e 4ª in overall

Quelli della Palermo-Montecarlo colpiscono ancora aumentando a dismisura l’orgoglio amaranto del Circolo Nautico Livorno.

Questa volta è stata la Rolex Middle Sea Race a fare i conti con Ultravox Seares che da barca più piccola dell’evento è arrivata prima degli italiani in gara e rispettivamente 3ª della sua categoria e 4ª in overall.

Leonardo Fonti che ne è l’armatore è riuscito così a portare a termine la sua prima Middle Sea Race. Un sogno che rincorreva da tempo e ricordiamo tutti quando lo scorso anno con la morte nel cuore ed a poche miglia dalla meta Leonardo e Filippo dovettero arrendersi per un meteo assolutamente proibitivo. Anche allora come quest’anno un tifo da stadio seguendoli anche di notte su Yellowbrick.

Con questo sistema di tracciamento elettronico avevamo tutti la possibilità di seguire sul telefonino Ultravox Seares e tutte le altre barche.

Partiti dal porto di Malta alle ore 11.10 del 21 ottobre hanno circumnavigato la Sicilia per 676 miglia prima di raggiungere di nuovo Malta il 26 ottobre alle 4.20 dopo 4gg.17h.11m.27s.

Sappiamo quanta fatica costa partecipare ad una regata di questo tipo già soltanto con le marce di trasferimento perché da Livorno bisogna raggiungere Malta per poi tornare a tappe in tempi successivi e tutto questo al netto dei quasi 5 gg. di regata .

In questa occasione Fonti si è avvalso della collaborazione di altri 3 membri di equipaggio tra i quali mancava Filippo Buti che notoriamente affianca Leonardo nelle imprese double handed impegnato nei Campionati Italiani J70 con Cyclone di Yann Inghilesi altra barca del CNL

Niki Armadori, Marco Sala e Matteo Terenzi hanno dato sicuramente il meglio di loro stessi contribuendo in modo decisivo alla splendida cavalcata di Ultravox Seares e quindi vanno anche a loro i complimenti ed il sentito ringraziamento da parte di tutti gli appassionati del CNL livornesi e non perché le imprese dei nostri eroi stanno facendo il giro del Mediterraneo.

A parte una grossa busta di nylon che ha avvolto il timone ed ha richiesto un intervento, la navigazione si è svolto in modo relativamente tranquillo unico rammarico una strambata che, se effettuata al momento giusto, avrebbe potuto portare ad un risultato ancora più eclatante.

Condividi: