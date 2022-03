Vela, successo per la regata internazionale organizzata dal CNL

I 108 partecipanti provenienti anche dalla Sardegna e dal Lazio hanno dato vita ad una competizione risultata molto impegnativa per le condizioni meteo caratterizzate da vento intenso e gelido proveniente principalmente da nord

Sabato 26 e domenica 27 febbraio si è svolta a Livorno una regata interzonale ILCA nella base nautica della Bellana. Circolo organizzatore il CNL che ha la sua sede storica presso il porticciolo Nazario Sauro e che per organizzare manifestazioni con più partecipanti usufruisce della base nautica della Bellana della quale è Concessionario il Centro Velico Livornese (clicca sul link in fondo all’articolo per consultare le classifiche).

I 108 partecipanti provenienti anche dalla Sardegna e dal Lazio hanno dato vita ad una competizione risultata molto impegnativa per le condizioni meteo caratterizzate da vento intenso e gelido proveniente principalmente da nord.

Complessivamente nei due giorni le prove portate a termine sono state cinque ed il loro regolare svolgimento è stato possibile grazie alla bravura dei componenti il comitato di Regata presieduto da Tosi che si è avvalso di collaboratori in mare quali “posaboe ” che hanno svolto un lavoro impeccabile.

Molto bravi sono stati i più giovani che effettivamente hanno affrontato situazioni un po’ al limite ma grazie all’importante cordone di sicurezza organizzato attorno al percorso di regata tutto si è svolto in totale sicurezza e con un enorme beneficio della loro “crescita” tecnica.

Un particolare ringraziamento va fatto a tutti quei soci del Circolo Nautico Livorno, presieduto da Carlo Tosi, che in modo spontaneo e del tutto gratuito hanno collaborato al corretto svolgimento della manifestazione coordinati magistralmente dal direttore sportivo Gianni Galli che come sempre si è dimostrato all’altezza della situazione.

“Anche in questa occasione – spiegano dal Circolo Nautico Livorno – si è dimostrata l’enorme importanza di avere a Livorno una base nautica e siamo fiduciosi che il sindaco che ci ha onorato di una Sua visita possa dare assieme al suo Staff una mano per arrivare a perfezionare e stabilizzare quello che con grande sforzo è stato fatto fino ad oggi. Portare a Livorno regate importanti e con numerosi partecipanti avrebbe un ritorno economico rilevante, come alberghi, ristoranti, bar, negozi e quant’altro, con ripercussioni anche turistiche in itinere perché effettivamente Livorno è una bellissima città che, se fatta conoscere, potrebbe sicuramente crescere anche da questo punto di vista”.