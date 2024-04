Vele spiegate per la Minigiraglia: presentata la 22esima edizione

In programma dal 3 al 5 maggio, la competizione è aperta ad imbarcazioni e natanti a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 8 metri e alle mini-transat. Prevista l'inaugurazione del Capraia Sailing Village. Iscrizioni entro il 30 aprile

di Giulia Bellaveglia

Vele spiegate – è proprio il caso di dirlo – per la 22esima edizione della Minigiraglia – Trofeo Paolo Manca, il prestigioso evento velico organizzato e promosso dalla delegazione di Capraia Isola della Lega Navale Italiana che celebra la passione per la vela d’altura, in programma dal 3 al 5 maggio (clicca qui per consultare il programma completo). La competizione, come di consueto, si snoda lungo un percorso che parte dall’Isola di Capraia per arrivare alla Giraglia (Corsica) e tornare indietro, per un totale di 42 miglia ed è aperta ad imbarcazioni e natanti a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 8 metri e alle mini-transat. Per partecipare è possibile iscriversi entro il 30 aprile attraverso il sito dedicato. “Una veleggiata – spiega Piero Vatteroni della delegazione Toscana – per gli amanti del mare, ma anche per quelli dell’ambiente. Ogni anno respiriamo un clima di forza e tenacia. Basti pensare che alla prima edizione furono soltanto 6 le barche che parteciparono, mentre adesso, a circa due settimane dall’evento siamo già a 57 iscritti. La competizione è poi anche l’occasione per far conoscere il territorio e le sue bellezze, dando così vita ad un indotto turistico”. ”La nostra lega – aggiunge il presidente della delegazione di Capraia Isola Sergio Canigiani – nasce per celebrare il mare, con particolare riferimento a quello di Capraia. E celebrarlo può significare molte cose: dal punto di vista del rispetto ambientale ma anche da quello sociale che coinvolge i giovani. Molte cose sono cambiate dagli inizi, ma ciò che è rimasto è senz’altro lo spirito dello stare insieme e del gareggiare per passione”. A conclusione della manifestazione prevista inoltre l’apertura del Capraia Sailing Village (domenica 5 maggio alle 10). “Una sorta di villaggio che coinvolgerà tutta la cittadinanza – dice il vicesindaco Massimiliano Della Rosa – La popolazione, soprattutto quella locale, partecipa a questa gara in maniera sempre molto attiva. Per noi la manifestazione si configura come un’importante apertura di stagione”. La minigiraglia fa parte del circuito del Trofeo Challange Velico Offshore Lni – Memorial Gaetano D’Alesio.

