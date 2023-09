Veleggiata Memorial Bruno Livori: i premiati

Successo pieno della veleggiata Memorial Bruno Livori che era prevista per domenica 27 agosto ma che è stata rimandata a causa della tragica scomparsa di Gabriele Nassi storico socio del CNL

Successo pieno della veleggiata Memorial Bruno Livori che era prevista per domenica 27 agosto ma che è stata rimandata a causa della tragica scomparsa di Gabriele Nassi storico socio del CNL. È stato utilizzato lo stesso tratto di mare che caratterizza lo svolgimento di ormai quasi tutte le veleggiate organizzate dal CNL Proposto dal direttore sportivo Gianni Galli consente, attraverso una doppia linea di partenza con al centro la barca giuria, di semplificare al massimo il posizionamento delle boe.

Vento leggero e irregolare con cambi repentini di direzione ha messo alla prova le capacità tattiche dei 23 equipaggi partecipanti.

Nel tardo pomeriggio si è svolta la premiazione che ha avuto momenti di commozione quando è stato ricordato il motivo del differimento della manifestazione e quando Massimo Livori ha ricordato suo padre Bruno, figura centrale del Memorial.

Ogni barca ha ricevuto un attestato di partecipazione consegnato da Elettra nipote di Bruno e ci sono stati cosi applausi e foto per tutti. L’altra nipote Eleonora ha consegnato i premi veri e propri rispettivamente al primo ,secondo e terzo classificato dei tre raggruppamenti definiti.

Gruppo 0

1° Buridione-Luciano Grassi

2° Kalimera-Talluri, Trivelli

3° Scarmanata- Cicinelli,Dal Canto

Gruppo 1

1° Dagobah – Maurizio Micheli

2° Allegra- Luigi Bertani

3° Vittoria. – Marco Signorini

Gruppo 2

1°Sur – Enrico Dho

2° Cometa 2- Oreste&Alessandro Vaglini

3°Nefertiti- Mauro Mambrini

Luigi Bertani è anche l’estensore delle classifiche. Il premio speciale intitolato all’amico Cioni è stato assegnato alla imbarcazione Smile di Nassi-Cecchi e consegnato da Gregorio, nipotino di Bruno a Giacomo Nassi uno dei figli di Gabriele.

A Dagobah e quindi a Maurizio Micheli, vincitore di tre edizioni del Memorial è stato consegnato definitivamente da Massimo Livori il trofeo che verrà nuovamente realizzato e rimesso in palio per i prossimi anni.

Nota di colore: l’imbarcazione Sur di Enrico Dho che si temava non aver atteso abbastanza non solo è arrivata e partita in tempo ma ha anche vinto nel suo raggruppamento.

Non sta a noi dare giudizi per quanto riguarda il conviviale che ha visto tutti a tavola col generoso aiuto dei nostri ragazzi che si sono prodigati in modo decisamente superiore alle aspettative per far sentire tutti a proprio agio.

A tutti loro che sono il futuro del CNL ed ai rispettivi allenatori ed istruttori Alberto Nuzzi, Cosimo Chiellini ed Elisa Di Sante giungano i più sentiti ringraziamenti che non saranno mai abbastanza per le grandi donne del CNL che si sono ampiamente superate in questa occasione: Barbara Signorini, Daniela Cicinelli, Fabrizia Talluri e Grazia Lotti.

Doveroso ringraziamento a Carlo Dal Canto che ha messo la propria barca a disposizione della giuria composta da Andrea Del Maestro e Giancarlo Pedani.

