Veordol Pielle-Ora Si Ravenna 16-8 (8′)
Ultimo atto di regular season per la Verodol Cbd Pielle Livorno, pronta a scendere sul parquet di via dell’Allende domenica 26 aprile alle ore 18:00 contro l’OraSì Ravenna Basket
Ultimo atto di regular season per la Verodol Cbd Pielle Livorno, pronta a scendere sul parquet di via dell’Allende domenica 26 aprile alle ore 18:00 contro l’OraSì Ravenna Basket.
La formazione biancoblù dovrà fare a meno di Bonacini, mentre arrivano segnali incoraggianti per Leonzio, sempre più vicino al rientro in campo. Dall’altra parte, Ravenna si presenta con motivazioni altissime: la squadra allenata da Andrea Auletta si gioca infatti la salvezza diretta, evitando il passaggio dai play-out. I giallorossi occupano attualmente il 14° posto con 24 punti (12 vittorie e 23 sconfitte) e arrivano a Livorno dopo tre stop consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Virtus Roma con il punteggio di 55-93.
Il roster ravennate, che viaggia a una media di 75 punti segnati e 77 subiti a partita, ha il suo punto di riferimento in Rolandis Jakstas: ala-centro da 13 punti e 7 rimbalzi di media, dotato di grande tecnica e pericoloso da ogni zona del campo. A supporto nel reparto lunghi c’è Tommaso Morena, che garantisce fisicità e presenza offensiva.
In cabina di regia, coach Auletta si affida al trio composto dal capitano Gabriel Dron, solido nella gestione e nel pressing difensivo oltre che affidabile al tiro, dal giovane Alessandro Feliciangeli (classe 2006) e dal nuovo innesto Gabriele Romeo, arrivato recentemente dalla Moncada Agrigento e subito pericoloso dalla lunga distanza.
Nel reparto guardie spiccano Kevin Brigato, tra i più utilizzati e affidabili al tiro sia dalla media che da tre punti, e Francesco Paolin, efficace nelle conclusioni ravvicinate. Chiude il quadro delle ali il trio formato dall’esperto Enzo Damian Cena, prezioso per rimbalzi e punti sia vicino che lontano dal canestro, insieme a Davide Paiano e Maurizio Ghigo, entrambi pericolosi soprattutto nel tiro dalla media e dall’arco.
Sarà dunque una gara tutt’altro che priva di contenuti: se per la VeroDol CBD rappresenta l’occasione di chiudere la regular season al meglio la stagione davanti al pubblico biancoblù, per Ravenna è una vera e propria finale per la permanenza in categoria.
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