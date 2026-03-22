Verodol Cbd Pielle-Benacquista Latina 85-87 (d.t.s.). Giombini gela il PalaMacchia sulla sirena

Biancoblù incerottati e con rotazioni ridotte dopo la settimana trionfale della Coppa Italia: partita di cuore e qualità per la squadra di Turchetto, avanti a lungo e sempre in lotta fino all’ultimo possesso. Decisivi i 16 rimbalzi offensivi concessi agli ospiti e il canestro finale di Giombini che spegne i sogni livornesi al supplementare

La Pielle Livorno esce sconfitta 85-87 dopo un supplementare contro Latina, ma lo fa al termine di una prestazione stoica, considerando le condizioni in cui è arrivata alla partita. I biancoblù, infatti, erano reduci dalla settimana storica culminata con la vittoria della Coppa Italia e si sono presentati al PalaMacchia con rotazioni ridotte e diversi acciacchi, stringendo i denti e restando in partita fino all’ultimo possesso.

L’approccio dei ragazzi di Turchetto è di grande energia: Venucci guida l’attacco, Leonzio colpisce anche da fuori e Klyuchnyk si fa sentire sotto canestro. La Pielle costruisce un buon margine già nel primo tempo, chiuso avanti 36-30, dando la sensazione di poter gestire il ritmo nonostante la fatica accumulata.

Nel terzo quarto, però, Latina alza l’intensità e approfitta di qualche errore di troppo dei labronici. Sacchetti, Chiti e Cipolla riportano gli ospiti a contatto, mentre la Pielle continua a trovare punti importanti con Lucarelli e Gabrovsek, mantenendo comunque il vantaggio fino agli ultimi dieci minuti.

L’ultimo quarto è una battaglia vera. La Pielle prova più volte l’allungo con le giocate di Venucci e il gioco da tre punti di Leonzio, ma Latina resta sempre lì, anche grazie ai troppi rimbalzi offensivi concessi dai biancoblù (ben 16), vero neo della serata che permette agli ospiti di avere seconde e terze opportunità decisive. A 29 secondi dalla fine è Chiti a firmare il 74-74 che porta la gara al supplementare.

Nell’overtime regna l’equilibrio: Lucarelli segna canestri pesanti, Gabrovsek lotta su ogni pallone, ma Latina risponde colpo su colpo. Nel finale succede di tutto: sull’85-85 la Pielle ha il possesso per vincerla, ma perde palla; sull’azione successiva Giombini cattura un rimbalzo offensivo e segna sulla sirena il canestro dell’85-87.

Resta la sconfitta, ma anche la consapevolezza di una squadra che, nonostante la stanchezza, gli infortuni e le rotazioni corte, ha giocato una partita di cuore e carattere pochi giorni dopo aver scritto una pagina storica. Un ko che brucia, ma che conferma lo spirito e il valore di questo gruppo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©