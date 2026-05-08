Verodol Cbd Pielle-Legnano 76-59. Gara 1 si tinge di biancoblu

Dopo un primo quarto equilibrato, i biancoblù alzano il muro difensivo e travolgono la SAE Scientifica Soevis Legnano trascinati dalle giocate di Leonzio, Gabrovsek e Traini. Al PalaMacchia finisce 76-59: la squadra di Turchetto si prende con autorità gara-1 dei quarti playoff davanti a un pubblico infuocato. Apprensione per Ebeling uscito per infortunio zoppicando proprio come Gabrovsek pochi minuti dopo

di Giacomo Niccolini

Difesa feroce, strappi continui e un PalaMacchia caldissimo: la Verodol CBD Pielle Livorno batte 76-59 la SAE Scientifica Soevis Legnano e si prende gara-1 dei quarti di finale playoff di Serie B (clicca qui per il tabellino finale).

Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di coach Turchetto cambia passo nel secondo periodo e domina la ripresa trascinata dalle giocate di Leonzio, Gabrovsek, Venucci, Traini e Alibegovic. Ai lombardi di coach Piazza non bastano le fiammate iniziali di Mastroianni, Oboe e Stepanovic.

L’inizio è contratto da entrambe le parti. Dopo gli errori di Sodero e data-start=”687″ data-end=”700″>Gabrovsek, è Mastroianni a sbloccare il match con la tripla dello 0-3. La risposta biancoblù arriva subito con Klyuchnyk, servito da Leonzio, e proprio il numero 10 accende il PalaMacchia con la bomba del 9-5 che costringe Piazza al timeout. Legnano però resta in scia grazie alle iniziative di Oboe, bravo a trovare anche un gioco da tre punti, mentre Mastroianni continua a colpire dall’arco. Nel finale di quarto un canestro complicatissimo di Stepanovic tiene avanti gli ospiti, che chiudono i primi dieci minuti sul 17-20 nonostante la penetrazione sulla sirena di Lucarelli.

Nel secondo periodo la Pielle cambia faccia. Traini apre con una grande incursione, Donzelli domina a rimbalzo offensivo e i biancoblù sorpassano sul 21-20. Legnano prova a reagire con Mastroianni, autore di un gioco da tre punti, ma la difesa livornese sale di colpi e manda fuori ritmo l’attacco lombardo. Il momento chiave arriva al 17’: la pressione biancoblù costringe gli ospiti all’infrazione di 24”, Piazza protesta e si prende un fallo tecnico che Leonzio converte dalla lunetta. Poco dopo è Ebeling a incendiare il palazzetto con la tripla del 30-24. Nel finale il numero 10 biancoblù inventa anche un canestro irreale dalla media per il 35-29 dell’intervallo, anche se la nota negativa è l’uscita di Ebeling, costretto a lasciare il campo zoppicando dopo un contatto con Scali.

La ripresa è un assolo Pielle. Dopo il tentativo iniziale di rientro di Stepanovic, i biancoblù alzano ulteriormente il ritmo. Gabrovsek segna dalla media e poi dall’arco per il 41-33, con una Pielle aggressiva su ogni linea di passaggio. Venucci ruba palloni, organizza e trova anche la tripla in step-back del 48-37 che fa esplodere il PalaMacchia. Legnano si aggrappa ai punti di Sodero e Cizauskas, ma i livornesi sono padroni della partita. Nel finale di terzo quarto sale in cattedra Alibegovic: prima segna la tripla del 53-39 dopo un rimbalzo offensivo, poi capitalizza il recupero di Traini con il jumper del +16. La Pielle chiude il periodo avanti 59-43.

Nell’ultimo quarto i biancoblù controllano senza tremare. Alibegovic apre con due liberi dopo un antisportivo subito in contropiede, poi Klyuchnyk colpisce anche dall’arco per il 69-51 che indirizza definitivamente la sfida. Legnano prova a rientrare con Oboe, Scali e qualche transizione veloce, ma la Pielle continua a recuperare palloni con Traini e a punire in campo aperto. A tre minuti dalla fine arriva la tripla di Venucci sul recupero ancora di Traini: è il canestro che chiude gara-1 tra il boato del PalaMacchia. Nel finale c’è spazio anche per la tripla di Ferrini e quella di De Capitani, ma serve solo per fissare il punteggio sul definitivo 76-59.

La serie parte così nel migliore dei modi per la Pielle, capace di soffocare Legnano con intensità difensiva, energia e profondità nelle rotazioni.

Apprensione per Ebeling uscito per infortunio zoppicando proprio come Gabrovsek pochi minuti dopo.

Da segnalare, prima della palla a due, il commovente saluto del PalaMacchia a Enrico Spagnoli, super tifoso piellino recentemente scomparso. Il presidente Francesco Farneti consegna una targa alla moglie Michela in un tripudio di applausi e mani al cielo.

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