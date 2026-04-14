Verodol Pielle, al “PalaMacchia” arriva Nocera: debutti e assenze per Turchetto

Debutto casalingo per i due nuovi innesti Nicola Savoldelli e Andrea Traini, pronti a dare subito il loro contributo davanti ai tifosi livornesi

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a tornare sul parquet di via Allende per affrontare la Power Basket Nocera nella gara valida per la 36ª giornata di campionato. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile alle 21, quando i biancoblù scenderanno in campo davanti al proprio pubblico per una sfida importante.

Coach Turchetto dovrà infatti fare ancora a meno di Bonacini e Leonzio, quest’ultimo sulla via del recupero ma non ancora disponibile. Le buone notizie arrivano, però, dal mercato: sarà infatti il debutto casalingo per i due nuovi innesti Nicola Savoldelli e Andrea Traini, pronti a dare subito il loro contributo davanti ai tifosi livornesi.

La squadra campana, guidata da coach Giampaolo Di Lorenzo, arriva a Livorno in un ottimo momento di forma. Attualmente in zona salvezza con 24 punti (12 vittorie e 21 sconfitte), Nocera è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare, compreso il convincente successo interno contro la Virtus Imola per 87-74.

Tra i protagonisti del roster ospite spicca Lorenzo Donadio, guardia da 15 punti di media, pericoloso sia dalla lunga distanza che a rimbalzo, oltre che giocatore più utilizzato da coach Di Lorenzo. A completare il reparto esterni ci sono Carlo Balducci, tiratore affidabile, e Francesco Ferraro.

In cabina di regia, Nocera può contare su un trio di playmaker ben assortito: Manuel Saladini, capace di segnare canestri difficili e creare gioco con qualità, affiancato da Alessio Truglio e Jacopo Soliani, entrambi buoni tiratori e assistman. Nel reparto ali, attenzione alla coppia formata da Arcangelo Guastamacchia e Nikola Nonkovic, che garantiscono energia, rimbalzi e punti dalla media distanza. Sotto canestro, esperienza e presenza sono assicurate da Andrea Sipala, arrivato a metà stagione dalla Virtus Lumezzane, e Bozo Misolic, entrambi efficaci nei movimenti vicino a canestro ma anche capaci di colpire dalla lunga distanza.

Per la Verodol sarà una sfida impegnativa contro una squadra in fiducia, ma anche un’occasione importante per integrare i nuovi arrivati e consolidare il proprio rendimento davanti ai tifosi di casa

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