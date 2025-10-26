Verodol Pielle da urlo: colpo esterno a Imola con brivido finale: 65-67

La Verodol Pielle espugna il PalaRuggi 67-65 grazie ai liberi di Venucci a 3’’ dalla sirena. Decisive le triple di Leonzio e Sanguinetti nel quarto periodo. Prova di carattere per la squadra di Turchetto, sempre più solida e consapevole

Che colpo la Pielle di Turchetto! E che sofferenza anche questi 40 minuti di basket (clicca qui per il tabellino finale del match).

Partenza equilibrata al PalaRuggi tra l’Up Andrea Costa Imola e la Verodol Pielle Livorno. Il primo quarto si chiude sul 22-22, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo.

Per i biancoblù ottimo avvio di Kupstas, subito caldo dall’arco con tre triple nei primi minuti, e buoni spunti anche da Lucarelli, autore dei canestri che tengono la Pielle agganciata fino al pareggio allo scadere con una schiacciata spettacolare.

Imola si affida invece alle iniziative di Bonacini e Tamani, ma la squadra di Turchetto mostra solidità e personalità, restando sempre a contatto nonostante i momenti di spinta dei padroni di casa. Dopo 10 minuti, tutto in equilibrio: 22-22.

Nel secondo quarto la Pielle resta pienamente in partita ma chiude all’intervallo lungo sotto di tre lunghezze (40-37). Dopo un avvio firmato Gabrovsek (tripla) e Kupstas, sempre pericoloso anche dalla media, la Pielle mette la testa avanti con Ebeling e Lucarelli, prima del controparziale dei padroni di casa guidati da Sanguinetti e Raucci. Nel finale ancora Leonzio, entrato con la maschera dopo la frattura al naso, tiene accesa la fiammella biancoblù con il canestro del -3 prima della sirena.

Al rientro dagli spogliatoi la sfida resta apertissima. Dopo trenta minuti, i padroni di casa conducono 53-48 ma la partita rimane in equilibrio. La Pielle parte bene con le iniziative di Gabrovsek, autore di una tripla pesante, e con Ebeling, che firma il +4 dall’arco costringendo coach Dalmonte al timeout. Imola però reagisce con Sanguinetti, Raucci e Gatto, che trovano punti importanti nel pitturato e dalla lunetta. Nel finale qualche errore di troppo in attacco per i biancoblù, che restano comunque a contatto grazie alla solidità difensiva e all’energia di Lucarelli.

Nel quarto periodo la Pielle sembra poter prendere il largo grazie alle triple di Leonzio e Sanguinetti che valgono il +9 a metà frazione (56-65). Imola però non molla: Raucci e Chessari ricuciono lo strappo e a 15’’ dal termine arriva la tripla del pareggio (65-65). Sul possesso successivo Venucci subisce fallo da tre punti a tre secondi dalla sirena: il play livornese realizza due liberi su tre e regala così alla squadra di coach Turchetto una vittoria pesantissima.

La Verodol Pielle Livorno mostra ancora una volta carattere e compattezza, centrando un successo in trasferta che consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica e conferma la crescita di un gruppo sempre più maturo.

