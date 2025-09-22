Verodol Pielle, inizio vincente e con il brivido. Ferrara ko a domicilio 67-68

Il successo di Ferrara non nasconde le difficoltà: i problemi a rimbalzo restano evidenti e servirà maggiore continuità nel corso della stagione. Ma il carattere mostrato dalla Pielle è il segnale migliore

Una vittoria sofferta, conquistata con carattere e sangue freddo. La Verodol CBD Pielle Livorno apre il campionato di Serie B con due punti preziosi, maturati sul parquet della Bondi Arena al termine di una battaglia contro la neopromossa Adamant Ferrara. Finisce 67-68, al termine di 40 minuti intensi fatti di rimonte, sorpassi e colpi di scena.

Primo tempo: dominio a rimbalzo dei padroni di casa – La gara si mette subito in salita per i biancoblù, costretti a fare i conti con un’avversaria energica e molto più presente sotto le plance. Alla pausa lunga Ferrara comanda 36-33, grazie soprattutto ai 17 rimbalzi offensivi conquistati nei primi due quarti, con Tio e Santiago autentiche spine nel fianco della difesa livornese. La Pielle, pur soffrendo, resta comunque aggrappata al match.

Il break di Ferrara e la risposta biancoblù – Il momento più complicato arriva a inizio terzo quarto, quando l’Adamant allunga fino al +12 (45-33) sospinta dal proprio pubblico. In quel frangente la squadra di coach Turchetto rischia il tracollo, ma trova la forza per reagire: Leonzio e Lucarelli guidano la rimonta e riportano i livornesi a contatto. L’ultimo periodo si trasforma così in un testa a testa ad alta tensione.

Bonacini glaciale, Leonzio trascinatore – Nel finale succede di tutto. La Pielle sembra poter chiudere avanti (57-62), ma Ferrara ribalta ancora una volta la situazione (64-62). A decidere l’esito sono le giocate di Davide Bonacini: due punti fondamentali e, a poco più di un minuto dalla sirena, il libero che vale il sorpasso definitivo. L’ultimo tiro di Pellicano si infrange sul ferro e fa esplodere la festa dei quasi 200 tifosi biancoblù arrivati in Emilia.

Tra i singoli spicca ancora una volta Ennio Leonzio, autore di 21 punti pesantissimi e capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di maggiore difficoltà. In doppia cifra anche Lucarelli (11), bene Ebeling a rimbalzo (9) e Gabrovsek con 8 punti.

Una vittoria di cuore – Il successo di Ferrara non nasconde le difficoltà: i problemi a rimbalzo restano evidenti e servirà maggiore continuità nel corso della stagione. Ma il carattere mostrato dalla Pielle è il segnale migliore: soffrire, reagire e vincere in trasferta alla prima giornata è un’iniezione di fiducia importante. La festa finale con i tifosi testimonia che la stagione biancoblù, iniziata con un brivido, ha già trovato il suo primo sorriso.

