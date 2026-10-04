Verodol Pielle-Ristopro Fabriano 86-56. Valanga biancoblu al PalaMacchia

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Una Pielle travolgente domina Fabriano dall’inizio alla fine e inaugura con un netto 86-56 la stagione al PalaMacchia. Biancoblù avanti di 17 già al primo quarto, poi il controllo della gara fino al +30 finale

La Pielle travolge Fabriano nella prima stagionale davanti al proprio pubblico e chiude con un eloquente 86-56. Partita indirizzata già nel primo quarto, con i biancoblù capaci di imporre ritmo e intensità. Fabriano prova a reagire nel secondo periodo, ma la squadra di Turchetto riprende subito il controllo nella ripresa e dilaga nell’ultimo quarto (clicca qui per il tabellino finale).

PRIMO QUARTO- Parte forte la Pielle: Venucci firma i primi due punti della gara dopo la palla a due vinta da Gabrovsek. Fabriano fatica a costruire e i biancoblù difendono forte. Dopo alcuni errori iniziali, Tortù trova la tripla dall’angolo per il 5-0. Ohenhen sblocca gli ospiti, ma Gallo recupera ancora palla e Gabrovsek firma il 9-2 che costringe Rossi al timeout.

La Pielle continua a spingere: Gallo segna e subisce fallo, completando il gioco da tre, poi Leonzio fa 2/2 dalla lunetta. Al suo ingresso Traini lascia subito il segno con la tripla del 20-5. Fabriano prova a rimanere in scia con Babusis, ma Leonzio risponde dalla media e poi dall’arco. Donzelli, su assist di Leonzio, firma il 27-8. Donati accorcia nel finale: dopo dieci minuti è 29-12 Pielle.

SECONDO QUARTO- Fabriano prova a reagire e Gnecchi, dopo aver catturato un rimbalzo offensivo, accorcia sul 32-12. La Pielle attraversa qualche minuto di difficoltà e Babusis trova anche la tripla del 34-22. Turchetto chiama timeout per fermare il momento favorevole agli ospiti.

Al rientro, Tortù sblocca i biancoblù, poi arrivano Gallo e soprattutto una spettacolare schiacciata di Gabrovsek, servito da Traini, che fa esplodere il PalaMacchia. La Pielle torna a macinare gioco: Leonzio segna e subisce fallo, chiudendo il gioco da tre, quindi ancora lui realizza la tripla del 43-28. Fabriano prova a reagire con Ohenhen, ma Leonzio fa 2/2 dalla lunetta. All’intervallo è 45-30.

TERZO QUARTO – La Pielle riparte con grande energia. Tassinari si sblocca con una tripla dalla punta, Gabrovsek risponde a Vavoli e Tortù, su assist dello stesso Tassinari, trova la bomba del 53-32. Fabriano non molla e Quarone realizza due triple che tengono gli ospiti in partita. La Pielle però continua a controllare: Traini fa 2/3 dalla lunetta, Gabrovsek 2/2 e Donzelli aggiunge altri due liberi. Fabriano prova ancora a rientrare, ma nel finale arriva la giocata di Sacchetti, che sulla sirena trova una splendida tripla assistita da Traini. La Pielle chiude il terzo periodo avanti 64-44, con venti punti di vantaggio.

ULTIMO QUARTO – Il quarto periodo è un lungo conto alla rovescia verso la festa del PalaMacchia. Sacchetti apre con una tripla, poi Leonzio segna e subisce fallo, mentre Graziani trova il canestro sulla rimessa dopo il recupero dello stesso Leonzio: 69-46.

Fabriano prova a reagire con Quarone e Ohenhen, ma la Pielle ormai gioca sul velluto. Donzelli colpisce dall’angolo, poi si rende protagonista anche in difesa con una spettacolare stoppata su Kuusmaa lanciato a canestro. Graziani aggiunge altri punti, mentre Gallo firma la tripla del 82-51, portando il vantaggio oltre quota trenta.

Nel finale c’è spazio anche per gli ultimi canestri di Gabrovsek e Donati. La sirena sancisce il verdetto: Pielle Livorno 86, Fabriano 56. Una vittoria netta, costruita con una partenza travolgente e una ripresa dominata, per una Pielle che inaugura il proprio campionato al PalaMacchia nel migliore dei modi.

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