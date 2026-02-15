Verodol Pielle-Virtus Roma 81-75. Biancoblu di nuovo in vetta!

La Pielle Livorno conquista un successo pesantissimo al PalaMacchia superando la Virtus Roma 81-75 e tornando in testa al campionato al termine di una gara intensa, giocata su ritmi alti e con continui cambi di inerzia.

I biancoblù partono bene nel primo quarto trascinati da data-end=”338″>Leonzio e dalle prime fiammate di Venucci, riuscendo a mantenere il vantaggio nonostante la Virtus resti in scia con Leggio e Rodriguez (20-16 al 10’). Nel secondo periodo Livorno prova a scappare: la tripla di Lucarelli apre il parziale, Bonacini firma due bombe pesantissime e Ebeling si prende la scena anche in difesa con recuperi e stoppate, ma Roma non molla e rimane agganciata grazie a Majcunic e alle giocate di Rodriguez. All’intervallo la Pielle è avanti 42-36.

Nel terzo quarto la partita si fa più nervosa e spezzettata: Gabrovsek trova finalmente la tripla e punti importanti, Donzelli cresce a rimbalzo e in difesa, ma il match viene segnato dall’infortunio di Bonacini, costretto ad uscire dopo una caduta. Roma ne approfitta per restare attaccata con le penetrazioni di data-start=”1163″ data-end=”1175″>Visintin e le triple di un Leggio implacabile. A 10 minuti dalla fine Livorno è comunque avanti 58-52.

Nell’ultimo periodo la Pielle dà la spallata con le triple di Venucci, Mennella e Alibegovic, ma la Virtus resta pericolosissima fino all’ultimo grazie a un Rodriguez clamoroso, autore di canestri impossibili da lontanissimo. Nel finale succede di tutto: tecnico a Calvani, Venucci glaciale in lunetta, Ebeling decisivo con un recupero e soprattutto Donzelli protagonista con stoppate pesantissime (su Rodriguez) e rimbalzi che blindano il risultato.

Finisce 81-75: la Pielle vince una battaglia vera, davanti a un PalaMacchia sold out, e si riprende la vetta ribaltando lo svantaggio dell’andata quando i capitolini si imposero di due lunghezze approfittando anche dello scivolone di Caserta in casa contro Nocera.

