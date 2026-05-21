Vigevano la spunta all’overtime, Pielle beffata sulla sirena: 88-85 e 1-0 nella serie

FOTO PIELLE SC-FOTO NOVI

Una partita che sembrava non finire mai, piena di strappi, rimonte e ribaltamenti continui, si chiude nel modo più crudele per la Pielle Livorno, che dopo aver accarezzato più volte il colpo decisivo cede solo nel supplementare. La Elachem Vigevano 1955 vince gara-1 88-85 e si prende il primo punto della serie, ma serve un overtime e una serie di episodi nel finale per spezzare l’equilibrio di una sfida vissuta sempre sul filo. Da recriminare anche il sanguinoso conteggio delle palle perse: 5 Vigevano- 22 Pielle!

di Giacomo Niccolini

Il PalaElachem è il palcoscenico di una battaglia sportiva titanica, una di quelle notti di post-season in cui la palla pesa un quintale e i nervi si tendono fino a spezzarsi. Quarantacinque minuti di apnea totale, di sorpassi sfiorati, di prodezze balistiche e di ferite aperte (clicca qui per il tabellino finale). La Pielle Livorno gioca una gara di puro orgoglio, comanda il tabellone per lunghissimi tratti, ma si vede strappare la vittoria dalle mani a otto secondi dalla sirena dei regolamentari da un miracolo di Zacchigna. All’overtime, le energie finiscono, e Vigevano, cinica e spietata, piazza la zampata decisiva con Corgnati, portandosi sull’1-0 nella serie. Non basta un Leonzio in stato di grazia alla Pielle (33 punti 5/9 da due, 6/9 da tre e 5/6 dai liberi con 7 rimbalzi e 7 falli subiti, numeri alieni!). Da recriminare anche il sanguinoso conteggio delle palle perse: 5 Vigevano- 22 Pielle!

La cronaca del match.

L’avvio: L’impronta di Leonzio e la spinta biancoblù – L’approccio della squadra di coach Turchetto è quello delle grandi occasioni. Pronti, via e la Pielle fa subito capire le sue intenzioni affidandosi all’asse Gabrovsek-Leonzio. Il numero 10 biancoblù è glaciale e, dopo una frazione giocata sul filo dell’equilibrio, estrae dal cilindro una tripla sulla sirena che fissa il primo parziale: Vigevano 18 – Pielle Livorno 22

Il dominio a metà gara- Nel secondo periodo Livorno continua a martellare. Vigevano prova a rimanere in scia appoggiandosi all’impatto fisico di Diouf e alle giocate di Corgnati, ma la retroguardia labronica regge l’urto. Klyuchnyk fa la voce grossa nel pitturato con una difesa importante e giocate di potenza, mentre Venucci guida le transizioni. Ancora una volta, è un guizzo di Leonzio sulla sirena di metà gara a mandare le squadre negli spogliatoi con i biancoblù saldamente al comando. Vigevano 39 – Pielle Livorno 45

La resistenza: L’assalto di Kancleris – Al rientro dagli spogliatoi, il copione cambia. Vigevano stringe le maglie difensive e si affida allo strapotere di un Kancleris semplicemente scatenato, che segna in ogni modo, anche contro la perfetta difesa di Donzelli. La Pielle incassa il colpo ma non affonda, trovando ossigeno vitale nelle triple di Savoldelli e nel cinismo del solito Leonzio. È un botta e risposta continuo, rusticano e spettacolare, che lascia la partita in perfetto equilibrio. Vigevano 54 – Pielle Livorno 55

Il dramma del quarto periodo: Il miracolo di Zacchigna – L’ultima frazione è materiale per cuori forti. La tensione è palpabile e ogni possesso vale una stagione. Leonzio, in stato di grazia, spara la tripla pazzesca del 74-77 che sembra indirizzare Gara 1 verso la costa toscana. Vigevano barcolla, sbaglia con Verazzo, ma la Pielle non riesce a sferrare il colpo del ko perdendo un pallone sanguinoso sulla rimessa. A soli otto secondi dalla fine, il dramma sportivo: Zacchigna s’inventa una tripla siderale e irreale che impatta il match sul 77 pari. Klyuchnyk perde l’ultimo, disperato pallone. Si va ai supplementari.

L’Overtime: La zampata di Corgnati e la resa – L’inerzia, ora, è tutta per i padroni di casa. Al 43′ Boglio infila la tripla che regala a Vigevano il suo primissimo vantaggio della partita (83-81). La Pielle, pur con il fiato corto, ci prova fino alla fine e trova in Mennella un raggio di luce: la sua tripla a un minuto dalla fine vale l’83-84. La gara si decide sui dettagli e sulle sportellate: Corgnati si libera di Venucci e infila la bomba che spezza definitivamente le gambe ai livornesi (86-85). Leonzio e compagni provano l’assalto finale, ma la palla sbatte sul piede del numero 10 ed esce. La preghiera disperata da centrocampo di capitan Venucci si spegne sul ferro, così come le speranze di Livorno in Gara 1. Vigevano batte la Pielle per 88 a 85.

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