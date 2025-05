Vigevano-Libertas 83-79. I ducali pareggiano i conti: 2 pari. Si va a gara 5

Ultimo minuto e mezzo fatale per la LL che conduceva a 1:23 dal termine. Vigevano pareggia i conti: 2-2. Quello che nessun tifoso amaranto avrebbe mai sperato adesso è realtà: La salvezza si giocherà mercoledì a gara 5 in campo neutro

di Giacomo Niccolini

La Libertas accarezza la salvezza. Questa volta in maniera ancora più decisa di gara-3. La LL ha sfiorato l’impresa a Vigevano dentro un PalaElachem infuocato (clicca qui per leggere il tabellino finale della gara). La Elachem conquista gara-4 e il diritto di giocarsi la salvezza alla bella, in gara 5, in campo neutro (sede da decidere) mercoledì sera. Deve ringraziare Francis (tripla pazzesca del +2 a 28” dalla fine) e Stefanini, mattatori di un ultimo quarto che l’aveva vista partire da -6 (54-60) ma anche e soprattutto le 20 palle perse degli amaranto. Un numero troppo alto per portare a casa una partita di questo peso specifico.

La Libertas avrebbe dovuto e potuto vincerla prima. E invece Filloy ha fallito la tripla apertissima del +9 a inizio ultimo quarto e un fischio ridicolo ha sanzionato Fantoni (infrazione di 3”) a 1’33” dalla fine con la LL avanti di uno e con la certezza di andare a +3. Partita combattuta dopo un inizio di marca ducale (7-0) dove i padroni di casa chiudono il primo quarto con un vantaggio di 22-15. Poi però gli Amaranto sono rientrati (37-34 all’intervallo lungo) e hanno pure dato la sensazione di poterla vincere chiudendo la terza frazione avanti per 54 a 60. Non è andata così perché gli episodi hanno premiato i padroni di casa con l’ultimo minuto e mezzo che è risultato fatale per la doppia elle.

La stagione si deciderà in 40 minuti in gara-5. Mercoledì sera. Non al PalaMacchia, squalificato per l’invasione di campo di un tifoso isolato avvenuta in gara-2.

Clicca qui per l’intervista post partita di coach Di Carlo.

La cronaca- Inizio in salita come a gara 3 per la LL in quel di Vigevano. Dopo un minuto la tripla di Galassi e i due punti di Strautmanis portano sul 5 a 0 i padroni di casa. Poi Raspino allunga: 7-0. Banks con un gioco da 3. Filloy da due e Douvier dai liberi (1/2) riportano sotto la LL 9-6. Un gioco perfetto tra Francis e Smith portano la Elachem sul 13-6. Ma c’è Ariel che bombarda dalla lunga: 13-9. La Elachem prende di nuovo il largo con Francis. Ma Allinei la riprende: 19 a 13 a un minuto e spiccioli dalla prima sirena. E ancora Francis ad aprire la forbice del parziale con una tripla: 22 a 13. Il quarto si chiude con Vigevano in testa senza troppi patemi d’animo per 22 a 15.

Secondo quarto che si apre con il canestro di Italiano e la risposta di Stefanini: 24-17. Poi si spegne il tabellone. E il gioco si ferma. Si riparte e Italiano suona la carica con una tripla che riporta sotto la LL 26-21. Poi ancora Nazzareno con tre liberi: 26-24. Ma la Elachem reagisce: 30 a 24 a 5:27 dall’intervallo. Taflaj il tap-in del 32 a 24. La LL mai in vantaggio. Tripla di Filloy che riporta a meno 5 (32 a 27), risponde Francis 35-27. Prima Banks poi Filloy riavvicinano la LL: 35-32, poi Douvier di tap-in: 35-34. Rossi riallunga: 37-34. La bomba di Allinei si stampa sul ferro a fil di sirena. Si va al riposo lungo sul 37 a 34.

Si riparte nel terzo quarto con la bomba di Galassi e il tap-in di Douvier: 40 a 36. Assist perfetto di Banks per Fantoni che appoggia da sotto: 40 a 38. Banks in attacco sbaglia passaggio e regala il pallone a Galassi che in contropiede tutto solo soletto appoggia per il 42 a 38. A sei dal termine del terzo quarto Filloy mette la bomba del primo sorpasso amaranto 42-43. Bomba che subito Francis replica dall’altra parte: 45 a 43. Gli animi iniziano a scaldarsi. Rossi in entrata canestro e fallo: 49-44. Tripla di Banks: 51-51 a 3 dalla sirena del terzo quarto. Italiano mette la bomba del 53-54 esulta verso gli Sbandati e l’arbitro dà tecnico: incredibile!

Banks entrata spettacolare sotto canestro: 54-57! Poi è Italiano che mette la tripla del 54-60! Massimo vantaggio per la LL. Si va all’ultimo quarto.

Ultimo quarto: Filloy sbaglia la bomba dall’angolo la mette Stefanini ma la rimette subito dopo Italiano: 57-63. Inizio scoppiettante dell’ultima ripresa. Francis mette la bomba del pareggio: 63-63. Prima Fantoni e poi Banks portano il parziale a 63-67. Banks in lunetta per il nono fallo subito: 65-68. Tripla di Taflaj: 68-68. Ed è sempre lui per il sorpasso: 70-68. Tripla di Allinei, poi Francis: 72-71. Fantoni dai liberi: 1/2: 72 pari. Francis dai liberi: 74-72. Tripla di Banks: 74-75. Tre secondi fischiati in attacco a Fantoni. Manca 1:33. Fantoni esce per cinque falli.

Banks in lunetta 76-77. Filloy esce per cinque falli. Tripla di Francis a 28 secondi dalla fine: 81-79. Banks sbaglia il tiro del pareggio. In lunetta Stefanini ne fa due: 83-79. Banks in contropiede sbaglia la tripla. Finisce così.

La presentazione del match – Ancora una volta. Per evitare gara 5 e per evitare l’esodo di mercoledì sera sul campo neutro che probabilmente potrebbe essere la lontanissima Chiusi. Ma, al momento, la Libertas non ci vuole neanche pensare. E vuole dare la zampata ai ducali proprio a casa loro. Quella zampata sfiorata in gara 3 e rimandata a causa di episodi girati male e di scelte arbitrali davvero discutibili (vedasi lo sfonda inventato e da cinema di Filloy su Peroni e il cazzotto in pancia di Strautmanis a Italiano). La Libertas vuole provare a vincere anche per tutte quelle famiglie che venerdì sera erano su quei gradoni del PalaElachem e che a mezzanotte hanno dovuto subire un tentato agguato di una frangia degli ultras di Vigevano che dalla boscaglia ha cercato di raggiungere il cordone di auto e pullman dei tifosi amaranto e che solo grazie al servizio d’ordine ingente messo in campo sono riusciti a trovare la strada di casa senza scontri o problemi di alcun tipo.

La Libertas vuole provare a vincere per non buttare via tutto: partendo da quel 12 giugno di un anno fa a Roseto. Quando sfidò l’inferno del PalaMaggetti e uscì a riveder le stelle. Perché la serie A2 è un patrimonio della città a cui non è possibile rinunciare a cuor leggero. Lo sanno bene Fantoni e compagni che hanno lottato come leoni per tre gare consecutive. Adesso c’è l’ultimo chilometro da percorrere. Quello in salita, quello sui pedali prima di alzare le braccia sul traguardo. La felicità è a distanza di 298 km tra risaie e campi verdi. Starà alla doppia L allungare la mano e prenderla prima di rituffarsi nel blu del mare di Livorno e dare così il via alla stagione più bella: l’estate amaranto.

Appuntamento alle 18 al PalaElachem di Vigevano. Gara 4 è pronta a regalare ancora una volta 40 minuti di emozioni forti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©