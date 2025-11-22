Virtus Roma-Pielle, finale da brividi: decide Rodriguez allo scadere (70-68)

Bonacini in una foto di FOTONOVI per QuiLivorno.it

La Verodol CBD Pielle Livorno cede lo scettro della reginetta del girone ai capitolini più freddi nel finale a ribaltare il match che i ragazzi di Turchetto avevano indirizzato sul binario livorense.

Un finale da film, un PalaTiziano infuocato e una capolista nuova di zecca. La Virtus Roma batte la Verodol CBD Pielle Livorno 70-68 nello scontro al vertice del girone B di serie B e si prende il primo posto in solitaria, al termine di una gara vibrante, combattuta e dal ritmo continuo di sorpassi e controsorpassi (clicca qui per il tabellino finale del match).

A decidere tutto è una tripla di Yancarlos Rodriguez – leader tecnico ed emotivo dei capitolini – arrivata a data-start=”720″ data-end=”747″>2” e mezzo dalla sirena, una prodezza che ha ribaltato per l’ultima volta un match che sembrava ormai scivolare dalla parte dei biancoblù. Nell’ultima azione Leonzio ha provato a forzare l’overtime, ma la sua conclusione si è stampata sul ferro facendo esplodere di gioia la Roma e ammutolire per un istante gli oltre 300 tifosi livornesi arrivati nella Capitale a sostenere la squadra.

Botta e risposta per 40 minuti – Che la partita valesse un pezzo importante di stagione si capisce fin dalle prime battute: tante conclusioni ben costruite ma altrettanti errori, nervosismo gestito a fatica e difese che mordono. La Pielle è la prima a trovare continuità, tocca la doppia cifra dopo sette minuti e chiude avanti 15-18 il primo quarto.

Nel secondo periodo Roma prova l’allungo (+6), ma i ragazzi di Turchetto rispondono colpo su colpo, ribaltano il punteggio e vanno all’intervallo sul 35-38. È però il terzo quarto a mostrare la miglior versione della PL: intensità, anticipi, rotazioni perfette. La Virtus segna appena 9 punti in dieci minuti, ma i livornesi non capitalizzano fino in fondo e il vantaggio resta contenuto (44-51).

Roma rientra, blackout Pielle e finale thriller – L’inizio dell’ultimo periodo è un incubo: parziale di 10-0 Virtus, quattro palle perse consecutive e attacco bloccato per oltre quattro minuti. È il break che cambia inerzia e atmosfera, con il palazzetto che si accende e i capitolini che sembrano pronti a scappare.

Ma la Pielle non molla mai. Leonzio – ancora una volta sontuoso, 21 punti e personalità straripante – rimette il naso avanti prima con una tripla e poi dalla lunetta. A 10 secondi dalla fine i suoi liberi valgono il 67-68 che profuma di impresa.

Roma affida l’ultimo possesso al suo capitano. Rodriguez, marcato alla perfezione da Gabrovsek, si prende comunque il tiro più difficile della serata: la sua parabola è pulitissima, la retina si muove e il PalaTiziano esplode. Ultimo tentativo Pielle, di nuovo con Leonzio, ma il ferro dice no.

Cuore, difesa e rammarico – La Pielle esce sconfitta, ma non ridimensionata. Anzi. Ha tenuto il miglior attacco del girone a 70 punti, ha mostrato solidità e personalità in un ambiente caldo e contro una squadra costruita per salire. C’è rammarico per i dettagli: i 13 rimbalzi offensivi concessi a Roma, alcune scelte forzate nel momento cruciale e quel blackout di inizio quarto periodo che ha rimesso tutto in discussione.

Tra i singoli, oltre a Leonzio, ottimo Bonacini (12 punti e 5 assist), meno brillanti Venucci e Gabrovsek che si accende come le luci di Natale… ora sì, ora no. Ma la sensazione più forte è un’altra: questa Pielle è squadra vera, con anima, struttura e talento.

Per battere questa Pielle ci vuole davvero spessore. Roma lo ha mostrato nel momento clou, ma la strada verso la vetta è ancora lunga.

