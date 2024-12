Vittorie in serie A, coach De Raffaele è “Mr. 200”

È lui il coach delle meraviglie che dopo le stagioni stellari sulla panchina della Reyer Venezia sta facendo benissimo su quella del Derthona Basket a Tortona, piazza ambiziosa che proprio grazie all'allenatore livornese sta puntando sempre più in alto

di Giacomo Niccolini

Duecento vittorie su poco più di trecentocinquanta panchine in serie A. Numeri da capogiro, numeri da numero 1. Numeri da Walter De Raffaele. È lui il coach delle meraviglie che dopo le stagioni stellari sulla panchina della Reyer Venezia sta facendo benissimo su quella del Derthona Basket a Tortona, piazza ambiziosa che proprio grazie all’allenatore livornese sta puntando sempre più in alto.

La vittoria numero 200 è arrivata in trasferta qui in Toscana contro Pistoia tra i complimenti di tutti, avversari e pubblico di casa compreso. Al PalaCarrara i piemontesi guidati da De Raffaele hanno vinto per 89 a 93. Successo che lo stesso coach, nel dopo partita, ha dedicato al figlio che in quel giorno (22 dicembre) aveva appena compiuto 20 anni. “Beato lui, è giusto che se li goda”, ha sottolineato il tecnico scherzando ai microfoni della stampa. “Bellissimo traguardo di cui sono estremamente felice e che è frutto di dedizione e lavoro duro – ha detto invece al telefono con QuiLivorno.it De Raffaele – il tempo di un piccolo salto qui a Livorno e oggi già in strada verso Tortona dove in questi giorni di feste (per tanti ma non per chi lavora a questi livelli, ndr) sono previste sedute di allenamento”.

Subito in pista dunque senza fiatare. Il campionato non aspetta il Natale. Domenica 29 dicembre il Derthona aspetta la capolista Aquila Basket Trento. Partita difficilissima che “Mr. 200” non vorrà certo sbagliare. Come sempre.

