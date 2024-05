Volley, a Foligno il campionato termina con una sconfitta per lo IES MVTomei

Termina con una sconfitta al quarto set la tribolata stagione dello IES MVTomei. Al Palapaternesi di Foligno i locali vincono anche la sfida di ritorno contro i livornesi, che chiudono mestamente il campionato al terzultimo posto con ventitré punti

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO: Esposito, Beddini, Guerrini, Bucciarelli, Basco, Scialò, Merli, Morosi, Buttarini, Dipasquale, Schippa, Carbone, Faba, Maracchia. All.: Provvedi.

IES MVTOMEI: Cipriani, Molesti, Poli G., Croatti, Lupo, Poli I., Grassini, Balducci, Verdecchia, Puccinelli, Papini L. All.: Piccinetti-Facchini.

ARBITRI: Matteo Valeri e Giulia Petterini.

PARZIALI: 25-14, 25-21, 21-25, 25-22.

Sono invece trentasette i punti degli umbri, quintultimi, una posizione che però non evita la retrocessione della squadra (la terza di fila).

Livorno scende in campo con la solita formazione delle ultime uscite e cioè con Cipriani opposto a Giacomo Poli, Grassini e Verdecchia i due centrali, Lupo e Ian Poli in banda, libero Papini. Non ce la fa a entrare in campo Molesti per i soliti problemi alla coscia che hanno convinto lo staff tecnico a risparmiarlo anche in occasione dell’ultima fatica dell’anno, l’unico ricambio nelle fila biancorosse arriva da Balducci, che entra per dare manforte ai compagni durante l’ultimo set al posto di Verdecchia. I padroni di casa schierano invece Scialò opposto a Esposito, Faba e Dipasquale in banda, Buttarini e Merli al centro, libero Schippa.

Primo set a senso unico per i padroni di casa, con gli ospiti che faticano a trovare le misure in un palazzetto così grande. Le cose vanno meglio alla ripresa del gioco, ma la partita la conducono sempre i ragazzi di Provvedi che si portano sul 2-0. Reazione d’orgoglio da parte dei labronici che si accaparrano la terza frazione, ma non basta per sovvertire l’inerzia del match, alla fine la spunta Foligno per 25-22 e i tre punti vanno ai locali.

