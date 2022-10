Volley, è di nuovo tempo di derby per lo IES MVTomei

Un time-out di Massimiliano Piccinetti (FOTO NOVI/IES MVTomei)

Alle 18 di sabato 22 ottobre al Palazzetto dello Sport di Pontedera intitolato a Giorgio Mattioli i biancorossi sfideranno i padroni di casa del Gruppo Lupi per un derby che si preannuncia infuocato

Sabato 22 ottobre i ragazzi di coach Massimiliano Piccinetti torneranno in campo per la terza giornata del campionato di Serie B. Alle 18 al Palazzetto dello Sport di Pontedera intitolato a Giorgio Mattioli i biancorossi sfideranno i padroni di casa del Gruppo Lupi per un derby che si preannuncia infuocato. Dopo Prato e Grosseto, un’altra squadra toscana di indubbio valore sulla strada di Wiegand e compagni. I locali allenati da coach Alessandro Lazzeroni hanno vinto la prima giornata contro Sir Safety Perugia e nell’ultimo incontro hanno vinto in rimonta al tie-break sul taraflex di Castelfranco.

L’umore dei pisani è a mille e non potrebbe essere diversamente, mentre lo IES MVTomei arriva a questo appuntamento dopo l’opaca prestazione offerta in casa contro i maremmani. “Sono una grande squadra – spiega coach Piccinetti – conosco bene Alessandro Lazzeroni, è stato il mio allenatore e hanno vinto a Castelfranco, altra corazzata del girone. Li abbiamo già affrontati in amichevole, perdendo entrambe le volte, e non sarà facile contro di loro. Abbiamo recuperato Federico Gori che sarà fra i disponibili, mente per riavere Golino ci vorrà ancora tempo. Dobbiamo trovare la giusta continuità a servizio e non ripetere i tanti errori commessi contro Grosseto, altrimenti sarà davvero dura”.

I convocati dello IES MVTomei: opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

Condividi: